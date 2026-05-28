/சென்னையில் பயங்கரம்: 16 வயது சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை... தலைமை காவலர் கைது

Chennai Latest Crime News : சென்னை கோடம்பாக்கம் பகுதியில் 16 வயது சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த வழக்கில், தலைமை காவலர் ஒருவரே கைதாகி உள்ளார். இதனால், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் மீது பல்வேறு தரப்பில் சட்டம் ஒழுங்கு சார்ந்து விமர்சனம் எழுந்துள்ளது.
Chennai Latest Crime News : சென்னை கோடம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள 16 வயது சிறுவனுக்கு மது கொடுத்து, பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக புகார் கொடுக்கப்பட்டது. இந்த புகாரின் அடிப்படையில் தலைமை காவலர் வேலப்பன் (35) போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார். வடபழனி காவல் நிலையத்தில் தலைமை காவலராக பணியாற்றி வந்தவர், வேலப்பன்.
இந்நிலையில், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ், அசோக் நகர் காவல் நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். சிறுவன் பாலியல் வழக்கில் காவலர் கைதான நிலையில், வழக்கு விவரங்களை கேட்டறிந்தார்.
மேலும், வாகனத் தணிக்கை மற்றும் போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்தார். அதேநேரத்தில், காவல் நிலையம் வரும் பொதுமக்களிடம் காவலர்கள் கண்ணியமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார்.
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர்— GREATER CHENNAI POLICE -GCP (@chennaipolice_) May 28, 2026
இச்சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், தவெக அரசுக்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார். இதுகுறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவரது X பதிவில், "சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் காவலர் உள்ளிட்ட மூவர் சிறுவனுக்கு வாயில் மது ஊற்றி, கொடும் பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளாக்கியதாக வரும் செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
சிறுவன் தன்னை தற்காத்துக் கொள்ள டிவி ரிமோட்டால் காவலரைத் தாக்கிவிட்டு தப்பி ஓடி, அசோக் நகர் காவல் நிலையத்திற்கு நடந்தே வந்து புகார் அளித்துள்ளதாக செய்திகள் வருகின்றன. தமிழகத்தில் நாள்தோறும் பரிணமிக்கும் குற்றச் செயல்களின் தன்மை ,
மிகுந்த அச்சமூட்டுகிறது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யை குறிப்பிட்டு, "எந்த குழந்தைகளை வைத்து நீங்கள் வாக்கு சேகரித்தீர்களோ, அதே குழந்தைகள் உங்கள் ஆட்சியில் பாதுகாப்பு இன்றி நிற்கின்றனர். இதற்கெல்லாம் என்ன பதில் சொல்லப் போகிறீர்கள்?" என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
அதேபோல், 'சட்டம் ஒழுங்கு ஆய்வுக் கூட்டம்' என ஒன்றை நீங்கள் நடத்தியதாக ஒரு வீடியோவை விஜய்யின் அரசு வெளியிட்டது என்றும், அது மற்றுமொரு சம்பிரதாயத்திற்காண கூட்டமாக மாற்றி விடப்பட்டு உள்ளதோ என்ற சந்தேகங்கள் வலுப்பெறுகிறது என்றும் இபிஎஸ் தனது சந்தேகத்தை எழுப்பி உள்ளார். வேலியே பயிரை மேயும் கொடூரம் நடப்பது உங்கள் மனதை உறுத்தவில்லையா? என்றும் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.
தொடர்ந்து அந்த பதிவின் இறுதியில், "சிறுவனுக்கு நேர்ந்துள்ள இந்த கொடுந்துயருக்கு காரணமான காமுகர்கள் யாராக இருப்பினும், அவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இனியேனும் 'கோட்-சூட்-போட்டோஷூட்' மாடல் ஆட்சியை கைவிட்டு, சட்டம் ஒழுங்கைக் காக்க உணர்வோடு செயல்பட வேண்டும்" என எடப்பாடி பழனிசாமி தனது வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளார். அதேநேரத்தில், தவெக அரசை பொய்க்கால் குதிரை அரசு என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
இச்சம்பவத்திற்கு தவெக அரசை அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரனும் கண்டித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர், "தமிழகத்தில் சீரழிந்து கொண்டிருக்கும் சட்டம் ஒழுங்கின் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
சென்னையில் 16 வயது சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தலைமைக் காவலர் கைது என செய்தி குற்றங்களை தடுக்க வேண்டியவர்களே குற்றத்தில் ஈடுபட்டால் சட்டம் ஒழுங்கு எப்படி சீரானதாக இருக்கும்?" என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். காவலரே இத்தகைய மனிதநேயமற்ற செயலில் ஈடுபட்டது காவல் துறைக்கே பெரும் இழுக்கு என்றும் விமர்சித்துள்ளார்.
முன்னதாக, தலைநகர் சென்னையில் உள்ள வேளச்சேரி பகுதியிலும் இரண்டு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் நடந்தேறியுள்ளன. மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 15 வயது சிறுவன் உட்பட மூன்று வடமாநில தொழிலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்து குற்றவாளிகளை போலீசார் தேடி வந்தனர். சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி காவல்துறை விசாரணை நடத்தியதில் குற்றவாளிகள் சிக்கினர்.