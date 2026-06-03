/சென்னை பார் கொடூரம்: யாசினியை தொடர்ந்து தோழியும் பலி.. இரட்டைக் கொலையாக மாறிய பயங்கரம்!

சென்னையில் நண்பர்களுடன் மதுபான பாருக்குச் சென்ற இரு இளம்பெண்கள், அங்கு ஏற்பட்ட தகராறின் காரணமாக கார் ஏற்றி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சம்பவ இடத்திலேயே யாசினி என்ற பெண் உயிரிழந்த நிலையில், மருத்துவமனையில் உயிருக்கு போராடி வந்த 17 வயது சிறுமியும் இன்று உயிரிழந்ததது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. .
விழுப்புரம் மாவட்டம் இலங்கை அகதிகள் முகாமில் வசித்து வந்த 18 வயது இளம்பெண் யாசினிக்கு, இன்ஸ்டாகிராம் வழியாக சென்னையை சேர்ந்த ஒரு இளைஞருடன் நட்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த நண்பரின் அழைப்பின் பேரில் சென்னைக்கு வந்த யாசினி, பல்வேறு இடங்களை சுற்றிப் பார்த்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த மே 31 ஆம் தேதி நள்ளிரவு கோயம்பேட்டில் உள்ள ஒரு பிரபல நட்சத்திர ஓட்டல் மதுபான பாருக்கு அந்த இளைஞருடன் யாசினி மற்றும் 17 வயது தோழியான ஒரு சிறுமியும் சென்றுள்ளனர். அங்கிருந்த பாரில் அனைவரும் மது அருந்திவிட்டு நடனமாடி கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது அந்த பாரில் இருந்த பாலகுரு மற்றும் சிவன் சக்திவேல் தலைமையிலான மற்றொரு கும்பல், இளம்பெண் யாசினியிடம் அநாகரிகமான முறையில் தவறாக நடக்க முயன்றுள்ளது. இதனை யாசினியுடன் வந்த இளைஞர் தட்டிக்கேட்டதால், இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பார் உள்ளேயே கடுமையான வாக்குவாதமும் கைகலப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. நிலைமை மோசமடையவே, அங்கிருந்த பவுன்சர்கள் மற்றும் பார் ஊழியர்கள் இரு தரப்பையும் உடனடியாக ஹோட்டலை விட்டு வெளியேற்றினர்.
எனினும், ஆத்திரம் அடங்காத இரு குழுக்களும் வெளியேயும் பயங்கரமாக மோதிக்கொண்டுள்ளனர். அப்போது, கோபமடைந்த யாசினி அங்கிருந்த ஒரு கல்லை எடுத்து பாலகுருவின் சொகுசு காரின் கண்ணாடியை வீசி உடைத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் பாலகுரு தரப்பு ஆத்திரத்தின் உச்சத்திற்கு சென்றது.
இதற்கிடையே, ஆபத்தை உணர்ந்த யாசினியும் அவரது 17 வயது தோழியும் உடனடியாக ஒரு பைக்கில் ஏறி அங்கிருந்து தப்பிக்க முயன்றனர். ஆனால், அவர்களை விடாமல் துரத்திய அந்த கும்பல், திமுக கொடி கட்டப்பட்ட தங்களது காரில் மிக அதிவேகமாக பின்தொடர்ந்தது. நள்ளிரவில் ஆள்நடமாட்டமற்ற ஒரு சாலையில் பைக்கை விரட்டி சென்ற கார், அவர்கள் மீது மிகக் கொடூரமாக மோதியது.
காரின் வேகத்தில் தூக்கி வீசப்பட்ட யாசினி, சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து ரத்த வெள்ளத்தில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். அவருடன் சென்ற 17 வயது சிறுமி உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மீட்கப்பட்டு, சென்னை கேஎம்சி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்.
இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்து கோயம்பேடு போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில் காரை இயக்கிய சிவன் சக்திவேல், பாலகுரு, கல்லூரி மாணவர் கிஷோர் குமார், சுமன், ஜோஸ்வா உள்ளிட்ட 7 பேரை போலீசார் கைது செய்து காரையும் பறிமுதல் செய்தனர். அவர்கள் மீது 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சையில் இருந்த அந்த 17 வயது சிறுமியும் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். நள்ளிரவில் 17 வயது சிறுமியை மதுபான பாருக்குள் அனுமதித்தது எப்படி என்று சமூக வலைத்தளத்தில் பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். இதற்கிடையில் விதிமீறலில் ஈடுபட்ட அந்த நட்சத்திர ஓட்டல் பாருக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்துள்ளனர்.