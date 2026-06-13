/சென்னை: திடீர் மின்தடைக்கு என்ன காரணம்? வெளியான முக்கிய தகவல்

Chennai Powercut: திருவள்ளுர் மாவட்டம் செங்குன்றம் அடுத்த அலமாதி துணை மின் நிலையத்தில் தமிழ்நாடு மின் வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு மேற்கொண்டார். தமிழ்நாட்டில் பரவலாக அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு நீடித்து வரும் நிலையில் துணை மின் நிலையத்தில் உள்ள கட்டமைப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்த ராதாகிருஷ்ணன் மின் விநியோகம் தொடர்பாக அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராதாகிருஷ்ணன், ”மின்வாரிய அதிகாரிகள் அனைவரும் இரவு நேரங்களில் தீவிர ரோந்து பணிகளில் ஈடுபட்டு மின் தடையை நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக கூறினார். மாநில தேவைக்கு ஏற்ப மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், மின் விநியோகத்தில் மட்டுமே ஏற்படும் சவால்களால் ஆங்காங்கே மின் தடை ஏற்பட்டு வருவதாக கூறினார்.
வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் சென்னையில் 5008 மெகாவாட் என்ற புதிய உச்சத்தில் மின் நுகர்வு அதிகரித்துள்ளது என்றார். மாநிலத்தில் இரவு நேரத்தில் 21000 மெகாவாட் மின்சாரம் தேவை என்ற அளவில் போதிய மின்சாரம் கை இருப்பில் உள்ளது என தெரிவித்தார்.
சில இடங்களில் அதிக லோடு காரணமகா மின் தடை ஏற்படுகிறது. சென்னையில் 38 லட்சம் வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளனர். மின் சாதனங்கள பழுதும் மின்தடைக்கு காரணம். மின் தடைக்கு தீர்வாக, பணி நடந்து வரும் துணை மின் நிலையங்களை விரைவில் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். 11 ஏஜென்சிகள் சாலையில் வெட்டும் பணியில் ஈடுபட்டு உள்ளதாலும் மின் வெட்டு பிரச்னை என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டில் காற்றாலை, அனல் மின் நிலையம் என பல்வேறு வகைகளில் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், தமிழ்நாட்டில் மின்சாரம் பற்றாக்குறை ஏதும் இல்லை எனவும் திட்டவட்டமாக கூறினார். முதலமைச்சர் தொகுதியில் ஏற்படும் மின்தடை குறித்த கேள்விக்கு பெரம்பூர், பேப்பர் மில்ஸ், எம்.கே.பி.நகர், வியாசர்பாடி என பல பகுதிகளில் மின் விநியோகத்தில் சவால்கள் இருந்தன எனவும், பழங்கால மின்கலன்கள், மின் கம்பிகள் மாற்றம் செய்யப்பட்டும், கூடுதல் மின்மாற்றிகள் நிறுவப்பட்டும் பிரச்சினைகள் தற்போது குறைந்துள்ளதாக கூறினார்.
தற்போது மின்வாரியத்திற்கு 1850 கள உதவியாளர்கள் பணிக்கு வரவுள்ளதாகவும், 64000 பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை உள்ள போதிலும், 33000 முதல் நிலை காலி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான 2 கட்டங்களாக நிரப்புவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார். மின்வாரியத்தில் ஹார்ட் டிஸ்க்குகள் திருடப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக சிபிசிஐடி விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.