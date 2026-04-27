தி.நகர் மக்களே... விரைவில் வருகிறது மெட்ரோ - இனி போக்குவரத்து பிரச்னை பறந்து போகும்!

Chennai Metro Rail Limited: சென்னையில் முதல்கட்டமாக விமான நிலையம் முதல் விம்கோ நகர் மற்றும், விமான நிலையம் முதல் விம்கோ நகர் என 2 வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது அன்றாடம் மக்கள் பயன்பாடுக்கு பேரூதவியாக இந்த இரு வழித்தடங்களும் உள்ளன.
2ஆம் கட்ட மெட்ரோ - ஒரு பார்வை
சென்னையின் உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி, பொது போக்குவரத்தை எளிமையாக்குதல் மற்றும் முக்கிய பகுதிகளை இணைக்கும் வகையில், 2ஆம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில், கூடுதலாக மூன்று வழித்தடங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மொத்த தூரம்: 116.1 கி.மீ.,
மொத்த மதிப்பு: ரூ.63,246 கோடி
3வது வழித்தடம்: மாதவரம் டூ சிறுசேரி - 45.4 கி.மீ.,
4வது வழித்தடம்: பூந்தமல்லி டூ கலங்கரை விளக்கம் - 26.1 கி.மீ.,
5வது வழித்தடம்: மாதவரம் டூ சோழிங்கநல்லூர் - 44.6 கி.மீ.,
விரைவில் பூந்தமல்லி - வடபழனி
அந்த வகையில், கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூந்தமல்லி வரை கொண்ட 4வது வழித்தடத்தில் பூந்தமல்லி பைபாஸ் முதல் போரூர் மற்றும் போரூர் முதல் வடபழனி வரையிலான பணிகள் முடிந்துள்ளன. சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்த நிலையில், பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவையை இழக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் இடையே 10 ரயில் நிலையங்கள் மட்டுமே உள்ளன. வடபழனி - போரூர் வரை ஒரு நேரத்தில் ஒரு ரயில் வரவே அனுமதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.
அடுத்த பனகல் பார்க் மெட்ரோ
இதே வழித்தடத்தில் அடுத்து, கோடம்பாக்கம் பவர் ஹவுஸ் முதல் பனகல் பூங்கா வரை தண்டவாள பணிகள் வரும் ஜூலை மாதம் தொடங்க உள்ளன. இருபுறமும் சேர்த்து மொத்தம் 5.8 கிலோ மீட்டர் நீளத்திற்கு தண்டவாளங்கள் பொருத்தப்பட உள்ளன. இந்த வழித்தடத்தின் உயர்மட்ட பாதையை வரும் 2027ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்கு இயக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணிகள் முழு வீச்சில்...
இதற்கான கட்டுமானம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக இது மிகவும் சவாலான இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. தண்டவாளம் அமைக்கும் பணிகள் மட்டுமின்றி மெட்ரோ ரயில்களுக்கு மின்சாரம் வழங்கும் மேல்நிலை மின்சாரக் கம்பிகள் அமைக்கும் பணிகளும் ஒரே நேரத்தில் தொடங்கப்பட உள்ளதாக மெட்ரோ தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மார்ச் மாதத்திற்குள் வந்தால்...
கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூந்தமல்லி வழித்தடம் பயன்பாட்டிற்கு வரும்பட்சத்தில், தி.நகர் மட்டுமின்றி அதனைச் சுற்றியுள்ள மேற்கு மாம்பலம், நுங்கம்பாக்கம் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பெரிதும் பயனடைவார்கள். பனகல் பூங்கா மெட்ரோ ரயில் நிலையம் செயல்பாட்டிற்கு வந்தால், மக்களால் தற்போது செயல்பட்டு வரும் வழித்தடத்துடன் எளிமையாக இணைந்துக்கொள்ளளாம். இது பயணிகளின் நேரத்தை வெகுவாக குறைக்கும்.
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வடபழனியோடு நிறுத்தாமல் அடுத்தாண்டு மார்ச் மாதத்திற்கு பனகல் பார்க் வரை கொண்டு வந்தால் சென்னையின் போக்குவரத்து உட்கட்டமைப்பு ஒருபடி உயரும், மக்களுக்கும் பெரும் பயனாக அமையும்.
