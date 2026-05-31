/சென்னை மெரினாவில் ஷாக்.. குதிரை சவாரி செய்த சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்

Chennai Crime News: சென்னை மெரினா கடற்கரையில் குதிரை சவாரி செய்த 6 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக போக்சோவில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Chennai Crime News: தமிழகத்தில் கொலை, வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, சிறுமி, பெண்களுக்கு எதிராக பாலியல் வன்முறை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. அண்மையில் கூட கோவையில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து, பல்வேறு இடங்களில் சிறுமிகள், பெண்களுக்கு எதிராக வன்முறை சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகிறது. இதனை தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டாலும், தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தலைநகர் சென்னையில் மற்றொரு அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, சென்னை மெரினாவில் குதிரை சவாரி செய்த சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை குரோம்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தினர் தங்களது ஆறு வயது சிறுமியுடன் மெரினா கடற்கரைக்கு வந்துள்ளனர். அங்கு கடற்கரை மணல் பரப்பில் சவாரி செய்வதற்காக அந்த சிறுமி குதிரையில் ஏற்றி விடப்பட்டுள்ளார். அப்போது, அந்த குதிரையை 16 வயது சிறுவன் ஒட்டிச் சென்றுள்ளார். இந்த குதிரையில் 6 வயது சிறுமி அமர்ந்துள்ளார்.
குதிரை சவாரியின்போது, திடீரென திரும்பி அமர்ந்திருந்த சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அதிர்ச்சி அடைந்த சிறுமி உடனடியாக சத்தமிட்டு அழுதுள்ளார். சிறுமியின் அலறல் சத்தத்தைக் கேட்டு சிறுமியின் குடும்பம் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களிடம் தகவல் கொடுத்துள்ளனர. இதனை அடுத்து, 16 வயது சிறுவனை தப்பியோட விடாமல் பிடித்து வைத்தனர். மேலும், சிறுவனுக்கு பொதுமக்கள் தர்ம அடியும் கொடுத்தனர். பின்னர், இதுகுறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனை அடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் சிறுவனை பிடித்து சென்றனர். இந்த சம்பவம் குறித்து மயிலாப்ழுர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், 16 வயது சிறுவனிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் சுற்றுலா பயணிகளிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, வேளச்சேரியில் 60 வயது மூதாட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ளார். சென்னை வேளச்சேரி 100 அடி சாலை எச்.பி பெட்ரோல் பங்க் அருகில் உள்ள பூங்காவில் அதே பகுதியை சேர்ந்த 60 வயது மூதாட்டி ஒருவர் பூங்காவிற்கு நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள சென்றுள்ளார். அப்பொழுது அந்தப் பக்கமாக வந்த இளைஞர்கள் சுமார் ஐந்து பேர் போதையில் மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் பலத்த காயமடைந்த மூதாட்டி கூச்சலிட்டு மயங்கி விழுந்துள்ளார்.
அவரது அலறல் சத்தம் கேட்ட அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வந்து பார்க்கும் பொழுது மூதாட்டி ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே கிடந்துள்ளார். பின்னர் இது குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த வேளச்சேரி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில் ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் அவரை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது தெரியவந்தது. இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.