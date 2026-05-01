சென்னை மெட்ரோவில் இலவச பயணம்.. பயணிகளுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்.. எப்படி பயன்படுத்துவது?

Chennai Metro Rail Free Travel Update: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ சேவை. மெட்ரோவில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். மெட்ரோ ரயில் பயணிகளுக்காக பல்வேறு சலுகைகளையும் மெட்ரோ நிர்வாகம் வழங்கி வருகிறது. மெட்ரோ பயணிகளுக்காக முக்கியமான அறிவிப்பை அவ்வப்போது வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், மெட்ரோவில் இலவசகமாக பயணிக்கும் வகையில், மெட்ரோ நிர்வாகம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மே 2ஆம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் ஐபிஎல் போட்டி நடைபெறுவதை முன்னிடடு, இலவசமாக பயணிக்கலாம் என சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
மெட்ரோவில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்
இதுகுறித்து மெட்ரோ நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, IPL 2026 போட்டியை காண செல்பவர்கள் ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டுகளை பயன்படுத்தி சென்னை மெட்ரோவில் பயணிக்கலாம்.
பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்தவும், நகரில் நடைபெறும் முக்கிய விளையாட்டு நிகழ்வுகளுக்குத் தடையற்ற பயணத்தை வழங்கவும், சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் CSK Cricket Limited நிறுவனத்துடன் இணைந்து “IPL 2026” லீக் போட்டிகளைக் காண வரும் ரசிகர்களுக்காக, பிரத்யேக மெட்ரோ பயணங்களை வழங்க முன்வந்துள்ளது.
அரசினர் தோட்டம் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ள சேப்பாக்கம் எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ள, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI), அணிகள் இடையிலான IPL 2026 லீக் போட்டி எண் 44, வருகின்ற, 02 மே 2026 அன்று நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டிக்காக ரசிகர்களுக்கு ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்ட மெட்ரோ பயணங்களும், கூடுதல் மெட்ரோ இரயில் சேவைகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
எப்படி இலவசமாக பயணிக்கலாம்
ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்ட IPL போட்டிகான பயணச்சீட்டு வைத்திருப்பவர்கள், பயணச்சீட்டுகளில் (both Digital & Physical) உள்ள தனித்துவமான QR குறியீட்டை தானியங்கி நுழைவு இயந்திரத்தில் ஸ்கேன் செய்து மெட்ரோவில் பயணிக்கலாம். இந்த சிறப்பு சலுகை ஒரு சுற்றுப் பயணத்திற்கு (2 நுழைவு மற்றும் 2 வெளியேறுதல்) பயன்படுத்தலாம். சென்னையில் செயல்பாட்டில் உள்ள எந்த மெட்ரோ இரயில் நிலையத்திலிருந்தும் போட்டி நடைபெறும் மைதானத்திற்கு அருகிலுள்ள அரசினர் தோட்டம் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்திற்கு இடையே மெட்ரோ இரயிலில் எந்தவித கட்டணமும் இல்லாமல் பயணிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மெட்ரோ ரயில் சேவை நீட்டிப்பு
மே 02, 2026 அன்று CSK மற்றும் MI அணிகளுக்கு இடையே நடைபெறவுள்ள கிரிக்கெட் போட்டியை முன்னிட்டு, அரசினா் தோட்டம் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்திலிருந்து நீட்டிக்கப்பட்ட சிறப்பு மெட்ரோ இரயில் சேவை குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது.
அரசினா் தோட்டம் மெட்ரோ நிலையத்திலிருந்து விம்கோ நகர் பணிமனை மற்றும் விமான நிலைய மெட்ரோ நிலையங்களை நோக்கிச் செல்லும் கடைசி மெட்ரோ இரயில் நள்ளிரவு 01:00 மணிக்கு புறப்படும்.
பச்சை வழித்தடத்தில் (வழித்தடம் 2) உள்ள மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களுக்கு செல்லும் பயணிகள் புரட்சித்தலைவர் டாக்டர். எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன் சென்ட்ரல் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் மட்டுமே வழித்தடம் மாற்றம் செய்து கொள்ளலாம்.
பயணிகள் கடைசி மெட்ரோ இரயில் புறப்படுவதற்கு 10 நிமிடங்களுக்கு முன்னதாகவே அரசினர் தோட்டம் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்திற்குள் வர வேண்டும். எனவே, மே 2ஆம் தேதி ஐபிஎல் போட்டியை காண செல்பவர்கள் மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இந்த வசதிகளை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Travel in Chennai Metro for ‘IPL 2026’ with exclusive Sponsored Metro Rides
Chennai Metro Rail Limited (CMRL) is pleased to announce its continued collaboration with Chennai Super Kings Cricket Limited (CSKCL) to provide exclusive sponsored Metro Rail services for spectators…
— Chennai Metro Rail (@cmrlofficial) April 30, 2026
ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்டவணைப்படி இன்று மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்
இன்று (மே 1) உழைப்பாளர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. உழைப்பாளர் தினத்தையொட்டி, சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, சென்னை மெட்ரோ ரயில் இன்று ஞாயிற்றுகிழமை அட்டவணைப்படி இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, மெட்ரோ ரயில் சேவை காலை 5 மணி முதல் இரவு 11.00 மணி வரை பின்வரும் கால இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
பகல் 12.00 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை மெட்ரோ ரயில்கள் 7 நிமிடங்ளுக்கு ஒருமுறை இயக்கப்படும். காலை 5 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரையும், இரவு 10 மணி முதல் 11 மணி வரையும் மெட்ரோ ரயில்கள் 10 நிமிடஙகளுக்கு ஒருமுறை இயக்கப்படும். இரவு 10 மணி முதல் 11 மணி வரை 15 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
