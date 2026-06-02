/சென்னையில் ஷாக்.. கஞ்சா விற்பனையை தட்டிக் கேட்டதால் இளைஞர் கொலை.. பகீர் பின்னணி!

Chennai Murder News: தமிழகத்தில் கொலை, வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. குறிப்பாக, போதைப் பொருட்கள் விற்பனை என்பது தலைதூக்கியுள்ளது. கொலை, வன்முறை, போதை பொருட்கள் விற்பனையை தடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலர்களுக்கு கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். இதற்கான நடவடிக்கைகளை தவெக அரசு எடுதது வந்தாலும், தொடர்ந்து குற்றச் சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகிறது.
இந்த நிலையில், தலைநகர் சென்னையில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, கஞ்சா விற்பனை செய்வதை தட்டி கேட்டதால் ஏற்பட்ட தகராறில் இளைஞர் ஒருவர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் சென்னையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வடசென்னை புதுவண்ணாரப்பேட்டை இந்திரா நகர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் அகிலா. இவரது மகனான நரேஷ்.
இந்த நிலையில் கடந்த 24 ஆம் தேதி இதே பகுதியில் வசித்து வரும் மணிகண்டன். இவர் எம்பிடி கோட்ரஸ் மைதானத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, அங்கு நரேஷ் மணிகண்டன் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு கைகலப்பாக மாறியதாக தெரிகிறது. இதில் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி கொண்ட நிலையில் மணிகண்டன் அரசு சாந்தி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்தார். இது தொடர்பாக புது வண்ணாரப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் மணிகண்டனின் உறவினர்கள் புகார் அளித்திருந்தனர்.
நரேஷை போலீசார் தேடி வந்த நிலையில், தானும் காயம் ஏற்பட்டதாக கூறி அகிலாவின் மகன் நரேஷ் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்தார். இந்த நிலையில் போலீசார் நேற்று இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதற்கிடையில், மணிகண்டனின் வீட்டிற்கு அருகில் வசிப்பவர் காளீஸ்வரன் என்பவரின் தம்பியான ராகுல் நோட்டமிட்டார்.
அப்போது மணிகண்டனின் உறவினரான விஷ்ணு எதற்கு வீட்டை நோட்டமிடுகிறாய் எதற்கு வீட்டை நோட்டமிடுகிறாய் எனக் கூறி ராகுலை அடித்திருக்கிறார். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த ராகுல் மற்றும் அகிலாவின் மற்றொரு மகனான நவீன் மற்றும் உறவினர் காளீஸ்வரன், சுகுமார், மணிகண்டன், அருண்குமார் ஆகியோர் சேர்ந்து வீட்டு வாசலில் இரவு உணவு வாங்கி விட்டு வெளியே நின்று கொண்டிருந்த விஷ்ணுவை கோடாரி, சுத்தி, கற்கள், பீர் பாட்டில்கள் கொண்டு பலமாக தாக்கி தப்பி ஓடி உள்ளனர்.
காயமடைந்த விஷ்ணு அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து போலீசார் நவீன், காளீஸ்வரன், சுகுமார், மணிகண்டன் அருண் ராகுல் உட்பட எட்டு பேரை கைது செய்திருந்தனர். இதனை அடுத்து சிகிச்சையில் இருந்த விஷ்ணு சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இதனை அடுத்து, ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள் புது வண்ணாரப்பேட்டை மார்க்கெட் பகுதியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால் பெரும் போக்குவரத்து நெரிசலானது நிலவியது. போலீசார் பல்வேறு கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பின் மக்கள் கலைந்து சென்றனர். இது தொர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விசாரணையின்படி, விஷ்ணு மற்றும் விஷ்ணு நண்பர் இருவரும் கஞ்சா விற்பனை அதிகரித்து வருவதாக தகவல் தெரிவித்தனர். இதனை தடுக்க வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளனர். இது தொடர்பாக கஞ்சா விற்பனையாளருக்கு தெரியவர, விஷ்ணு மற்றும் அவரது நண்பர்களை அழைத்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. அப்போது, விஷ்ணுவை அவர்கள் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயடைந்த விஷ்ணு உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.