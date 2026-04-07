  • இந்தியாவின் ஆழமான ரயில் நிலையம் வருது! அதுவும் சென்னையில்..முழு விவரம்

இந்தியாவின் ஆழமான ரயில் நிலையம் வருது! அதுவும் சென்னையில்..முழு விவரம்

Chennai Metro Deepest Metro Station : சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சமாக, திருமயிலையில் ஓர் அதிசயம் நிகழ்த்தப்படவுள்ளது. அது என்ன என்பதை தற்போது பார்க்கலாம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 7, 2026, 08:06 PM IST

இந்தியாவின் ஆழமான ரயில் நிலையம் வருது! அதுவும் சென்னையில்..முழு விவரம்

Chennai Metro Deepest Metro Station : சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் 2ம் கட்டப் பணிகள் 63 ஆயிரத்து 246 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 3 வழித்தடங்களில் 128 மெட்ரோ இரயில் நிலையங்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. 118.9 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு நடைபெறும் இந்த திட்டத்தின் பணிகள் சுமார் 40 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளது. பூந்தமல்லியில் இருந்து போரூர் வரையிலான 9 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கான மெட்ரோ ரயில் சேவை விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படவுள்ளது. 

2ம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில் 50.5 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கான சுரங்கப் பாதையில், சுமார் 19 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கான சுரங்கப் பணிகள் தற்போது முடிக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னை மெட்ரோ ரயிலின் 2ம் கட்டத் திட்டத்தில் ரயில் நிலையங்களை அமைக்கும் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளன. தேர்தல் முடிவடைந்ததும், பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தை திறக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்தநிலையில், மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில் திருமயிலை ரயில் நிலையம் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் நிலையம் தரை மட்டத்திலிருந்து சுமார் 38.79 மீட்டர் ஆழத்தில் அமையவுள்ளது. இதற்கான கட்டுமானப் பணி மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் 2028ம் ஆண்டு, 
பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்காக திறக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மாதவரம்-சிப்காட் ரயில்கள் வழித்தடம் தரைப் பரப்பில் இருந்து 17 மீட்டர் ஆழத்தில் முதல் மற்றும் 35 மீட்டர் ஆழத்தில் 3-வது தளத்திலும் இயங்கும். பூந்தமல்லி-லைட் ஹவுஸ் ரயில்கள் சுமார் 24 மீட்டர் ஆழத்தில், இரண்டாவது தளத்தில் இயக்கப்படும்.

குறிப்பாக, 3 மற்றும் 4-வது வழித்தடங்கள் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் வகையில் இந்த ரயில் நிலையம் அமைக்கப்படவுள்ளது. இதில், 3 மற்றும் 4வது வழித்தடங்களான, மாதவரம்-சிப்காட் மற்றும் பூந்தமல்லி-லைட் ஹவுஸ் வழித்தடம், அடுத்தடுத்த நிலைகளில் செங்குத்தான அடுக்குகளாக செல்லும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது, குறுகலான பகுதிளான கச்சேரி சாலை போன்ற பகுதிகளில் நிலம் கையகப்படுத்துவதைக் குறைப்பதற்காக இந்த செங்குத்து வடிவமைப்பு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 

திருமலை ரயில் நிலையத்தில் பிரதான இணைப்புத் தளம் மற்றும் 3 ரயில் தளங்கள் என நிலத்தடியில் மொத்தம் 4 நிலைகள் உள்ளன. திருமயிலையில் நடத்தப்பட்ட நில ஆய்வில், பாறைகள், பாறை மண் ஆகியவை கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும், தடுப்புச் சுவர் அமைக்கவும், சுரங்கப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கும் இது கடினமான ஒன்று என பொறியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த பணிகள் அதிகபட்சம் 8 மாதங்களில் நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதன்பின்னர், சுரங்கப் பணிகளைத் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  இந்த ரயில் நிலையம் கட்டி முடிக்கப்படும்போது, இந்தியாவிலேயே இது ஓர் ஆழமான மெட்ரோ ரயில் ரயில் நிலையமாகத் திகழும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

