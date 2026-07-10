/மாதம் ரூ.80,000 சம்பளம்.. டிகிரி படித்தவர்களுக்கு சென்னை மெட்ரோவில் சூப்பர் வேலை!

Chennai Metro Jobs: சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் செயல்பட்டு வருகிறது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் வேலைவாய்ப்புகள் குறித்த அறிவிப்பை அவ்வப்போது வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னை மெட்ரோவில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் உதவி பொது மேலாளர், மேலாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மெட்ரோ நிறுவனத்தில் பொது மேலாளர் பணிக்கு 1 இடங்களும், துணைப் பொது மேலாளர் பணிக்கு 2 இடங்களும், துணை மேலாளர் பணி (தானியங்கி, கட்டண வசூல்) பணிக்கு 1 இடங்களும், மேலாளர் (தானியங்கி கட்டண வசூல்) பணிக்கு 1 இடங்கள் என மொத்தம் 5 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மெட்ரோ நிறுவன பணிக்கு ஜூலை 20ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொது மேலாளர் (General Manager) பணிக்கு கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, B.E/B.Tech படித்திருக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட பணியில் 20 வருடங்கள் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, 55 வயதுக்குள் இருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.
துணைப் பொது மேலாளர் (Deputy Managar) பணிக்கு விண்ணப்பிக்க உள்ள நபர்கள் B.E/ B.tech (Electrical/ECE) படித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணியில் 13 வருடங்கள் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு 40 வயது வரை உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
துணை மேலாளர் பணிக்கு (Deputy General Manager- Automatic Fare Collection) பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பம் உள்ளவர்ள் BE/B.Tech In ECE/EEE/IT/CSC படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த பணியில் குறைந்தது 13 வருடங்கள் பணி அனுபவம் இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
மேலாளர் பணிக்கு (Automatic Fare Collection) பணிக்கு BE/B.Tech In ECE/EEE/IT/CSC படித்திருக்க வேண்டும். மேலும், 7 வருடங்கள் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 38 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|பணி
|மாத சம்பளம்
|பொது மேலாளர் (Operations)
|ரூ.1,20,000 - ரூ.2,80,000
|துணை பொது மேலாளர் (Rolling Stock)
|ரூ.80,000 - ரூ.2,20,000
|துணை பொது மேலாளர் (Automatic Fare Collection)
|ரூ.80,000 - ரூ.2,20,000
|மேலாளர் (Automatic Fare Collection)
|ரூ.70,000 - ரூ.2,00,000
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. chennaimetrorail.org என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஜூலை 20ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
போன்ற சான்றிதழ்களை விண்ணப்ப படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை மெட்ரோ நிறுவன பணிக்கு இன்ஜினியரிங் படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.