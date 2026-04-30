பயணிகளே அலர்ட்.. நாளை முதல் இந்த மெட்ரோ கார்டு செல்லாது.. முக்கிய அறிவிப்பு

Chennai Metro Card Latest Update: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோவில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளுக்காக பல்வேறு வசதிகளை சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் செய்து வருகிறது. அவ்வப்போது, சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் டிக்கெட் முறையில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை செய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, நாளை (மார்ச் 1) முதல் பழைய மெட்ரோ அட்டை செல்லாது என சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
பழைய மெட்ரோ அட்டை செல்லாது
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம், மெட்ரோ இரயில்களில் பயணிக்க சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் பயண அட்டையுடன் கூடுதலாக 14.04.2023 முதல் “சிங்கார சென்னை அட்டையை (தேசிய பொது போக்குவரத்து அட்டை)அறிமுகப்படுத்தியது.
இந்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, இந்தியா முழுவதும் உள்ள பொதுப் போக்குவரத்துச் சேவைகளில் தடையற்ற பயணத்தை உறுதி செய்யும் வகையில், 01.05.2026 முதல் சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் சிங்கார சென்னை அட்டைக்கு (தேசிய பொது போக்குவரத்து அட்டை) முழுமையாக மாற திட்டமிட்டுள்ளது. எனவே, மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்யவும், மெட்ரோ வாகன நிறுத்தங்களை பயன்படுத்தவும் பயணிகள பழைய கார்டில் இருந்து சிங்கார அட்டைக்கு மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பழைய கார்டில் உள்ள தொகை என்னாகும்?
தங்களது பழைய பயண அட்டையில் மீதமுள்ள தொகையை வைத்திருக்கும் பயணிகள் கவலைப்பட தேவையில்லை. அவர்கள் தங்கள் பழைய கார்டை மெட்ரோ ரயில் நிலைய கவுண்டர்களில் ஒப்படைத்து, அதில் உள்ள தொகை அப்படியே புதிய சிங்கார சென்னை அட்டைக்கு மாற்றிக் கொள்ளலாம். பழைய கார்டுக்கான டெபாசிட் தொகையும் புதிய கார்டில் ஈடு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் மொபைல் செயலி (Mobile App) மூலம் பெறப்படும் QR Stored Value Pass (SVP) அல்லது தேசிய பொது போக்குவரத்து அட்டைக்கு மாற்றிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். நாளை (மார்ச் 1) முதல் பழைய மெட்ரோ அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் புதிய சிங்கார சென்னை அட்டையை பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சிங்கார சென்னை அட்டையின் சிறப்புகள்
சிங்கார சென்னை அட்டை மூலமே மாநகர பேருந்துகள், மெட்ரோ ரயில்களில் பயணிக்கலாம். அதில் நீங்கள ரீசார்ஜ் செய்த தொகையை வைத்துக் கொண்டே, நீங்கள் பேருந்துகளிலும் டிக்கெட்டகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்த சிங்கார சென்னை அட்டை மூலம் டிக்கெட் கட்டணத்தில் 20 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. சிங்கார சென்னை அட்டையை இலவசமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆனால், நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்ள கட்டாயம் ரீசார்ஜ் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
குறைந்தபட்சம் ரூ.100 அல்லது அதற்கு மேல் ரீசார்ஜ் செய்து பயணிக்க வேண்டும். இந்த சிங்கார அட்டையை தினசரி மெட்ரோவில் பயணம் செய்பவர்கள், அலுவலகம் செல்பவர்கள், பார்க் செய்பவர்கள் இந்த அட்டையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் நீங்கள் சில்லறை தேடி அலைய வேண்டியதில்லை. எனவே, பழைய மெட்ரோ கார்டை வைத்திருப்பவர்கள், நாளை முதல் சிங்கார சென்னை அட்டையை பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நாளை ஞாயிறு அட்டவணைப்படி மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கம்
நாளை (மே 1) உழைப்பாளர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. உழைப்பாளர் தினத்தையொட்டி, நாளை (மே 1) ஞாயிறு அட்டவணைப்படி மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மெட்ரோ ரயில் சேவை காலை 5 மணி முதல் ரயில் சேவை காலை 5 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை பின்வரும் கால இடைவெளியில் இயக்கப்படும். மதியம் 12.00 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை 7 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை ரயில்கள் இயக்கப்படும். மாரைல 5 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரையும், இரவு 10 மணி முதல் 11 மணி வரை மெட்ரோ ரயில்கள் 10 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை இயக்கப்படும். இரவு 10 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை மெட்ரோ ரயில்கள் 15 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை இயக்கப்படும் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
