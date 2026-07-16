/டிகிரி முடித்தவரா? மாதம் ரூ.1.29 லட்சம் சம்பளத்தில் அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Chennai Jobs Latest: சென்னை ஆவடி கனரக வாகன தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. ஆவடி கனரக வாகன தொழிற்சாலையில் மொத்தம் 1,213 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு இன்ஜினியரிங் படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு சம்பளம், கல்வித்தகுதி போன்ற விவரங்களை விரிவாக இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
ஆவடி கனரக வாகன தொழிற்சாலையில் இளநிலை தொழில்நுட்புனர், இளநிலை மேலாளர், உதவி மேலாளர், துணை மேலாளர், ஆலோசகர், பொது மேலாளர், துணைப் பொது மேலாளர், மூத்த மேலாளர் ஆகிய பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 1,213 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிகளுக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளது.
|வேலை
|மத்திய அரசு பணி
|பணியிடம்
|ஆவடி (சென்னை)
|நிறுவனம்
|ஆவடி கனரக வாகன தொழில்சாலை
|காலிப் பணியிடங்கள்
|1,213 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது
|சம்பளம்
|மாதம் ரூ.55,000 முதல் ரூ.1.20 லட்சம் வரை
சென்னை ஆவடியில் கனரக வாகன தொழிற்சாலையில் இளநிலை தொழில்நுட்புனர் பணிக்கு சம்பந்தப்பட்ட துறையில் இன்ஜினியரிங், டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.34,500 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இளநிலை மேலாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் இன்ஜினியரிங், டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். மாத சம்பளமாக ரூ.45,000 வழங்கப்படும். உதவி மேலாளர் மேலாளர் பணிக்கும் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் இன்ஜினியரிங், டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். மாத சம்பளம் ரூ.55,000 வழங்கப்படும். இந்த பணிக்கும் விண்ணப்பிப்பவர்கள் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
ஆலோசகர் பணிக்கு chartered accountant படித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு 65 வயதுக்குள் இருப்பவராக இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு ரூ.1.29 லட்சம் மாத சம்பளமாக வழங்கப்படும் என தெரிவிக்ப்ட்டுள்ளது.
பொது மேலாளர் பணிக்கு ராணுவ சேவையில் பணிபுரிந்த அனுபவம் இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு 65 வயதுக்குட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு மாதம் சம்பளம் ரூ.1.08 லட்சம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
துணைப் பொது மேலாளர் பணிக்கு சம்பந்தப்பட்ட துறையில் டிகிரி படித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு மாதம் சம்பளமாக ரூ.87,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன், avnl.co.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை பார்க்க வேண்டும். அதில் உள்ள கல்வித்தகுதி, வயது விவரங்களை தெளிவாக பார்த்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி, வயது வரம்பில் தளர்வும் அளிக்கப்படுகிறது. எனவே, தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் avnl.co.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஜூலை 25ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.