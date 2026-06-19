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தயார் நிலையில் கலைஞர் சர்வதேச பன்னாட்டு மையம்: எப்போது Open தெரியுமா?

International Convention Centre: முட்டுக்காடு பகுதியில் 525 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்பட்டு வரும் கலைஞர் சர்வதேச மாநாட்டு மையம் இந்த ஆண்டு இறுதி அல்லது அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 

Written ByMathan
Published: Jun 19, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:00 PM IST
தயார் நிலையில் கலைஞர் சர்வதேச பன்னாட்டு மையம்: எப்போது Open தெரியுமா?
Image Credit: Kalaignar International Convention Centre

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Mathan

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தயார் நிலையில் கலைஞர் சர்வதேச பன்னாட்டு மையம்: எப்போது Open தெரியுமா?
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