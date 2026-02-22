சென்னை மக்களுக்கு சந்தோஷ செய்தி... பறக்கும் ரயில், மெட்ரோ - வந்தது புதிய அப்டேட்

Chennai Infrastructure, MRTS and Metro: சென்னையில் பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த, மக்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த போக்குவரத்துத் திட்டங்கள் இந்த வாரம் முக்கிய மைல்கல்லை எட்ட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதுவும் குறிப்பாக, வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையிலான பறக்கும் ரயில் சேவை வழித்தடம் மற்றும் சென்னை மெட்ரோவின் இரண்டாம் கட்டப் பணிகள் குறித்த அப்டேட்கள் தற்போது வந்துள்ளன.
17 ஆண்டுகால காத்திருப்பு
சென்னையின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் விதமாக, இரண்டு முக்கிய வழித்தடங்களில் இந்த வாரம் சோதனை ஓட்டங்கள் (High-speed trials) நடைபெற உள்ளன. முதலாவதாக, பறக்கும் ரயில் வழித்தடம் அதாவது வேளச்சேரி முதல் பரங்கிமலை வரையிலான 5 கிலோமீட்டர் தூர உயர்மட்டப் பாதை பணிகள் தற்போது நிறைவடைந்துள்ளன. 17 ஆண்டுகளாக கிடப்பில் இருந்த பணிகள் ஒரு வழியாக இப்போது மக்கள் பயன்பாடுக்கு வர இருப்பதால் மக்களும் நிம்மதி பெருமூச்சுவிடுகிறார்கள்.
பிப். 24இல் சோதனை ஓட்டம்
நிலம் கையகப்படுத்துவதில் இருந்த சிக்கல்கள் முடிவுக்கு வந்ததையடுத்து, வரும் பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி (செவ்வாய்), ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் ஏ.எம். த்ரி தலைமையில் அதிவேக சோதனை ஓட்டம் நடைபெறுகிறது. முன்னதாக, தண்டவாளத்தின் தரம் மற்றும் கட்டமைப்பைச் சோதிக்க, 10 பெட்டிகள் கொண்ட இரண்டு சரக்கு ரயில்கள் இந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்பட்டு முதற்கட்ட சோதனைகள் நிறைவடைந்துள்ளன. பாதுகாப்பு ஆணையரின் இந்த இறுதி ஆய்வுக்குப் பிறகு, பயணிகள் சேவை தொடங்கும். இந்த இணைப்பு செயல்பாட்டுக்கு வந்தால், புறநகர் ரயில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 20 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மெட்ரோ ரயில் உடன் இணைப்பு
மறுபுறம், பறக்கும் ரயில் சேவையை மெட்ரோ ரயிலுடன் இணைப்பதற்கான வரைவு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை (Draft MoU) தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம், தமிழக அரசிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது. இந்த வரைவு ஒப்பந்தத்தில் மாநில அரசு சில திருத்தங்களை மேற்கொண்டு மீண்டும் தெற்கு ரயில்வேயிடம் வழங்க உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. வரும் மார்ச் மாதத்திற்குள் இந்த இறுதி செய்யப்பட்ட வரைவு, ரயில்வே வாரியத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரயில்வே வாரியம் இதற்கு அடுத்த சில மாதங்களில் ஒப்புதல் அளிக்கும்பட்சத்தில், வரும் ஜூனில் தமிழக அரசிற்கும் தெற்கு ரயில்வேக்கும் இடையே அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2010ஆம் ஆண்டிலேயே இதற்கான திட்டங்கள் முன்மொழியப்பட்டாலும், பல்வேறு காரணங்களால் இது தவிர்க்கப்பட்டு வந்தது. கடந்த ஆண்டு ஜூலையில், ரயில்வே வாரியம் இதற்கு கொள்கை ரீதியான ஒப்புதல் அளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரூ.4,000 கோடி தேவைப்படும்
தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ள சென்னை கடற்கரை முதல் வேளச்சேரி வரையிலான பறக்கும் ரயில் வழித்தடத்தை சர்வதேச தரத்திற்கு மேம்படுத்த சுமார் 4 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தேவைப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான நிதி ஆதாரங்கள் குறித்து தற்போது ஆலோசனை நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த இணைப்பு நடைமுறைக்கு வரும்போது, ரயில் நிலையங்களைப் புதுப்பிப்பது மிக முக்கியமான பணியாக இருக்கும். தற்போதுள்ள ரயில் நிலையங்களின் பராமரிப்பு நிலை குறித்து பயணிகள் பல புகார்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான பிறகும், அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகமே நிலையங்களைப் பராமரிக்கும். இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் புனரமைப்புப் பணிகளைத் தொடங்கும்.
இதனால் என்ன நன்மை?
இந்த இணைப்பு முழுமையடையும் போது, பயணிகள் ஒரே டிக்கெட்டில் மெட்ரோ மற்றும் பறக்கும் ரயில் இரண்டிலும் தடையின்றி பயணம் செய்யலாம். பறக்கும் ரயில் நிலையங்கள் நவீனப்படுத்தப்பட்டு, லிப்ட் மற்றும் எஸ்கலேட்டர் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். தற்போது ரயில்வே வாரியத்தின் இறுதி முடிவுக்காக ஒட்டுமொத்த சென்னை நகரமும் காத்திருக்கிறது.
பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ
அதேபோல், சென்னை மெட்ரோவின் இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்தில், பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான வழித்தடத்தில் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் போரூர் முதல் வடபழனி வரையிலான பகுதியில், வரும் பிப்ரவரி 25ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு தனியார் நிறுவனம் மேற்கொண்ட பாதுகாப்புத் தணிக்கை அறிக்கை கிடைத்ததும், இந்த ஆய்வு தொடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு ஆணையரின் அனுமதி கிடைத்ததும், பிப்ரவரி மாத இறுதிக்குள் பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையிலான மெட்ரோ சேவை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
