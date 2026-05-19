/விஜய் முதல்வராகி 10 நாட்கள் ஆகியும்..இன்னும் நேரில் சந்திக்காத மேயர் பிரியா! காரணம் என்ன?

CM Vijay Mayor Priya Meet : தவெக தலைவர் விஜய், முதல்வராக பதவியேற்று 10 நாட்கள் ஆகியிருக்கும் நிலையில், இதுவரை சென்னை மேயர் பிரியா அவரை நேரில் வந்து சந்திக்காதது பெரும் பேசுபொருள் ஆகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
CM Vijay Mayor Priya Meet : தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியை தொடங்கிய இரண்டே ஆண்டுகளில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்திருக்கிறார். 233 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக தலைவர் விஜய், ஆட்சியில் அமர்ந்த அடுத்த சில நாட்களிலேயே பிற கட்சி தலைவர்களை அவர்களின் இல்லத்திற்கு சென்று சந்திப்பது, பதவியேற்ற முதல் நாளிலேயே இளைஞர்கள் நலனுக்காக மூன்று கோப்புகளில் கையெழுத்திடுவது என அதிரடி மற்றும் ட்ரெண்ட் செட்டிங் முடிவுகளை எடுத்தார். இங்கு இத்தனை மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தாலும், திமுக தவெகவிற்கு உள்குத்து குத்துவது போல சில வேலைகளை செய்துதான் வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
விஜய் ஆட்சியமைத்து இன்னும் 2 வாரங்கள் கூட முழுமையாக முடியவில்லை. ஆனால் இப்போதே மாநில நிர்வாகத்திற்கும் சென்னை மாநகராட்சிக்கும் இடையே உரசல் ஏற்பட்டுள்ளது. புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சர்கள் சமீபத்தில் சட்டமன்ற்றத்தில் உறுதிமொழியெடுத்து பதவியில் அமர்ந்தனர். அலுவலகத்திற்கு வருகிறார்களோ, இல்லையோ, தவறாமல் தங்கள் துறைக்கான ஆய்வுக்கூடங்களை நேரில் சென்று கள ஆய்வுகளை செய்து வருகின்றனர். இப்படி பல விதமான நிகழ்வுகள் நடந்துகொண்டிருக்கும் சமயத்தில்தான், அனைவருக்கும் ஒரு கேள்வி எழுகிறது.
”எங்கப்பா நம்ப சென்னை மேயர் பிரியா?” என்பதுதான் அந்த கேள்வி. திமுக ஆட்சியின் போது பல்வேறு கட்சி கூட்டங்களுக்கும், நகரில் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளுக்கும் முதல் ஆளாக அட்டெண்ட் ஆகும் பிரியா, தற்போது புதிதாக ஆட்சியமைத்திருக்கும் தவெக நடத்திய எந்த நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொள்ளவில்லை. அவர் மட்டும் அல்ல, அவருடன் சேர்த்து நிலைக்குழு உறுப்பினர்கள், கவுன்சிலர்கள் என யாருமே இதில் பங்கேற்கவில்லை. இந்த காரணத்தால், மாநிலங்களவையும் ரிப்பன் பில்டிங்கும் ஒன்றாக சேர்ந்து பணியற்றவில்லை என்றும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டின் புதிய முதல்வராக பங்கேற்றிருக்கும் விஜய்யை பல்வேறு அரசியல் மற்றும் சினிமா பிரதிநிதிகள் சந்தித்து வாழ்த்துகளை தெரிவித்து விட்டனர். திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின், எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் உள்ளிட்டோரை நேரில் சந்தித்து விஜய் வாழ்த்து பெற்றார். அது மட்டுமன்றி திரைத்துறையை சேர்ந்தவர்கள், நடிகர் சங்க பிரதிநிதிகள் என பலரும் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர். ஆனால், சென்னை மேயர் பிரியாவோ இன்னும் அவரை சந்திக்கவே இல்லை.
மேயர் பிரியாவிடம் இது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு ஒரு ஊடகத்தில் பதிலளித்த அவர், அரசு நிகழ்வுகளில் பங்கேற்குமாறு தனக்கோ அல்லது கவுன்சிலர்களுக்கோ எந்தவித அழைப்பும் வரவில்லை என்றும், அனைத்து மக்கள் பிரதிநிதிகளும் ஒரே மாதிரியாக மதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், காலில் ஏற்பட்ட காயத்தில் இருந்து தான் இன்னும் முழுமையாக குணமடையாததால், முதலமைச்சரை தான் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக சந்திக்கவில்லை என்றும் அவர் விளக்கமளித்துள்ளார்.
முதல்வர் விஜய் தலைமையில், முதல் நகராட்சி நிர்வாக ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்திலும் மேயர், துணை மேயர், நிலைக்குழு தலைவர்கள் என யாருமே பங்கேற்கவில்லை. அதே சமயத்தில் அமைச்சர்கள்ம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் கூட நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் கூட்டங்களை நடத்தினர். அங்கும், ஒரு மாநகராட்சி பிரதிநிதியும் கலந்துகொள்ளவில்லை.
மக்களுக்கு ஏதேனும் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றால், அவர்கள் இருவரும் ஒற்றுமையாக செயல்படுவது என்பது அவசியம் ஆகும். இப்படி எந்த கூட்டத்திற்கும் வராமல், எதற்கும் குரல் கொடுக்காமல் இருக்கும் மேயர் மற்றும் அவருடன் இருக்கும் பிற நிர்வாகிகளையும் பார்க்கையில், உள்ளுக்குள் வேறு ஏதோ பலத்த திட்டம் போடப்படுகிறதோ என தவெகவினர் சந்தேகம் எழுப்புகின்றனர்.
