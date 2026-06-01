/மதுபான பாரில் ‘டான்ஸ்’ ஆடுவதில் ஏற்பட்ட தகராறு... இளம்பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கதி - நடந்தது என்ன?

Koyambedu Murder News: சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தனியார் மதுபான பாரில் குடித்துவிட்டு நடனமாடும்போது இரு தரப்பினருக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் நடனமாடிய ஒரு தரப்பினரை சேர்ந்த இரண்டு பெண்கள் இரண்டு ஆண்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது இந்த தகராறில் ஈடுபட்ட மற்றொரு தரப்பினை சேர்ந்த சுமந்த் சக்திவேல் என்பவர் தனது காரினைக் கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த அந்த பெண்கள் மீது மோதியுள்ளனர். இதில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 18 வயது இளம்பெண் தூக்கி வீசப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், அனிச்சங்குப்பம் இலங்கை தமிழர் முகாமைச் சேர்ந்த யான்சி என்ற இளம்பெண் சென்னையில் உள்ள தனது இன்ஸ்டாகிராம் தோழியை சந்திக்கச் சென்றுள்ளார். கடந்த 10 நாட்களாக தனது தோழியான தம்பிதாவின் நெருங்கிய தோழி பவுசியா தீபிகா வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் தனது ஆண் நண்பர்கள் மற்றும் பெண் தோழியுடன் சேர்ந்து கோயம்பேட்டில் பிரதான சாலையில் உள்ள மதுபான பாரில் நடனமாடியுள்ளனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து அதே பாருக்கு மது அருந்துவதற்காக காரில் நண்பர்களாக வந்த மற்றொரு தரப்பினர் பாருக்குள் சென்று மது அருந்திவிட்டு நடனமாடியுள்ளனர். இதில் நடனமாடுவதில் இரு அந்த இரு தரப்பினரும் ஒருவருக்கொருவர் மோதிக்கொண்டு சற்று தடுமாறியுள்ளனர். இதனால் கோபத்திற்குள்ளான அந்த காரில் வந்த இளைஞர்கள் அந்த இளம்பெண்கள் உட்பட அவர்களின் நண்பர்களுடன் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனைப் பார்த்த பார் பவுன்சர்கள் அந்த இருதரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தி வெளியில் அனுப்பியுள்ளனர்.
இருப்பில் கோபத்தில் கொந்தளித்த அந்த இளைஞர்களில் ஒருவர் அந்த இளம்பெண் தரப்பினரை தகாத வார்த்தையால் திட்டியுள்ளனர். இதனால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கைக்கலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இவர்களின் சண்டையைப் பார்த்த பவுன்சர்கள் சமாதானப்படுத்தி அவரவர் வந்த வாகனத்தில் அனுப்பி வைத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து இரு தரப்பினரும் அங்கிருந்து புறப்பட்ட நிலையில், யான்சியின் ஆண் நண்பர்கள் அந்த இளைஞர்கள் வந்த காரில் மீது கற்களை எரிந்து தாக்குதல் நடத்திவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் பெண் தோழிகளுடன் தப்பித்துள்ளனர்.
கார் மீது கற்களால் தாக்குதல் நடத்திவிட்டு சென்ற அந்த நபர்கள் மீது கடும் கோபத்திற்க்குள்ளான அந்த இளைஞர்களில் காரை ஓட்டி வந்த சுமந்த் சக்திவேல் என்பவர், அந்த இளம்பெண்களுடன் தாக்குதல் நடத்திவிட்டு சென்ற நபர்களின் இருசக்கர வாகனத்தை காரில் துரத்தியுள்ளனர். இருப்பினும் தாங்கள் வந்த இருசக்கர வாகனத்தை வேகமாக இயக்கிய அந்த நபர்கள் மீது கோயம்பேடு மேம்பாலத்தின் கீழ் காரை ஏற்றிக் கொலை செய்ய முயற்சித்துள்ளனர். இந்த நிலையில் அவர்களுடன் யான்சி வந்த இருசக்கர வாகனம் மீது கார் மோதியதில் யான்சி தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
மேலும் அவருடன் வந்த 17 வயது இளம்பெண்ணும் தூக்கி வீசப்பட்டதில் படுகாயமடைந்தார். இதனைப் பார்த்த அங்கிருந்தவர்கள் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸை வரவழைத்து கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் நடந்த அடுத்த நொடியே சுமந்த் சக்திவேல் காரை அதிவேகமாக இயக்கிக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளார். இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீஸார் இது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
கொலையாளிகள் காரில் தப்பியோடிய நிலையில், அவர்கள் குறித்து எந்த தகவல்களும் வெளியாகாத நிலையில் சம்பவம் நடந்த இடத்தில் இருந்த சிசிடிவிக் காட்சிகளை போலீஸார் ஆய்வு செய்தனர். இதில் அந்த கார் பதிவெண்ணைக் கொண்டு குற்றவாளிகள் குறித்து விசாரணையைத் தொடங்கினர். விசாரணையில் அந்த காரில் பயணித்தது 6 பேர் என்றும் அவர்கள் மது அருந்துவதற்காக கோயம்பேட்டில் உள்ள ஒரு தனியார் மதுபான பாருக்கு வந்ததும், வந்த இடத்தில் இருதரப்பினருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு அவர்கள் மீது கார் ஏற்றி கொலை செய்ததும் தெரியவந்தது.
குற்றவாளிகள் குறித்து சிசிடிவிக் காட்சிகளையும், காரின் பதிவெண்களையும் போன் நம்பரையும் கொண்டு விசாரணை செய்ததில் அந்த கார் சுமந்த் சக்திவேல் என்பவரது என்பதும், அவர் தற்போது நண்பர்களுடன் புதுச்சேரியில் பதுங்கியிருப்பதும் தெரியவந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரிக்கு விரைந்த கோயம்பேடு போலீசார் அங்குள்ள சொகுசு விடுதியில் தங்கியிருந்த சுமந்த் சக்திவேல் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் 3 பேரை புதுச்சேரி போலீசார் உதவியுடன் கைது செய்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து எஞ்சியிருந்த குற்றவாளிகள் குறித்து விசாரணை செய்ததில் அவர்கள் விருகம்பாக்கம் மற்றும் வளசரவாக்கம் பகுதியில் தலைமறைவாக பதுங்கியிருந்தது தெரியவந்தது. அங்கு விரைந்த போலீசார் சுமந்த் சக்திவேலின் நண்பர்களான் பாலகுரு மற்றும் கிஷோர் ஆகியோரை கைது செய்தனர். இந்த கொலை சம்பவத்தில் சம்பந்தப்பட்ட 6 பேரையும் போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில், இந்த கொலைக்கான காரணம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.