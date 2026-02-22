English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
  • சென்னை மக்களுக்கு சந்தோஷ செய்தி... பறக்கும் ரயில், மெட்ரோ - வந்தது புதிய அப்டேட்

சென்னை மக்களுக்கு சந்தோஷ செய்தி... பறக்கும் ரயில், மெட்ரோ - வந்தது புதிய அப்டேட்

Chennai Infrastructure: சென்னை மக்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த இரண்டு போக்குவரத்து திட்டங்கள், இந்த வாரம் முக்கிய மைல்கல்லை எட்ட உள்ளன. இதன் அப்டேட்டை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 22, 2026, 04:47 PM IST
  • வேளச்சேரி - பரங்கிமலை வரையில் சோதனை ஓட்டம் நடைபெற இருக்கிறது
  • பூந்தமல்லி பைபாஸ் - வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ சோதனை ஓட்டம் விரைவில்
  • இது சென்னை மக்களுக்கு பெரும் நன்மையை அளிக்கும்.

Trending Photos

IPL 2026: 10 அணிகளின் இம்பாக்ட் வீரர் யார்...? ஆப்ஷன்கள் இதோ!
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 அணிகளின் இம்பாக்ட் வீரர் யார்...? ஆப்ஷன்கள் இதோ!
சென்னையில் இந்த ஆண்டும் ஹோலி கொண்டாட்டம் களைகட்டப்போகும் 5 ஸ்பாட்கள்
camera icon5
Holi
சென்னையில் இந்த ஆண்டும் ஹோலி கொண்டாட்டம் களைகட்டப்போகும் 5 ஸ்பாட்கள்
S26-க்காக காத்திருக்காதீங்க! Samsung S25 Ultra விலையில் பெரிய ட்விஸ்ட், செம்ம ஆஃபர்
camera icon6
Samsung
S26-க்காக காத்திருக்காதீங்க! Samsung S25 Ultra விலையில் பெரிய ட்விஸ்ட், செம்ம ஆஃபர்
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: குரூப் சுற்று முடிவில் அதிக ரன்களை குவித்தவர் யார்?
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: குரூப் சுற்று முடிவில் அதிக ரன்களை குவித்தவர் யார்?
சென்னை மக்களுக்கு சந்தோஷ செய்தி... பறக்கும் ரயில், மெட்ரோ - வந்தது புதிய அப்டேட்

Chennai Infrastructure, MRTS and Metro: சென்னையில் பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த, மக்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த போக்குவரத்துத் திட்டங்கள் இந்த வாரம் முக்கிய மைல்கல்லை எட்ட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதுவும் குறிப்பாக, வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையிலான பறக்கும் ரயில் சேவை வழித்தடம் மற்றும் சென்னை மெட்ரோவின் இரண்டாம் கட்டப் பணிகள் குறித்த அப்டேட்கள் தற்போது வந்துள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

17 ஆண்டுகால காத்திருப்பு

சென்னையின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் விதமாக, இரண்டு முக்கிய வழித்தடங்களில் இந்த வாரம் சோதனை ஓட்டங்கள் (High-speed trials) நடைபெற உள்ளன. முதலாவதாக, பறக்கும் ரயில் வழித்தடம் அதாவது வேளச்சேரி முதல் பரங்கிமலை வரையிலான 5 கிலோமீட்டர் தூர உயர்மட்டப் பாதை பணிகள் தற்போது நிறைவடைந்துள்ளன. 17 ஆண்டுகளாக கிடப்பில் இருந்த பணிகள் ஒரு வழியாக இப்போது மக்கள் பயன்பாடுக்கு வர இருப்பதால் மக்களும் நிம்மதி பெருமூச்சுவிடுகிறார்கள்.

