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ரூ.2,500 அபராதம்! சென்னை மெட்ரோ பயணிகளுக்கு அதிரடி அறிவிப்பு.. ஏன் தெரியுமா?

Chennai Metro Train Rules: சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் பயணிகளுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் அபராத தொகையை ரூ.2500 வரை உயர்த்தியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக அறிந்து கொள்வோம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 10, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:19 PM IST
ரூ.2,500 அபராதம்! சென்னை மெட்ரோ பயணிகளுக்கு அதிரடி அறிவிப்பு.. ஏன் தெரியுமா?
Image Credit: Chennai Metro Train RulesSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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ரூ.2,500 அபராதம்! சென்னை மெட்ரோ பயணிகளுக்கு அதிரடி அறிவிப்பு.. ஏன் தெரியுமா?
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