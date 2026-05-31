/இன்ஸ்டா பிரபலத்தை கார் ஏற்றி கொன்ற கும்பல்.. சென்னையில் பயங்கரம்! நடந்தது என்ன?

Chennai Crime News: சென்னையில் மதுபான விடுதியில் ஏற்பட்ட தகராறில் இன்ஸ்டா பிரபலம் யான்சி என்ற இளம் பெண் கார் ஏற்றி கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இச்சம்பவம் சென்னை முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
சென்னை கோயம்பேடு பகுதியில் உள்ள மதுபான விடுதி (பார்) ஒன்றில் ஏற்பட்ட மோதலின் காரணமாக, 18 வயது இளம் பெண் கார் ஏற்றி கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இலங்கை அகதிகள் முகாமை சேர்ந்த 18 வயதான யான்சி என்ற இளம்பெண், சமூக ஊடகமான இன்ஸ்டாகிராமில் மிகவும் பிரபலமானவர். இவர் நேற்று (மே 30) தனது நண்பர்களுடன் கோயம்பேட்டில் உள்ள ஒரு பாருக்கு சென்றிருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த மற்றொரு கும்பலுக்கும், யான்சி தரப்பிற்கும் இடையே திடீரென வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இரு தரப்பினருக்கும் இடையேயான மோதல் முற்றவே, பார் நிர்வாகத்தினர் அவர்கள் அனைவரையும் வெளி ஏற்றியுள்ளனர்.
இருப்பினும், பாருக்கு வெளியேயும் இந்த தகராறு தொடர்ந்திருக்கிறது. வாக்குவாதம் முற்றி அடிதடியாக மாறியதை அடுத்து, யான்சி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் மூன்று பைக்குகளில் அங்கிருந்து கிளம்பினர். எதிர்த்தரப்பினர் காரில் புறப்பட்டுள்ளனர். அப்போது, யான்சி தரப்பை சேர்ந்த சிலர் காரை நோக்கி கற்களை வீசியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த அல்லது பயந்து போன கார் ஓட்டுநர், காரை வேகமாக இயக்கியுள்ளார். அப்போது யான்சி சென்ற இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த கொடூர விபத்தில் பைக் பின்னால் அமர்ந்திருந்த யான்சி தூக்கி வீசப்பட்டு, தலையில் பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே \உயிரிழந்தார். அவருடன் பயணித்த 17 வயது சிறுமி படுகாயமடைந்தார். அவர் தற்போது கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதையடுத்து போலீசார் விசாரணைமேற்கொண்ட நிலையில், விபத்தை ஏற்படுத்திய காரை சுமன் சக்திவேல் என்பவர் ஓட்டியது தெரியவந்தது. அதேபோல் விபத்துக்கு பின் காரை கோயம்பேடு மார்க்கெட் பகுதியில் விட்டுவிட்டு தப்பியோடியதும் தெரியவந்துள்ளது. இந்த நிலையில், தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கிய போலீசார் சுமன் சக்திவேல் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் உட்பட மொத்தம் 6 பேரை கைது செய்துள்ளனர். திட்டமிட்டு காரை ஏற்றி கொலை செய்ததாக சந்தேகம் எழுந்துள்ளதால், கொலை வழக்கு உள்ளிட்ட கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், உயிரிழந்த யான்சியின் தாய் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கண்ணீர் மல்கப் பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "என் மகள் பவுசி என்ற பெண்ணுடன் பழகி வந்தாள். அவளை தன் சொந்த மகள் போல் பார்த்து கொள்வதாக உறுதியளித்ததால் தான் நம்பி அனுப்பினேன். ஆனால், மது போதையில் என் மகளை காரை ஏற்றி கொடூரமாக கொன்றுவிட்டார்கள்" என்று கதறினார்.
மேலும், "என் மகள் பார்க்க அவ்வளவு அழகாக இருப்பாள், இன்ஸ்டாகிராமில் அவளுக்கு பல ரசிகர்கள் இருந்தனர். காரைக்குடியில் அவளை கல்லூரியில் சேர்க்க அட்மிஷன் கூட போட்டுவிட்டேன். இப்போது என் மகள்தான் எனக்கு எல்லாமே, அவளது உயிரை எனக்கு யார் திரும்ப தருவா? குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை மட்டுமே கிடைக்க வேண்டும். அந்த பாவிகளை என்னிடம் ஒப்படையுங்கள், நான் அவர்களை பழிவாங்கிவிட்டு ஜெயிலுக்கு செல்லவும் தயாராக இருக்கிறேன்" என அழுதுகொண்டே கூறினார்.