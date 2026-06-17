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மெரினா கடற்கரையில் ரோப் கார் திட்டம்: இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் செயல்படுத்த மாநகராட்சி தீவிரம்

Chennai Marina Rope Car: சென்னை மெரினா கடற்கரையை வானிலிருந்து கண்டு ரசிக்கும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தபட உள்ள ரோப் கார் சேவை திட்டம் இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் நடைமுறைக்குள் கொண்டுவர அதிகாரிகள் தீவிர பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Written ByMathan
Published: Jun 17, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:00 PM IST
மெரினா கடற்கரையில் ரோப் கார் திட்டம்: இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் செயல்படுத்த மாநகராட்சி தீவிரம்
Image Credit: Chennai Marina Rope Car

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Mathan

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