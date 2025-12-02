English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
  • 20 நிமிடம் திக்திக்! Underground-ல் சிக்கிய சென்னை மெட்ரோ ரயில்.. பயணிகளுக்கு என்னாச்சு?

20 நிமிடம் திக்திக்! Underground-ல் சிக்கிய சென்னை மெட்ரோ ரயில்.. பயணிகளுக்கு என்னாச்சு?

Chennai Metro Train Halts In Tunnel: சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து விம்கோ நகரை நோக்கி வந்த மெட்ரோ ரயில் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக நடுவழியில் பழுதாகி சென்ட்ரல் அருகே நின்றது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 2, 2025, 10:33 AM IST
  • சென்னையில் பரபரப்பு
  • பாதி வழியிலேயே நின்ற மெட்ரோ ரயில்
  • சுரங்கப்பாதையில் மாட்டிக் கொண்ட பயணிகள்

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் 10 முக்கிய படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?
camera icon10
December 2025 Releases
டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் 10 முக்கிய படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?
அட கொடுமையே! இந்த 4 ராசிகளுக்கு 40 வயசானலும் திருமணம் நடக்காதாம்.. உங்க ராசி இருக்கா?
camera icon7
Zodiac Signs
அட கொடுமையே! இந்த 4 ராசிகளுக்கு 40 வயசானலும் திருமணம் நடக்காதாம்.. உங்க ராசி இருக்கா?
தை மாதம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் ரூ.4000 கிடைக்கும்? அடுத்த சர்பிரைஸ் இது
camera icon10
Tamil Nadu government
தை மாதம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் ரூ.4000 கிடைக்கும்? அடுத்த சர்பிரைஸ் இது
20 நிமிடம் திக்திக்! Underground-ல் சிக்கிய சென்னை மெட்ரோ ரயில்.. பயணிகளுக்கு என்னாச்சு?

Chennai Metro Train Halts In Tunnel:  சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவை. சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர்.  சென்னையில் தற்போது இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது,  சென்னை விமான நிலையம் முதல் விம்கோ நகர் மற்றும் பரங்கிமலை முதல் சென்ட்ரல் வரையும் இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. ப்ளூ லைனில் விமான நிலையம் முதல் விம்கோ நகர் வரை செல்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

நடுவழியில் நின்ற மெட்ரோ ரயில்

கிரீன் லைனில்  பரங்கிமலை முதல் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் வரை செல்கிறது. மெட்ரோ ரயிலில் பயணிகளின் வசதிக்காக பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும், கடந்த சில மாதங்களாகவே சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், அவர்களுக்கு பல்வேறு டிக்கெட் கட்டண சலுகைகளையும் மெட்ரோ நிர்வாகம் வழங்கி வருகிறது.  தற்போது சென்னையில் மழை பெய்து வருவதால், மெட்ரோவில் பயணித்து பெரும்பாலானோர் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.

  அந்த வகையில், இன்று  (டிசம்பர் 2) சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து விமான நிலையத்தில் இருந்து விம்கோ நகர் நோக்கி மெட்ரோ ரயில் சென்றுக் கொண்டிருந்தது. அப்போது,  சென்னை சென்ட்ரல்  - உயர்நீதிமன்றம் இடையே சுரங்கப்பாதையில் ரயில் பயணித்த போது,  திடீரென தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு இருக்கிறது.  இதனால், பாதி வழியிலேயே ரயில் நின்று இருக்கிறது.

பயணிகளுக்கு என்னாச்சு?

இதனால் பயணிகள் பதறினர். சுமார் 20 நிமிடங்களாக மெட்ரோ ரயிலுக்குள் பயணிகள் சிக்கிக் கொண்டனர்.  பின்னர், பயணிகள் பத்திரமாக இறக்கப்பட்டு, சுரங்கப்பாதை வழியாக அவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர்.  இது சம்பந்தமான வீடியோ வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. சுரங்கப்பாதைப் பகுதியில் ரயில் சிக்கிக்கொண்டதால் பயணிகள் தண்டவாளத்தில் நடக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக, உயர்நீதிமன்ற நிலையத்திற்கும், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கும் இடையே மெட்ரோ ரயில் நின்றது. பயணிகள் உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டனர். மேலும், ரயிலில் உள்ள கோளாறு சரி செய்யப்பட்டு, வழக்கமான சேவைகளை தொடங்கியது" என தெரிவித்தது.

இது சம்பந்தமான வீடியோ காட்சிகளில் பயணிகள் ரயிலுக்குள் நிற்பதை காட்டுகிறது. இருண்ட சூழலில் பயணிகள் பதற்றத்தில் காணப்பட்டதை காட்டுகிறது. மெட்ரோ ரயில் நின்ற 10 நிமிடங்களுக்கு பிறகு, 500 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள உயர் நீதிமன்ற மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திற்கு சுரங்கப்பாதை வழியாக நடந்த செல்ல வேண்டும் என பயணிகளுக்கு அறிவிப்பு வந்தது. மற்றொரு காணொளியில், பயணிகள் வரிசையில் நின்று சுரங்கப்பாதை வழியாக நடந்து செல்வதை காட்டியது.

 

மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இப்போது விண்ணப்பிக்க முடியுமா? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க: டிட்வா புயல் : சென்னை கனமழை, பள்ளி கல்லூரி விடுமுறை - வானிலை அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Chennai MetroChennai Metro trainChennaiChennai Metro Railchennai cmrl

Trending News