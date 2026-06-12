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சென்னை மெட்ரோவில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு.. யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்?

Chennai Metro Free Travel Update: சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் நாளை (ஜூன் 13) இலவசமாக பயணிக்கலாம் என சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதில் யாருக்கெல்லாம் இலவசம் என்பது குறித்தும் சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 12, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:12 AM IST
சென்னை மெட்ரோவில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு.. யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்?
Image Credit: Chennai Metro Free Travel Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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