/சென்னை: இனி 10 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை மின்சார ரயில் சேவை.. வெளியான சூப்பர் தகவல்.. தெற்கு ரயில்வே முடிவு!

Chennai MRTS Latest News: சென்னையில் பறக்கும் ரயில் சேவையை 10 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை இயக்க வேண்டும் என பயணிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். ஆனால், சென்னை எழும்பூர் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்த பிறகு சேவைகளை அதிகரிப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
Chennai MRTS Latest News: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மின்சார ரயில் சேவை. மின்சார ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறைந்த கட்டணம், விரைவாக செல்வதால் பயணிகள் மின்சார ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர்.
பயணிகளுக்காக பல்வேறு சிறப்பு ஏற்பாடுகளையும் தெற்கு ரயில்வே செய்து வருகிறது. தற்போது சென்னையில் பல்வேறு வழித்தடங்களில் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அதில் முக்கியமாக சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கலபட்டு வழித்தடமாகும். அதேபோல, சென்னை சென்ட்ரல் அரக்கோணம், சென்னை கடற்கரை - கும்மிடிப்பூண்டி உள்ளிட்ட வழித்தடங்களில் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
தென் சென்னை பகுதிகளை இணைக்கும் வகையில், பறக்கும் ரயில் சேவையும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னை கடற்கரை - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை இயக்கப்ப்டடு வருகிறது. அண்மையில் தான், பரங்கிமலை வரை பறக்கும் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலாம், ஆதம்பாக்கம், புழுதிவாக்கம் பகுதிகளுக்கு ரயில் இணைப்பு கிடைத்துள்ளது.
பறக்கும் ரயில்களில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில், பறக்கும் ரயில் சேவை தொடர்பாக பயணிகள் மத்தியில் கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளது. அதாவது, பறக்கும் ரயில் சேவையை ஒவ்வொரு 10 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை இயக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
அதாவது, பறக்கும் ரயில்களுக்காக நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டி இருப்பதாக பயணிகள் கூறியுள்ளனர். சில நேரங்களில் வேளச்சேரியில் ரயிலை தவறவிட்டார் அடுத்த ரயிலுக்காக 20 நிமிடங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் இருப்பதாக பயணிகள் கூறியுள்ளனர். இதுகுறித்து பயணிகள் கூறுகையில், அரக்கோணம் - கடற்கரை ரயில்கள் 4,5வது நடைமேடையில் நிற்கின்றன. அங்கிருந்து சேப்பாக்கம் செல்ல, 8ஆம் நடைமேடையில் எம்ஆர்டிஎஸ் ரயிலை பிடிக்க வேண்டும்.
வயதானவரக்ள் நடைமேடை மாறுவது மிகவும் சோர்வாக உள்ளது. இதனால் பல நேரங்களில் ரயிலை தவறவிட வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. மேலும், 20 நிமிடங்கள் காத்திருக்க வேண்டி உள்ளது. எனவே, 10 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை பறக்கும் ரயில் சேவை இயக்கப்படும்" என பயணி ஒருவர் கூறியுள்ளார்.
பயணிகளின் கோரிக்கை குறித்து தெற்கு ரயில்வே அதகாரிகள் கூறுகையில், சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் புனரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகிறது. இதனால், பறக்கும் ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்படுகிறது. தற்போது பறக்கும் ரயில் சேவைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது சாத்தியமில்லை. ஆனால், எழும்பூரில் மேம்பாட்டு பணிகள் நிறைவடைந்த பிறகு, சேவை அதிகரிப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும்" என தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னையில் பறக்கும் ரயில் சேவை கடற்கரை முதல் பரங்கிமலை வரை இயக்கப்படுகிறது. சென்னை கடற்கரை, கோட்டை, பார்க், சித்தாதிரிப்பேட்டை, சேப்பாகம், திருவல்லிக்கேணி, ஆயிரம் விளக்கு, திருமுலைவாயில், மந்தவெளி, கொட்டூர்புரம், இந்திரா நகர், தரமணி, வேளச்சேரி, பரங்கிமலை ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்கிறது. தென் சென்னை மற்றும் ஐடி நிறுவனங்கள் அதிகம் அமைந்துள்ள தரமணி, பெருங்குடி, வேளச்சேரி பகுதீயை இணைக்கும் முக்கிய ரயில் சேவையாக இது உள்ளது. இதனால் தென் சென்னை மக்களுக்கு பயண வசதி மேலும் எளிதாகியுள்ளது.
சென்னை கடற்கரை முதல் பரங்கிமலை வரை இயக்கப்படுகிறது. இந்த சேவை தரமணி, வேளச்சேரி உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளை இணைக்கிறது.
சென்னை எழும்பூர் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்த பிறகு சேவைகளை அதிகரிப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
தற்போது 20 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை பறக்கும் ரயில் சேவை இயக்கப்படுகிறது.