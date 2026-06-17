/மெரினா கடற்கரையில் ரோப் கார் திட்டம்: இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் செயல்படுத்த மாநகராட்சி தீவிரம்

Chennai Marina Rope Car: சென்னையின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக திகழும் மெரினா கடற்கரையில் ரோப் கார் சேவையை அறிமுகப்படுத்தும் திட்டம் மீண்டும் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகிறது. சென்னை மாநகராட்சியின் 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்ற இந்தத் திட்டத்தை, இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் நடைமுறைப்படுத்தும் நோக்கில் அதிகாரிகள் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்தத் திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதி சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மெரினா கடற்கரையில் உள்ள தொழிலாளர் சிலை முதல் கலங்கரை விளக்கம் வரை சுமார் 5 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ரோப் கார் சேவையை அமைத்து, சுற்றுலாப் பயணிகள் கடற்கரையின் இயற்கை அழகை வான்வழியில் இருந்து ரசிக்கும் புதிய அனுபவத்தை வழங்குவதே திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இந்த யோசனை முதன்முதலில் 2022ஆம் ஆண்டு வார்டு 104 கவுன்சிலர் டி.வி. செம்மொழியால் முன்வைக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, திட்டத்தின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய 2024ஆம் ஆண்டு மாநகராட்சி ஆலோசகரை நியமிப்பதற்கான டெண்டர் வெளியிடப்பட்டது. மண் பரிசோதனை, பொருளாதார மதிப்பீடு, வடிவமைப்பு ஆய்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்ட ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதன் ஒரு பகுதியாக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தனியார் நிறுவனம் ஒன்று சுமார் 30 அடி ஆழம் வரை துளையிட்டு மண் பரிசோதனை நடத்தியது. ஆனால், கலங்கரை விளக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் இந்த நடவடிக்கை சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
திட்டத்தின் செலவு தொடர்பாகவும் புதிய சவால்கள் உருவாகியுள்ளன. ஆரம்பத்தில் ரூ.73 கோடியாக மதிப்பிடப்பட்ட திட்டச் செலவு, தற்போது ரூ.125 கோடிக்கும் அதிகமாக உயரக்கூடும் என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார். இதன் காரணமாக, செலவைக் குறைக்கும் வகையில் மாற்று வழித்தடங்கள் குறித்து மாநகராட்சி பரிசீலனை செய்து வருகிறது.
குறிப்பாக, கடற்கரை மணற்பரப்பில் நேரடியாக ரோப் கார் அமைப்பதற்கு பதிலாக, அருகிலுள்ள சர்வீஸ் சாலையை ஒட்டிய பகுதிகளில் அமைக்க முடியுமா என்பது தொடர்பாக ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது. இதன் மூலம் கட்டுமானச் செலவைக் குறைப்பதோடு, சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் சமூக ரீதியான எதிர்ப்புகளையும் தவிர்க்க முடியும் என அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.
மேலும், இந்தத் திட்டத்தை பொதுத்-தனியார் கூட்டாண்மை முறையில் செயல்படுத்தும் சாத்தியக்கூறுகளும் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன. அதேசமயம், மீனவர் அமைப்புகள் தொடர்ந்து திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. உள்ளூர் மக்களின் கருத்துகளை பெறாமல் மண் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தென்னிந்திய மீனவர் நலச் சங்கம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது. திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு முன் அரசு மற்றும் மாநகராட்சி மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள மாநகராட்சி நிர்வாகம், கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டல அனுமதி உள்ளிட்ட அனைத்து சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளும் பெறப்பட்ட பின்னரே கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது. சுற்றுலா வளர்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதார நலன் ஆகியவற்றுக்கு இடையே சமநிலையை பேணும் வகையில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளனர். மெரினா ரோப் கார் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால், சென்னை சுற்றுலா துறையில் புதிய அடையாளமாக மாறுவதோடு, நகரின் முக்கிய சுற்றுலா ஈர்ப்புகளில் ஒன்றாகவும் உருவெடுக்க வாய்ப்புள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.