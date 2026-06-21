/உயிர் இருக்கட்டும், காலை மட்டும்... கணவன் மீது தாக்குதல், ஸ்கெட்ச் போட்ட மனைவி: சென்னையில் கொடூரம்

சென்னை: தன் மகனை தன்னுடன் வர அனுமதிக்காத கணவன் மீது கோபப்பட்டு மனைவி ஏற்பாடு செய்த கொடூர தாக்குதலின் வீடியோ வெளியாகி சென்னை வாசிகளிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அந்த பெண் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தாம்பரம் அருகே உள்ள வெங்கம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் தாமோதரன். இவருக்கு வயது 42. இவரது மனைவி வசந்தா. இவர்கள் இருவருக்கும் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்ததாக கூறப்படுகின்றது. இவர்களுக்கு கவிதரன் என்ற மகன் உள்ளார். சுமார் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக தாமோதரன் வசந்தா தம்பதியினர் பரஸ்பர வேறுபாடுகள் காரணமாக பிரிந்தனர்.
கணவரிடம் இருந்து பிரிந்த பின்னர் வசந்தா ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநரை மறுமணம் செய்து கொண்டார். அவர்களது மகன் தந்தை தாமோதரனுடனே வசித்து வந்தார்.
கடந்த ஓராண்டு காலமாக மகனின் பாதுகாப்பு உரிமையை கோரி வசந்தா தாமோதரனிடம் பலமுறை வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். ஆனால் தாமோதரன் மகனை அனுப்ப மறுத்து விட்டதாக கூறப்படுகின்றது. இதனால் வசந்தா கடும் கோபம் கொண்டார். தாமோதரனிடமிருந்து தனது மகனை எப்படியாவது பிரித்து விட வேண்டும் என அவர் திட்டம் தீட்ட தொடங்கியுள்ளார்
தாமோதரனை அச்சுறுத்தி அவரிடம் இருந்து மகனை பிரிப்பதற்காக வசந்தா ஒரு அபாயகரமான திட்டத்தை தீட்டினார். இந்த செயலை செய்து முடிக்க குற்றப் பின்னணி கொண்ட ஹிஸ்டரி ஷீட்டரான ஒரு நபருக்கு அவர் லட்சக்கணக்கில் பணம் கொடுத்ததாக கூறப்படுகின்றது. கணவரின் உயிரை எடுக்காமல் அவரது காலை மட்டும் உடைக்குமாறு வசந்தா இந்த நபரிடம் கூறியுள்ளார்
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 19ஆம் தேதி அன்று தாமோதரனுக்கு அடையாளம் தெரியாது ஒரு நபரிடம் இருந்து அழைப்பு வந்தது. தனக்கு ஒரு பார்சல் வந்திருப்பதாகவும், அதற்கு அவரது முகவரி தேவை என்றும் அது தொடர்பாக தாமோதரனிடம் பேச வேண்டும் என்றும் அந்த நபர் கூறியுள்ளார். தாமோதரன் தனது வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த போது சைக்கிளில் இருவர் நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டார். அவர் யோசிக்கும் முன்னரே அந்த இருவரும் தாமோதரனை கீழே தள்ளிவிட்டு அவரை பலமுறை தாக்கி விட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர்.
பேஸ் பால் மடையால் தாக்கப்பட்டதன் விளைவாக தாமோதரனின் கால் எலும்பு முறிந்தது. அவர் சிகிச்சைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்த தாக்குதல் நடந்த போது தாமோதரன் கத்தியை கேட்டு வீட்டிலிருந்து வந்த தாமோதரனின் தாய் தனது மகன் தாக்கப்படுவதை பார்த்து செய்வதறியாமல் தவித்தார். தாக்குதல் நடத்துபவர்களிடம் மகனை விட்டு விடுமாறு அந்தத் தாய் கெஞ்சினார். ஆனால் அவர்கள் அவரையும் கீழே தள்ளிவிட்டு தாமோதரின் கால்களை தாக்கிக்கொண்டே இருந்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து பீர்க்கன்காரணை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதனை விசாரித்த போலீசார் அங்குள்ள சிசிடிவி கேமராக்களின் உதவியோடு குற்றவாளிகள் பயன்படுத்திய மோட்டார்சைக்கிள் என்னை கொண்டு விசாரணையை மேற்கொண்டனர். இந்த விசாரணையில் தாக்குதல் நடத்திய நபர்கள் 19 வயதான பரத் மற்றும் அகஸ்டின் என்பது அடையாளம் காணப்பட்டது.. அவர்கள் இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
பரத் மற்றும் அகஸ்டினிடம் செய்யப்பட்ட விசாரணையில் சம்பவத்துக்கு பின்னால் இருந்த மோசடி வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. கீழ்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த 32 வயதான பொன்மணி என்பவர் தான் தங்களை இப்படி செய்யச் சொல்லி அனுப்பியதாக இருவரும் தெரிவித்தனர். அதன்பின் பொன்மணியைப் பிடித்து விசாரித்த போலீசார் அவர் கூறியதைக் கேட்டு அதிர்ந்தனர். இந்த மொத்த தாக்குதலுக்கும் காரணம் தாமோதரனின் முன்னாள் மனைவி வசந்தா என்பது தெரிய வந்தது.
தனது கணவரின் கால்களை உடைக்க வேண்டும் என்றும் ஆனால் அவரது உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாது என்றும் வசந்தா கூறியுள்ளார். இந்த வேலையை செய்து முடிக்க அவர் பொன்மணிக்கு 4 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டதாகவும் அதில் 3.5 லட்சம் ரூபாயை கொடுத்ததாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
பொன்மணியின் சாட்சியத்தின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் வசந்தாவை கைது செய்தனர். இதற்கிடையில் தாமோதரன் தாக்கப்பட்ட வீடியோ கொண்ட சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி வைரலாக பரவி வருகின்றன. கணவனை தாக்க மனைவியே பணம் கொடுத்த ஆள் அனுப்பிய இந்த சம்பவம் சென்னை மக்களிடையே பெரும் பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.