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மாதம் ரூ.80,000 சம்பளம்.. டிகிரி படித்தவர்களுக்கு சென்னை மெட்ரோவில் சூப்பர் வேலை!

Chennai Metro Jobs: சென்னை மெட்ரோ நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  இந்த பணிகளுக்கு டிகிரி படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கான கல்வித்தகுதி, சம்பளம் போன்ற விவரங்களை விரிவாக பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 10, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:13 AM IST
மாதம் ரூ.80,000 சம்பளம்.. டிகிரி படித்தவர்களுக்கு சென்னை மெட்ரோவில் சூப்பர் வேலை!
Image Credit: Chennai Metro JobsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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