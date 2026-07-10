/ரூ.2,500 அபராதம்! சென்னை மெட்ரோ பயணிகளுக்கு அதிரடி அறிவிப்பு.. ஏன் தெரியுமா?

Chennai Metro Train Rules: சென்னையில் சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோ ரயிலில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். தற்போது இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. விம்கோ நகர் முதல் விமான நிலையம் வரையும், வண்ணாரப்பேட்டை முதல் சென்ட்ரல் வரையும் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
மெட்ரோவில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, வார நாட்களில் பயணிகள் கூட்டம் மெட்ரோவில் அலைமோதும். பயணிகளுக்காக பல்வேறு அதிரடி சலுகைகளை மெட்ரோ நிர்வாகம் வழங்கி வருகிறது. அதே நேரத்தில், மெட்ரோ பயணிகளுக்கு கடும் விதிமுறைகளையும் மெட்ரோ நிர்வாகம் விதித்து வருகிறது. அதுவும் சமீப நாட்களில் அதனை கடுமையாக்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளளது.
சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, சென்னை மெட்ரோ இரயில் பயண ஒழுங்குமுறைகள் விதிகளை மீறி மற்றவர்களுக்குஇடையூறு செய்பவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும். மெட்ரோ இரயில் பயண ஒழுங்குமுறைகளைப் பின்பற்றி, சக பயணிகளின் வசதிக்கும் அமைதிக்கும்மதிப்பளிக்குமாறு அனைத்துப் பயணிகளையும் சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் கேட்டுக்கொள்கிறது.
மெட்ரோ இரயில் (இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு) சட்டம் 2002 பிரிவு 59-ன் கீழ், சக பயணிகளுக்குத்தொந்தரவு விளைவிப்பதோ அல்லது அவர்களின் வசதிக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்படுவதோதண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.
குறிப்பாக, அலைபேசியில் உரத்த குரலில் உரையாடுதல், செவியில் பொருத்தி கொள்ளும் ஒலிபெருக்கி (Headphones) இன்றி இசை அல்லதுவீடியோக்களைப் பார்ப்பது, அலைபேசியில் மெட்ரோ இரயில்களிலும் வளாகங்களிலும் ஒலிபெருக்கி வசதியைப் பயன்படுத்துதல்(Speaker mode) மேற்கண்ட செயல்கள் மூலம் அதிகப்படியான இரைச்சலை ஏற்படுத்தும் வகையில்அலைபேசிகளைப் பயன்படுத்துவதும் மற்றவர்களுக்கு இடையூறு விளைவிப்பதும் தண்டனைக்குரியகுற்றமாகக் கருதப்படும்.
மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் (MoHUA) 19.06.2026 அன்றுவெளியிட்ட அரசிதழ் (Gazette) அறிவிப்பின்படி, 'ஜன் விஸ்வாஸ் சட்டம் 2026'-இன் கீழ் ஒரு புதிய திருத்தம்கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, மெட்ரோ இரயில் மற்றும் அதன் வளாகங்களில் மற்ற பயணிகளுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் செயல்களில் (உதாரணமாக: செவியில் பொருத்தி கொள்ளும் ஒலிபெருக்கிஇல்லாமல் உரத்த சத்தத்தில் பாட்டு கேட்பது போன்றவைகளில்) ஈடுபடுபவர்களுக்கான அபராதத் தொகை, பிரிவு 59-இன் கீழ், முன்பிருந்த ரூ.500-லிருந்து தற்போது அதிகபட்சமாக ரூ.2,500 வரைஉயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், விதிகளை மீறும் பயணிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளால் மெட்ரோவளாகத்திலிருந்து உடனடியாக வெளியேற்றப்படவும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே, சக பயணிகளின் பயணச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, அனைவரும் செவியில் பொருத்திகொள்ளும் ஒலிபெருக்கியை (Headphones) பயன்படுத்துமாறும், மெட்ரோ இரயில் மற்றும் அதன்வளாகத்திற்குள் உரத்த குரலில் உரையாடுதல் மற்றும் ஸ்பீக்கர் மோட் பயன்பாட்டைத் தவிர்க்க வேண்டும் என மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.