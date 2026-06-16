/சென்னை: பயணிகளுக்கு அதிரடி கட்டுப்பாடுகள்.. மெட்ரோ நிர்வாகம் புதிய அறிவிப்பு

Chennai Metro Latest News: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோவில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளுக்கான பல்வேறு வசதிகளை மெட்ரோ நிர்வாகம் செய்து வருகிறது. தற்போது இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகளும் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. மெட்ரோ ரயில் பயணிகள் குறித்து அவ்வப்போது முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவது வழக்கம். அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை மெட்ரோ நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.
சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம், பயணிகள் பாதுகாப்பாகவும், பண்போடும், ஒழுக்கத்தோடும்பயணம் செய்வதை ஊக்குவிக்கவும், அவர்களின் பயண அனுபவத்தை மேம்படுத்தவும் “மெட்ரோ மேனர்ஸ் - பொறுப்பான பயணம், பாதுகாப்பான பயணம்" (Metro Manners – Smart Travel, Safe Travel) என்றவிழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் அறிஞர் அண்ணா ஆலந்தூர் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்றது.
பயணிகள் எந்தவித சிரமமும் இன்றி வரிசையாகச் செல்வதற்கும், அவர்களின் பயணம்மகிழ்ச்சிகரமாக அமைவதற்கும் தேவையான எளிய பழக்கவழக்கங்களை ஊக்குவிப்பதே இந்தத்பிரச்சாரத்தின் நோக்கமாகும். பொறுப்பான பயணிகளின் பங்களிப்பு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதைஉணர்த்தும் வகையில் இந்நிகழ்ச்சி நடந்தது. இந்நிகழ்ச்சியில் மெட்ரோ பயணிகள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் சென்னைமெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள் எனப் பலரும் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த புதிய முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் தேசிய மாணவர்படையுடன் (NCC) இணைந்து, “1 [TN] SIG COY NCC” பிரிவைச் சேர்ந்த மொத்தம் 25 NCCமாணவர்கள் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர். இந்த நிகழச்சியில் பயணிகளுக்கான முக்கிய வழிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டன.