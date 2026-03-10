சென்னை ஹோட்டல்களும் முடங்குமா? வணிக கேஸ் சிலிண்டர் டெலிவரி நிறுத்தம், பிரதமருக்கு பறந்த கடிதம்

Chennai News: உலகம் முழுதும் தற்போது பதற்றமான சூழல் உள்ளது. மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போரின் தாக்கம் உலக நாடுகளின் மத்தியில் பரவத் தொடங்கியுள்ளது. கச்சா எண்ணெய், தங்கம், வெள்ளி, அன்னியச் செலாவணி என அனைத்தும் ஆட்டம் கண்டுள்ளன.
சிலிண்டர் விநியோகம் பாதிப்பு
போர் பதற்றத்தால் இந்தியாவில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகம் பல இடங்களில் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தியாவிடம் போதுமான எல்பிஜி ஸ்டாக் இருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்திருந்தாலும், பற்றாக்குறையின் பதற்றங்கள் பல மாநிலங்களில் தெரியத்தொடங்கியுள்ளது. மார்ச் 6 ம் தேதி இரவில் அரசு வீட்டு உபயோக மற்றும் வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலையை அதிகரித்ததால் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் தடைபட்ட சிலிண்டர் விநியோகம்
தமிழ்நாட்டிலும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நிலை உருவாகி இருக்கிறது. இதற்கிடையில், சென்னை மணலியில் உள்ள IOC சிலிண்டர் நிரப்பும் நிறுவனத்தில் 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக ரீதியான எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விநியோகம் பாதியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இது மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கதை ஏற்படுத்தும். வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர்களின் விநியோகம் முடக்கப்பட்டால், சென்னை உணவகங்கள் செயல்பட முடியாத நிலை ஏற்படும் என உணவகங்கள் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சிலிண்டர் நிறுத்தம் காரணமாக, தமிழகத்தின் உணவகத் தொழில் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் என கூறியுள்ள இந்த சங்கம், இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு மார்ச் 9, 2026 அன்று அவசரமாக கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது.
சென்னை ஹோட்டல்கள் சங்கம் பிரதமருக்கு அனுப்பிய கடிதத்தின் விவரங்களை இங்கே காணலாம்:
'பற்றாக்குறை காரணமாக வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் வினியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுவதாக வந்துள்ள மத்திய அரசின் சமீபத்திய அறிவிப்பை கவனத்தில் கொண்டு, எங்களது இந்த தாழ்மையான சமர்ப்பிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். 24 x 7 அடிப்படையில் சரியான நேரத்தில் உணவு வழங்கப்பட வேண்டிய நிலையில் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு உணவு வழங்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இந்தத் துறைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும். இது தவிர ஐடி பார்க்குகள், கல்லூரி விடுதிகளில் உள்ள மாணவர்கள், ரயில் மற்றும் வணிகப் பயணிகள் ஆகியோருக்கு உணவு வழங்கும் பொறுப்பும் எங்களுக்கு உள்ளது. பல உணவகங்கள், நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் மற்றும் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்காக ஏற்கனவே எங்களிடம் முன்பதிவுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதில் சிக்கல் ஏற்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த தட்டிப்பாடு உணவு விநியோகச் சங்கிலியைப் பாதித்து, பொதுமக்களுக்குப் பெரும் சிரமத்தை உண்டாக்கும். இந்த தட்டுப்பாட்டால் பல தரப்பினர் பாதிக்கபப்டுவதால், இதை அவசரமாக பரிலீலனை செய்து, எல்பிஜி சிலிண்டரை அத்தியாவசிய பொருளாக கருதி, உணவுத் துறைக்கு எந்தத் தடையும் இல்லாமல் விநியோகத்தை முறைப்படுத்த கேட்டுக்கொள்கிறோம்.' என கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சங்கத்தின் தலைவர் எம்.ரவி இதில் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.
பெங்களூருவில் மூடிய ஹோட்டல்கள்
எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு காரணமாக, பெங்களூருவில் உள்ள உணவகங்களும் ஹோட்டல்களும் இன்று முதல் மூடப்படுவதாக ஹோட்டல்கள் சங்கம் வெளிப்படையாகவே அறிவித்துள்ளது. ஐடி நிறுவனங்களின் மினி உலகமாக இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் பெங்களூருவில் பல மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள் தங்கி பணிபுரிந்து வருகிறார்கள். இவர்களுக்கு உணவளிக்கும் மிகப்பெரிய கடமை உணவகங்கள் மற்றும் மெஸ்களுக்கு உள்ளது. இந்த நிலையில் ஹோட்டல்கள் எதிர்கொண்டிருக்கும் இந்த சவால் இயல்பு வாழ்க்கையை வெகுவாக பாதித்துள்ளது.
