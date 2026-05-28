/சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் மேஜர் மாற்றம்.. டைமிங் நோட் பண்ணுங்க.. வெளியான அறிவிப்பு!

Chennai Metro Rail Service Latest: சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்று (மே 28) பக்ரீத் பண்டிகையை யொட்டி, மெட்ரோ ரயில்கள் சனிக்கிழமை அட்டவணைப்படி இயக்கப்படும் என மெட்ரோ நிர்வாகம் (CMRL) அறிவித்துள்ளது.
Chennai Metro Service Update: தலைநகர் சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோ ரயிலில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். மெட்ரோ ரயிலில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றனர். வேலைக்கு செல்பவர்கள், கல்லூரிக்கு செல்பவர்கள் என பலரும் மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளுக்காக அவ்வப்போது சிறப்பு சலுகைகள் மெட்ரோ நிர்வாகம் வெளியிட்டு வருகிறது.
தற்போது இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, நீல நிற வழித்தடத்தில் வண்ணாரப்பேட்டை முதல் சென்னை விமான நிலையம் வரையும், பச்சை வழித்தடத்தில் சென்ட்ரல் முதல் பரங்கிமலை வரை மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அவ்வப்போது மெட்ரோ ரயில் சேவையில் சிற மாற்றங்களை மெட்ரோ நிர்வாகம் செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை மெட்ரோ நிர்வாகம் செய்துள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் இன்று (மே 28) மெட்ரோ ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இன்று (மே 28) பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. இன்று அரசு விடுமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதனால், சென்னை மெட்ரோவில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும். இதனை கருத்தில் கொண்டு, மெட்ரோ ரயில் சேவையில் சில மாற்றங்களை மெட்ரோ நிர்வாகம் செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு, மே 28ஆம் தேதியான இன்று (வியாழன் கிழமை) சனிக்கிழமை கால அட்டவணை பின்பற்றப்படும். மெட்ரோ ரயில்கள் காலை 5 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை இயக்கப்படும். காலை 8 மணி முதல் காலை 11 மணியும், மாலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையும் ஒவ்வொரு 6 நிமிடங்களுக்கும் ஒருமுறை மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்படும்.
காலை 5 மணி முதல் காலை 8 மணி வரையும், நண்பகல் 11 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரையும், இரவு 8 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையும் ஒவ்வொரு 7 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும். இரவு 10 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை ஒவ்வொரு 15 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் என மெட்ரோ நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
On account of Bakrid Festival on 28/05/2026 (Thursday).— Chennai Metro Rail (@cmrlofficial) May 27, 2026
Saturday Timetable will be followed tomorrow (28-05-2026).
Metro Trains will run during its service hours from 05:00 hrs to 23:00 hrs in the following timings:
08:00 hrs – 11:00 hrs & 17:00 hrs- 20:00 hrs : Metro…
2026 ஏப்ரல் மாதத்தில் 90.18 லட்சம் பயணிகள் சென்னை மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர் என மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், அதிகபட்சமாக 02.04.2026 அன்று 3,65,807 பயணிகள் மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர்.
2026, ஏப்ரல் மாதத்தில் மட்டும் சிங்கார சென்னை அட்டையை (தேசிய பொது இயக்க அட்டை) பயன்படுத்தி 45,18,247 பயணிகள், பயண அட்டைகளை (Travel Card Ticketing System) பயன்படுத்தி 25,659 பயணிகள் பயணித்துள்ளனர். மேலும், க்யுஆர் குறியீடு (QR Code) பயணச்சீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி 44,74,163 பயணிகள் (Single journey Paper QR /Token 17,83,530; Online QR – 1,23,723, Static QR 1,89,993; Whatsapp - 4,20,792, Paytm 2,82,290, PhonePe – 2,39,157; CMRL Mobile App 61,393, Chennai One App – 1,84,785, Event QR – 40,265) பயணிகள் மெட்ரோ ரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர் என தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், Digital SVP, க்யுஆர் குறியீடு (OR Code) பயணச்சீட்டு, Whatsapp - (+91 83000 86000), Paytm App, PhonePe மற்றும் சிங்கார சென்னை அட்டை போன்ற பயணச்சீட்டுகளை பயன்படுத்தி மெட்ரோ ரயில்களில் பயணிப்பவர்களுக்கு 20 சதவீதம் கட்டணத் தள்ளுபடியை சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் வழங்குகிறது. மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் உள்ள பயணச்சீட்டு கவுண்டர்களில் வாங்கப்படும் ஒற்றைப் பயணத்துக்கான காகித QR பயணச்சீட்டுகளுக்கு (Single Journey Paper QR tickets) இந்தத் தள்ளுபடி கிடையாது என்பதை பயணிகள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.