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சென்னை: பயணிகளுக்கு அதிரடி கட்டுப்பாடுகள்.. மெட்ரோ நிர்வாகம் புதிய அறிவிப்பு

Chennai Metro Latest News: சென்னை மெட்ரோவில் பயணம் செய்பவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை மெட்ரோ நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. பயணிகளுக்கான சில விதிமறைகளை மெட்ரோ நிர்வாகம் வெளியிட்டுளள்து.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 16, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:43 PM IST
சென்னை: பயணிகளுக்கு அதிரடி கட்டுப்பாடுகள்.. மெட்ரோ நிர்வாகம் புதிய அறிவிப்பு
Image Credit: Chennai Metro Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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சென்னை: பயணிகளுக்கு அதிரடி கட்டுப்பாடுகள்.. மெட்ரோ நிர்வாகம் புதிய அறிவிப்பு
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