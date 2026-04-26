  • மெட்ரோவில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.. சென்னை பயணிகளுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு!

மெட்ரோவில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.. சென்னை பயணிகளுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு!

Chennai Metro Free Travel IPL: சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் ஐபிஎல்  போட்டியை முன்னிட்டு, சென்னை மெட்ரோவில் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதனால், பயணிகள் குஷியில் உள்ளனர்.     

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 26, 2026, 02:10 PM IST
  • சென்னை மெட்ரோவில் இலவச பயணம்
  • சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பு
  • எப்படி பயன்படுத்தலாம்?

மெட்ரோவில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.. சென்னை பயணிகளுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு!

Chennai Metro Free Travel IPL: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது  மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோவில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். நாளுக்கு நாள் மெட்ரோ  ரயில் பயணிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது இரண்டு வழித்தடங்களில்  மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.  சென்ட்ரல் - பரங்கிமலை, விமான நிலையம் - விம்கோ நகர் இடையே தற்போது மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மெட்ரோ பயணிகளுக்காக பல்வேறு சலுகைகளை வழங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.

சென்னை மெட்ரோவில் இலவச பயணம்

இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், IPL 2026 போட்டியை காண செல்பவர்கள் ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டுகளை பயன்படுத்தி சென்னை மெட்ரோ இரயிலில் பயணிக்கலாம். 

பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்தவும், நகரில் நடைபெறும் முக்கிய விளையாட்டு நிகழ்வுகளுக்குத் தடையற்ற பயணத்தை வழங்கவும், சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் CSK Cricket Limited நிறுவனத்துடன் இணைந்து “IPL 2026” லீக் போட்டிகளைக் காண வரும் ரசிகர்களுக்காக, பிரத்யேக மெட்ரோ பயணங்களை வழங்க முன்வந்துள்ளது. 

அரசினர் தோட்டம் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ள சேப்பாக்கம் எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ள, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) அணிகளுக்கு இடையிலான IPL 2026 லீக் போட்டி எண் 37, ஏப்ரல் 26, 2026 அன்று நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டிக்காக ரசிகர்களுக்கு ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்ட மெட்ரோ பயணச்சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

யாரெல்லாம் இலவசமாக பயணிக்கலாம்?

ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்ட IPL போட்டிகான நுழைவுச்சீட்டு வைத்திருப்பவர்கள், நுழைவுச்சீட்டில் (both Digital & Physical) உள்ள தனித்துவமான QR குறியீட்டை தானியங்கி நுழைவு இயந்திரத்தில் ஸ்கேன் செய்து மெட்ரோவில் பயணிக்கலாம்.  

இந்த சிறப்பு சலுகை ஒரு சுற்றுப் பயணத்திற்கு (2 நுழைவு மற்றும் 2 வெளியேறுதல்) பயன்படுத்தலாம். சென்னையில் செயல்பாட்டில் உள்ள எந்தவொரு மெட்ரோ இரயில் நிலையத்திலிருந்தும் போட்டி நடைபெறும் மைதானத்திற்கு அருகிலுள்ள அரசினர் தோட்டம் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்திற்கு எந்தவித கட்டணமும் இல்லாமல் பயணிக்கலாம். 

போட்டி நடைபெறும் நாளன்று, மெட்ரோ இரயில் சேவைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கால அட்டவணையின்படி (Sunday timetable) இயக்கப்படும். IPL 2026 போட்டியை காண செல்பவர்கள் மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இந்த வசதியை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று (ஏப்ரல் 26) சென்னை சேப்பாக்கத்தில் மாலை 3.30 மணிக்கு ஐபிஎல் போட்டி நடைபெற உள்ளது. இன்று  சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இதனை கருத்தில் கொண்டு, சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

