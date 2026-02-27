English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டிகிரி முடித்தவரா? சென்னையில் ரூ.1 லட்சத்திற்கு வேலை.. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

டிகிரி முடித்தவரா? சென்னையில் ரூ.1 லட்சத்திற்கு வேலை.. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

Chennai Metro Rail Job: சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் பல்வேறு காலிப் பணியிடங்கள் குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 27, 2026, 02:27 PM IST
டிகிரி முடித்தவரா? சென்னையில் ரூ.1 லட்சத்திற்கு வேலை.. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

Chennai Metro Rail Job: சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் அவ்வப்போது காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கான அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் பல்வேறு பதவிகளில் உள்ள 8 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 

சென்னை மெட்ரோ நிறுவனத்தில் வேலை

சென்னை மெட்ரோ நிறுவனத்தில் இணை பொது மேலாளர் (சிக்னல்), துணை பொது மேலாளர் (ஆப்ரேஷன்), துணை பொது மேலாளர் (டெலிகாம்), துணை பொது மேலாளர் (எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் மெக்கானிக்கல்), துணை பொது மேலாளர் (சிக்னல்) ஆகிய பதவிகளுக்கு மொத்தம் 8 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 

இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, அந்தந்த பணிக்கு ஏற்ப மாறுப்படும்.  அதன்படி, சென்னை மெட்ரோ நிறுவனத்தில் மேனேஜர் பணிக்கு ECE/EEE, B.E/B.TECH  படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு குறைந்தது 5 ஆண்டுகள்  அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். 

துணை பொது  மேலாளர் பணிக்கு ECE/EEE/Mechanical, Computer science  துறையில் பொறியியல் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு குறைந்தபட்சம் 13 ஆண்டுகள் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். சிக்னல் பிரிவு இணை பொது மேலாளர் பணிக்கு ECE/EEE/Engineer/B.E/B.TECH  முடித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு 15 ஆண்டுகள் அனுபவம் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த பணிகளுக்கு வயது வரம்பானது இணை பொது மேலாளர் பதவிக்கு  43 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். துணை பொது மேலாளர் பணிக்கு 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். மேலாளர் பணிக்கு 38 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மாத சம்பளம்

சென்னை மெட்ரோ நிறுவனத்தில் இணை பொது மேலாளர் பணிக்கு ரூ.1.45 லட்சம், துணை பொது மேலாளர் பணிக்கு ரூ.1.25 லட்சமும், மேலாளர் பணிக்கு ரூ.85,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்து.  இந்த பணிகளுக்கு பொது அறிவு, உடல் திறன் தேர்வு, திறன் தேர்வு ஆகியவற்றை நடத்தி, அதன் அடிப்படையில் பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

சென்னை மெட்ரோ நிறுவனத்தில் உள்ள பணிகளுக்கு விருப்பமுள்ளவர்கள் chennaimetrorail.org என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.300, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் ரூ.50 செலுத்த வேண்டும்.  இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க மார்ச் 9ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால்  044-243780000 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: TN Govt | அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! வாகனம் வாங்க இனி அனுமதி தேவையில்லை -புதிய விதி!

மேலும் படிக்க: குஷியில் மாணவர்கள்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான குட் நியூஸ்

 

 

