கோட்டையை பிடிக்குமா திமுக? சென்னைக்கான சூப்பர் 6 வாக்குறுதிகள்.. ஸ்டாலின் மெகா பிளான்!

Chennai DMK Manifesto: தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், திமுக சென்னைக்கான தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை சூப்பர் 6 திராவிட மாடல் 2.0 வாக்குறுதிகள் என பெயரிட்டு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டுள்ளார்.
சென்னைக்கான திமுக வாக்குறுதிகள்
1) மேம்படுத்தப்பட்ட பொது வசதிகள்
- நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளில் குடியிருப்போர் நல மகளிர் சங்கம் மூலம் அரசு நிதியுதவியுடன் பொது வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும்.
- மெட்ரோ குடிநீர் இணைப்பு இல்லாத பகுதிகளுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதிகள் மற்றும் மெட்ரோ குடிநீர் வசதி உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு காலமுறைப்படி குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும்.
- அனைத்து குடியிருப்புப் பகுதிகளிலும் அதி ஒளி தெருவிளக்குகள் அமைக்கப்படும்.
- கலை, இசை, இலக்கிய நிகழ்வுகளுக்கென ஒரு தனித்துவ உலகத்தரப் பண்பாட்டு மையம் அமைக்கபடும்.
2) சென்னை முழுவதும் சிறப்பான போக்குவரத்து
- பேருந்து நிறுத்தங்கள், மெட்ரோ நிலையங்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களுடன் ஒவ்வொரு தெருவையும் இணைக்கும் வகையில் 1,000 புதிய மினி பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
- போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைத்து, பயண நேரத்தை 25% வரை சேமிக்க செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் இயங்கும் போக்குவரத்து மேலாண்மை நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.
3) திட்டமிட்ட கால அளவில் உட்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள்
- எண்ணூர் முதல் பூஞ்சேரி வரையிலான சென்னை எல்லைச் சாலை திட்டம் போன்ற 10க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய திட்டங்கள் 2027க்குள் முடிக்கப்படும்.
- மெட்ரோ விரிவாக்கப் பணிகள் 2028க்குள் முடிக்கப்படும்.
- மழைநீர் வடிகால்கள் 2028க்குள் முடிக்கப்படும்.
- பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டம் 2027க்குள் முடிக்கப்படும்.
அழகான சாலைகள், அகலமான நடைபாதைகள், நிழல் தரும் மரங்கள், அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய கழிப்பறை வசதிகள் என உலகத் தரத்தில் எழில்மிகு சாலை வசதிகள் 2029க்குள் அமைக்கப்படும்.
4) மனிதாபிமானம், அறிவியல் முறையில் கைவிடப்பட்ட நாய்களின் பிரச்சனைக்குத் தீர்வு
- விலங்குகள் பிறப்புக்கட்டுப்பாட்டு (ABC) திட்டத்தின் கீழ் கால்நடை மருத்துவர்கள் மற்றும் நாய் பிடிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று மடங்கு அதிகரிக்கப்படும்.
- தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்களுடன் (NGOs) இணைந்து விரிவுபடுத்தப்பட்ட காப்பகங்mar உருவாக்கப்படும்.
5) உலகளாவிய சிறப்பு மையம்
- Al, Animation, Visual Effects, Gaming, and Immersive Technologies-க்கான சிறப்பு மையம் அமைக்கப்படும்.
- ரூ.10 ஆயிரம் கோடி முதலீடு
- 20,000 உயர் ஊதிய வேலைவாய்ப்புகள்
6) உலகளாவிய திறமைத் தளம் (Global Talent Gateway)
- உலகத்தரம் வாய்ந்த உட்கட்டமைப்பு
- உயர்தரத் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி ஆராய்ச்சி மையம்
- அதிக வருமானம் ஈட்டக்கூடிய வேலைவாய்ப்புகள்
இதுகுறித்து ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், சென்னையின் வளர்ச்சி என்றாலே தி.மு.க.தான். திரும்பும் பக்கமெல்லாம் தெரியும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அனைத்தும் தி.மு.க. உருவாக்கியவையே. இந்த வளர்ச்சிப் பயணம் தொடர, சென்னைக்கான வாக்குறுதிகள் என பதிவிட்டார்.
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 19, 2026
கோட்டையை பிடிக்குமா திமுக?
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் 4 நாட்களே உள்ளன. இதனால், அரசியல் தலைவர் விறுவிறுப்பாக வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த தேர்தலில் திமுக, அதிமுக பாஜக, நாதக, தவெக என 4 முனைப்போட்டி நிலவுகிறது. தமிழக அரசியல் களத்திற்கு புதிதாக வந்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 தொகுதிகளில் தனித்து களம் காண்கிறது. இதில் தவெகவின் முக்கிய தலைவர்கள் சென்னையை குறிவைத்து களம் இறங்குகின்றனர்.
இதனால், சென்னையில் கடும் போட்டி இருக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். கடந்த 2021 தேர்தலில் சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளை திமுக கைப்பற்றியது. இதனால், சென்னை திமுகவின் கோட்டையாக மாறி இருக்கிறது. இதனால், சென்னையை மீண்டும் தன்பக்கம் வைக்க திமுக வியூகம் அமைத்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், சென்னையை குறிவைத்தும் தவெக காய் நகர்த்தி வருகிறது. இதனால், சென்னையில் இந்த தேர்தலில் கடும் போட்டி இருக்கக் கூடும்.
இதனால், தலைநகர் சென்னையை யார் கைப்பற்றுவார் என பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பி உள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை திமுக 16 தொகுதிகளில் குறைந்தது இந்த முறை 13 முதல் 14 தொகுதிகளை கைப்பற்றும் என கருத்துக்கணிப்புகளில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஏனென்றால் இந்த முறை தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் போட்டியிடுகிறார். எனவே, பெரம்பூரில் விஜய் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கிறது. அதோடு இல்லாமல், தி.நகர், வேளச்சேரி, விருகம்பாக்கம் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் கடும் போட்டி இருக்கக் கூடும் என சொல்லப்படுகிறது. இதனால், இந்த முறை திமுக கோட்டையில் ஓட்டை விழும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
