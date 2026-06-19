/ தயார் நிலையில் கலைஞர் சர்வதேச பன்னாட்டு மையம்: எப்போது Open தெரியுமா?

International Convention Centre: சென்னை கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையில் (ECR) முத்துக்காடு பகுதியில் பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டு வரும் கலைஞர் சர்வதேச மாநாட்டு மையம் (Kalaignar International Convention Centre - KICC), தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான மாநாடுகள், கண்காட்சிகள் மற்றும் பெரும் நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கான முதன்மை மையமாக உருவெடுத்து வருகிறது. சுமார் ரூ.525 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் இந்த அதிநவீன வளாகம், சென்னையின் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சியில் முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முட்டுக்காடு பகுதியில் சுமார் 37.99 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மாநாட்டு மையத்திற்கான அடிக்கல் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் நாட்டப்பட்டது. தற்போது வரை கட்டுமானப் பணிகளில் 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான கட்டமைப்பு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், பணிகள் திட்டமிட்டபடி வேகமாக நடைபெற்று வருவதால், நடப்பு ஆண்டு டிசம்பர் அல்லது அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்திற்குள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மொத்தம் 5.12 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் உருவாகும் இந்த மையம் மூன்று முக்கியப் பிரிவுகளைக் கொண்டதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மையத்தின் முக்கிய அம்சமாக விளங்கவுள்ள கண்காட்சி அரங்கில், நவீன ‘ஸ்டீல்-ட்ரஸ்’ தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டு தூண்களற்ற கூரை அமைக்கப்படுகிறது. சுமார் 71.50 மீட்டர் நீளமுடைய இந்த அரங்கில் ஒரே நேரத்தில் 15,000 பேர் வரை கூடும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், தேவைக்கேற்ப பிரித்து பயன்படுத்தக்கூடிய நகர்த்தக்கூடிய தடுப்புச் சுவர்களும் அமைக்கப்படுகின்றன.
கலை நிகழ்ச்சிகள், சிறப்பு உரைகள் மற்றும் கருத்தரங்குகளுக்காக 1,500 பேர் அமரக்கூடிய அதிநவீன அரங்கம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. கூடுதலாக, தரைத்தளம் மற்றும் முதல் தளத்தில் தலா நான்கு விருந்து அரங்குகள் அமைக்கப்படுகின்றன.
தேசிய மற்றும் சர்வதேச மாநாடுகளை நடத்தும் வகையில் 5,000 பேர் அமரக்கூடிய பிரம்மாண்ட மாநாட்டு அரங்கம் அமைக்கப்படுகிறது. உலகத் தர ஒலி, ஒளி மற்றும் தகவல் தொடர்பு வசதிகளுடன் இது உருவாக்கப்படுகிறது.
சர்வதேச பிரதிநிதிகள் மற்றும் விருந்தினர்களின் தங்குமிட வசதிக்காக, மாநாட்டு மைய வளாகத்திலேயே ஒரு சொகுசு ஹோட்டல் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான நிலத்தை நீண்டகால குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கான ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கைகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும், இந்து சமய அறநிலையத் துறையிடமிருந்து 7.62 ஏக்கர் நிலத்தை மாநாட்டு மையத்திற்காக மாற்றும் நடவடிக்கைகளும் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இந்த நிலம் கிடைத்தவுடன், முகப்பு வளைவு, சிற்ப வேலைப்பாடுகள், உள்சாலைகள், சுற்றுச்சுவர் மற்றும் பூங்கா அமைப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் தொடங்கப்பட உள்ளன.
பார்வையாளர்களின் வசதிக்காக, ஒரே நேரத்தில் 1,706 கார்கள் மற்றும் சுமார் 1,700 இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தக்கூடிய பிரம்மாண்ட வாகன நிறுத்துமிடம் உருவாக்கப்படுகிறது.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, வளாகத்தில் நிலத்தடி நீர் பயன்பாட்டிற்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. மாநாட்டு மையத்தின் தண்ணீர் தேவைகள் அனைத்தும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் பூர்த்தி செய்யப்பட உள்ளன. அதேபோல், தினசரி 800 கிலோ லிட்டர் திறன் கொண்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் மின்சாரத் தேவையை ஓரளவு பூர்த்தி செய்யும் சூரிய ஒளி மின்சக்தி அமைப்புகளும் நிறுவப்பட உள்ளன.
உலகத் தரத்தில் உருவாகும் கலைஞர் சர்வதேச மாநாட்டு மையம், சென்னை நகரை சர்வதேச மாநாடுகள் மற்றும் வர்த்தக நிகழ்வுகளுக்கான முக்கிய இலக்காக மாற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வர்த்தகம், சுற்றுலா, முதலீடு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு வளர்ச்சிக்கு புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கவுள்ள இந்த மையம், தமிழகத்தின் பெருமைக்குரிய அடையாளங்களில் ஒன்றாக விளங்கும்.