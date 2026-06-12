/சென்னை மெட்ரோவில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு.. யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்?

Chennai Metro Free Travel Update: தலைநகர் சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோவில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் பயணித்து வருகின்றனர். தற்போது இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது நீல வழித்தடத்தில் விம்கோ நகர் முதல் விமான நிலையம் வரையும், பச்சை வழித்தடத்தில் சென்ட்ரல் முதல் பரங்கிமலை வரையும் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
மெட்ரோவில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வரும் நிலையில் அதற்கு ஏற்ப பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மெட்ரோ நிர்வாகம் செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை மெட்ரோ நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, சென்னை மெட்ரோவில் நாளை (ஜூன் 13) இலவசமாக பயணிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், நந்தனம் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ள YMCA கல்லூரி மைதானத்தில், ஜூன் 13 (சனிக்கிழமை) அன்று விஜய் ஆண்டனியின் - நேரடி இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் ரசிகர்களுக்கு தடையில்லா போக்குவரத்தை வழங்குவதற்காக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தென்னிந்தியாவின் முன்னணி ஊடக தயாரிப்பு நிறுவனமான Noice & Grains Private Limited உடன் இணைந்து கட்டணமில்லா பயணத்தை வழங்குவதற்காக உடன்பாடு செய்துள்ளது.
Noice & Grains Private Limited நிறுவனம் ஆனது விஜய் ஆண்டனியின் - நேரடி இசைநிகழ்ச்சிக்கு வருபவர்களுக்கு மெட்ரோ இரயிலில் இலவசமாகப் பயணம் செய்ய ஸ்பான்சர் செய்கிறது. நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களால் வழங்கப்படும் நிகழ்ச்சி நுழைவு சீட்டானது (தனித்துவமான QR குறியீடுகள்) மெட்ரோ பயண சீட்டாகவும் (Metro Ticket) செயல்படும்.
பயனாளர்கள் இந்த நுழைவு மெட்ரோ பயணசீட்டை நிகழ்ச்சி நடைபெறும் நாளான ஜூன் 13ஆம் தேதி அன்று ஒரு சுற்று பயணத்திற்கு மட்டும் பயன்படுத்தலாம் (2 நுழைவு, 2 வெளியேறு). இந்த பிரத்யேக QR குறியீடு கொண்ட பயணச்சீட்டுகளை பயன்படுத்தி நிகழ்வு நடைபெறும் நாளானஜூன் 13ஆம் தேதி அன்று சென்னையில் செயல்படும் எந்த ஒரு மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இருந்தும் நிகழ்வுநடைபெறும் இடத்திற்கு மிக அருகில் உள்ள நந்தனம் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்திற்கு சென்று திரும்பமுடியும்.
இசை நிகழ்ச்சிக்கு வருபவர்கள் தங்கள் பயணச்சீட்டுகளில் உள்ள தனித்துவமான QR குறியீட்டைதானியங்கி நுழைவு இயந்திரத்தில் ஸ்கேன் செய்து மெட்ரோவில் பயணிக்கலாம். நிகழ்ச்சி முடிந்து பார்வையாளர்கள் வீடு திரும்புவதற்காக, சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம்நந்தனம் மெட்ரோ நிலையத்திலிருந்து மெட்ரோ இரயில் சேவைகளை நீட்டித்துள்ளது.
சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம், பயணிகள் இந்த பயணச் சலுகையை முழுமையாகப் பயன்படுத்தி, பாதுகாப்பாகவும் நெரிசல் இல்லாமலும் மெட்ரோ இரயிலில் பயணம் செய்து நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்லவழிவகை செய்கிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, சென்னை மக்கள் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.