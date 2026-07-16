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டிகிரி முடித்தவரா? மாதம் ரூ.1.29 லட்சம் சம்பளத்தில் அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Chennai Jobs Latest: சென்னை ஆவடியில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. ஆவடியில் உள்ள தொழிற்சாலையில் மொத்தம் 1,213 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 16, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:59 AM IST
டிகிரி முடித்தவரா? மாதம் ரூ.1.29 லட்சம் சம்பளத்தில் அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Chennai Jobs Latest:Source: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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