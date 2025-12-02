20 நிமிடம் திக்திக்! Underground-ல் சிக்கிய சென்னை மெட்ரோ ரயில்.. பயணிகளுக்கு என்னாச்சு?

Chennai Metro Train Halts In Tunnel: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவை. சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். சென்னையில் தற்போது இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, சென்னை விமான நிலையம் முதல் விம்கோ நகர் மற்றும் பரங்கிமலை முதல் சென்ட்ரல் வரையும் இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. ப்ளூ லைனில் விமான நிலையம் முதல் விம்கோ நகர் வரை செல்கிறது.
நடுவழியில் நின்ற மெட்ரோ ரயில்
கிரீன் லைனில் பரங்கிமலை முதல் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் வரை செல்கிறது. மெட்ரோ ரயிலில் பயணிகளின் வசதிக்காக பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும், கடந்த சில மாதங்களாகவே சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், அவர்களுக்கு பல்வேறு டிக்கெட் கட்டண சலுகைகளையும் மெட்ரோ நிர்வாகம் வழங்கி வருகிறது. தற்போது சென்னையில் மழை பெய்து வருவதால், மெட்ரோவில் பயணித்து பெரும்பாலானோர் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், இன்று (டிசம்பர் 2) சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து விமான நிலையத்தில் இருந்து விம்கோ நகர் நோக்கி மெட்ரோ ரயில் சென்றுக் கொண்டிருந்தது. அப்போது, சென்னை சென்ட்ரல் - உயர்நீதிமன்றம் இடையே சுரங்கப்பாதையில் ரயில் பயணித்த போது, திடீரென தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இதனால், பாதி வழியிலேயே ரயில் நின்று இருக்கிறது.
பயணிகளுக்கு என்னாச்சு?
இதனால் பயணிகள் பதறினர். சுமார் 20 நிமிடங்களாக மெட்ரோ ரயிலுக்குள் பயணிகள் சிக்கிக் கொண்டனர். பின்னர், பயணிகள் பத்திரமாக இறக்கப்பட்டு, சுரங்கப்பாதை வழியாக அவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். இது சம்பந்தமான வீடியோ வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. சுரங்கப்பாதைப் பகுதியில் ரயில் சிக்கிக்கொண்டதால் பயணிகள் தண்டவாளத்தில் நடக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக, உயர்நீதிமன்ற நிலையத்திற்கும், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கும் இடையே மெட்ரோ ரயில் நின்றது. பயணிகள் உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டனர். மேலும், ரயிலில் உள்ள கோளாறு சரி செய்யப்பட்டு, வழக்கமான சேவைகளை தொடங்கியது" என தெரிவித்தது.
இது சம்பந்தமான வீடியோ காட்சிகளில் பயணிகள் ரயிலுக்குள் நிற்பதை காட்டுகிறது. இருண்ட சூழலில் பயணிகள் பதற்றத்தில் காணப்பட்டதை காட்டுகிறது. மெட்ரோ ரயில் நின்ற 10 நிமிடங்களுக்கு பிறகு, 500 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள உயர் நீதிமன்ற மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திற்கு சுரங்கப்பாதை வழியாக நடந்த செல்ல வேண்டும் என பயணிகளுக்கு அறிவிப்பு வந்தது. மற்றொரு காணொளியில், பயணிகள் வரிசையில் நின்று சுரங்கப்பாதை வழியாக நடந்து செல்வதை காட்டியது.
VIDEO | A Chennai Metro train came to an abrupt halt likely due to power failure inside the tunnel between Central and High Court stations, leaving passengers stranded inside. More details are awaited.
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/W5qHtKm8u8
— Press Trust of India (@PTI_News) December 2, 2025
