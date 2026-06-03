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சென்னை பார் கொடூரம்: யாசினியை தொடர்ந்து தோழியும் பலி.. இரட்டைக் கொலையாக மாறிய பயங்கரம்!

Chennai Koyambedu Murder Case Latest News: சென்னை கோயம்பேடு பகுதியில் உள்ள ஒரு மதுபான பாரில் இரு தரப்பினருக்கு தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில், யாசினி என்ற பெண் கார் ஏற்றி கொல்லப்பட்டார். இந்த சோகமே இன்னும் அடங்காத சூழலில், தற்போது அவரது 17 வயது தோழியும் உயிரிழந்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 03, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:35 AM IST
சென்னை பார் கொடூரம்: யாசினியை தொடர்ந்து தோழியும் பலி.. இரட்டைக் கொலையாக மாறிய பயங்கரம்!
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R Balaji

R Balaji

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