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உயிர் இருக்கட்டும், காலை மட்டும்... கணவன் மீது தாக்குதல், ஸ்கெட்ச் போட்ட மனைவி: சென்னையில் கொடூரம்

Chennai News: தாமோதரனை அச்சுறுத்தி அவரிடம் இருந்து மகனை பிரிப்பதற்காக வசந்தா ஒரு அபாயகரமான திட்டத்தை தீட்டினார். இந்த செயலை செய்து முடிக்க குற்றப் பின்னணி கொண்ட ஹிஸ்டரி ஷீட்டரான ஒரு நபருக்கு அவர் லட்சக்கணக்கில் பணம் கொடுத்ததாக கூறப்படுகின்றது. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 21, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:48 PM IST
உயிர் இருக்கட்டும், காலை மட்டும்... கணவன் மீது தாக்குதல், ஸ்கெட்ச் போட்ட மனைவி: சென்னையில் கொடூரம்
Image Credit: Chennai: Woman arranges hooligans to attack Husband (Representative photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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