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சென்னை: திடீர் மின்தடைக்கு என்ன காரணம்? வெளியான முக்கிய தகவல்

Chennai Powercut: சென்னையில் அடிக்கடி மின்வெட்டு ஏற்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு மின் வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். சில இடங்களில் அதிக லோடு காரணமாக மின்தடை ஏற்படுகிறது என அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 13, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:22 PM IST
சென்னை: திடீர் மின்தடைக்கு என்ன காரணம்? வெளியான முக்கிய தகவல்
Image Credit: Chennai Powercut

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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