சென்னை: மெட்ரோ டிக்கெட்டில் 20% தள்ளபடி.. எப்படி பெறலாம்.. சூப்பரான டிப்ஸ்!

Chennai Metro Ticket Discount: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோவில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். வேலைக்கு செல்பவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் என ஏராளமானோர் மெட்ரோவில் பயணித்து வருகின்றனர். சென்னை மெட்ரோவில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றது. அதற்கு ஏற்ப சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் பல்வேறு சலுகைகளை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் பயணிகளுக்காக 20 சதவீதம் டிக்கெட்டில் வழங்குகிறது. இதனை எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மெட்ரோ டிக்கெட்டில் 20% தள்ளுபடி
சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் பயணிகளுக்காக டிக்கெட் கட்டணத்தில் 20 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்குகிறது. அதாவது, Digital SVP, க்யுஆர் குறியீடு (OR Code) பயணச்சீட்டு, Whatsapp - (+91 83000 86000), Paytm App, PhonePe மற்றும் சிங்கார சென்னை அட்டை போன்ற பயணச்சீட்டுகளை பயன்படுத்தி மெட்ரோ ரயில்களில் பயணிப்பவர்களுக்கு சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் 20 சதவீதம் தள்ளுபடியை வழங்குகிறது.
டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போதே, உங்களுக்கு தொகை கழிக்கப்படும். ஆனால், மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் பயணச்சீட்டு கவுண்டர்களில் வாங்கப்படும் ஒற்றைப் பயணத்துக்கான காகித QR பயணச்சீட்டுகளுக்கு (Single Journey Paper QR tickets) இந்தத் தள்ளுபடி கிடையாது. எனவே, நீங்கள் வாட்ஸ் ஆப், பேடிஎம், போன்பே போன்ற ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தால் நீங்கள் 20 சதவீதம் தள்ளுபடியை பெறலாம்.
எப்படி பெறுவது?
வாட்ஸ் அப் - வாட்ஸ் அப் மூலம் நீங்கள் 20 சதவீத தள்ளுபடியை பெறலாம். +9183000086000 என்ற எண் மூலம் டிக்கெட்டுகளை பெறலாம். இந்த எண்ணுக்கு hi என்று அனுப்பி நீங்கள் செல்லும் இடம், இறங்கும் இடத்தை தேர்வு செய்து கொள்ள வேண்டும். பிறகு, இதற்கான கட்டணத்தை யுபிஐ, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு மூலம் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். அப்போது, ஆட்டோமெட்டிக்காகவே 20 சதவீதம் தள்ளுபடி கிடைக்கும்.
பேடிஎம், போன்பே - மெட்ரோ டிக்கெட்டை பேடிஎம், போன்பே மூலம் எடுத்தால் 20 சதவீதம் தள்ளபடி கிடைக்கும். பேடிஎம், போன்பே செயலியை திறந்து, ticket booking என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். பிறகு metro என்பதை தேர்வு செய்து, உங்கள் சென்னை என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும். metro qr ticket என்பதை தேர்வு செய்து, புறப்படும், சேரும் இடத்தை உள்ளிட்டு, proceed to pay என்பதை கிளிக் செய்து கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை செல்லுத்தும்போதே 20 சதவீதம் கட்டணத்தில் இருந்து கழிக்கப்படும்.
க்யுஆர் குறியீடு - அனைத்து மெட்ரோ நிலையத்திலும் க்யுஆர் குறியீடு வைக்கப்பட்டு இருக்கும். இதனை ஸ்கேன் செய்து, நீங்கள் சேரும் இடத்தை உள்ளிட்டு கட்டணத்தை செலுத்தினால், 20 சதவீதம் தள்ளுபடியை நீங்கள பெறலாம்.
சிங்கார சென்னை அட்டை - சிங்கார சென்னை அட்டை மூலம் மெட்ரோ டிக்கெட் கட்டணத்தில் 20 சதவீதம் தள்ளுபடியை பெறலாம். தினந்தோறும் மெட்ரோவில் பயணிப்பவர்கள் இந்த அட்டையை பயன்படுத்தலாம். உங்களுக்கு தேவையான தொகையை கொடுத்து, ரீசார்ஜ் செய்து கொள்ள வேண்டும். உங்கள் ஒவ்வொரு பயணத்திற்கு டிக்கெட் எடுக்கும் போது, தானாகவே தொகை கழிக்கப்படும். குறைந்தபட்சம் ரூ.100 செலுத்தி ரீசார்ஜ் செய்து கொள்ளலாம். இந்த சிங்கார சென்னை அட்டையை நீங்கள் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திற்கு பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
மெட்ரோவில் ஏப்ரல் மாத பயணிகளின் எண்ணிக்கை
சென்னை மெட்ரோவில் ஏப்ரல் மாதம் எத்தனை பயணிகள் பயணித்துள்ளவர் என்ற விவரத்தை மெட்ரோ நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்து. அதன்படி, 2026 ஏப்ரல் மாதத்தில் 90.18 லட்சம் பயணிகள் சென்னை மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர் என தெரிவித்துள்ளனர். அதிகபட்சமாக 02.04.2026 அன்று 3,65,807 பயணிகள் மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர்.
ஏப்ரல் மாதத்தில் மட்டும் சிங்கார சென்னை அட்டையை (தேசிய பொது இயக்க அட்டை) பயன்படுத்தி 45,18,247 பயணிகள், பயண அட்டைகளை (Travel Card Ticketing System) பயன்படுத்தி 25,659 பயணிகள், க்யுஆர் குறியீடு (QR Code) பயணச்சீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி 44,74,163 பயணிகள் மெட்ரோ ரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர் என தெரிவித்துள்ளது.