பிப். 24இல் சோதனை ஓட்டம்

நிலம் கையகப்படுத்துவதில் இருந்த சிக்கல்கள் முடிவுக்கு வந்ததையடுத்து, வரும் பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி (செவ்வாய்), ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் ஏ.எம். த்ரி தலைமையில் அதிவேக சோதனை ஓட்டம் நடைபெறுகிறது. முன்னதாக, தண்டவாளத்தின் தரம் மற்றும் கட்டமைப்பைச் சோதிக்க, 10 பெட்டிகள் கொண்ட இரண்டு சரக்கு ரயில்கள் இந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்பட்டு முதற்கட்ட சோதனைகள் நிறைவடைந்துள்ளன. பாதுகாப்பு ஆணையரின் இந்த இறுதி ஆய்வுக்குப் பிறகு, பயணிகள் சேவை தொடங்கும். இந்த இணைப்பு செயல்பாட்டுக்கு வந்தால், புறநகர் ரயில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 20 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மெட்ரோ ரயில் உடன் இணைப்பு

மறுபுறம், பறக்கும் ரயில் சேவையை மெட்ரோ ரயிலுடன் இணைப்பதற்கான வரைவு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை (Draft MoU) தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம், தமிழக அரசிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது. இந்த வரைவு ஒப்பந்தத்தில் மாநில அரசு சில திருத்தங்களை மேற்கொண்டு மீண்டும் தெற்கு ரயில்வேயிடம் வழங்க உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. வரும் மார்ச் மாதத்திற்குள் இந்த இறுதி செய்யப்பட்ட வரைவு, ரயில்வே வாரியத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ரயில்வே வாரியம் இதற்கு அடுத்த சில மாதங்களில் ஒப்புதல் அளிக்கும்பட்சத்தில், வரும் ஜூனில் தமிழக அரசிற்கும் தெற்கு ரயில்வேக்கும் இடையே அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2010ஆம் ஆண்டிலேயே இதற்கான திட்டங்கள் முன்மொழியப்பட்டாலும், பல்வேறு காரணங்களால் இது தவிர்க்கப்பட்டு வந்தது. கடந்த ஆண்டு ஜூலையில், ரயில்வே வாரியம் இதற்கு கொள்கை ரீதியான ஒப்புதல் அளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரூ.4,000 கோடி தேவைப்படும்

தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ள சென்னை கடற்கரை முதல் வேளச்சேரி வரையிலான பறக்கும் ரயில் வழித்தடத்தை சர்வதேச தரத்திற்கு மேம்படுத்த சுமார் 4 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தேவைப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான நிதி ஆதாரங்கள் குறித்து தற்போது ஆலோசனை நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த இணைப்பு நடைமுறைக்கு வரும்போது, ரயில் நிலையங்களைப் புதுப்பிப்பது மிக முக்கியமான பணியாக இருக்கும். தற்போதுள்ள ரயில் நிலையங்களின் பராமரிப்பு நிலை குறித்து பயணிகள் பல புகார்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான பிறகும், அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகமே நிலையங்களைப் பராமரிக்கும். இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் புனரமைப்புப் பணிகளைத் தொடங்கும்.

இதனால் என்ன நன்மை?

இந்த இணைப்பு முழுமையடையும் போது, பயணிகள் ஒரே டிக்கெட்டில் மெட்ரோ மற்றும் பறக்கும் ரயில் இரண்டிலும் தடையின்றி பயணம் செய்யலாம். பறக்கும் ரயில் நிலையங்கள் நவீனப்படுத்தப்பட்டு, லிப்ட் மற்றும் எஸ்கலேட்டர் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். தற்போது ரயில்வே வாரியத்தின் இறுதி முடிவுக்காக ஒட்டுமொத்த சென்னை நகரமும் காத்திருக்கிறது.

பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ

அதேபோல், சென்னை மெட்ரோவின் இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்தில், பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான வழித்தடத்தில் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் போரூர் முதல் வடபழனி வரையிலான பகுதியில், வரும் பிப்ரவரி 25ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு தனியார் நிறுவனம் மேற்கொண்ட பாதுகாப்புத் தணிக்கை அறிக்கை  கிடைத்ததும், இந்த ஆய்வு தொடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு ஆணையரின் அனுமதி கிடைத்ததும், பிப்ரவரி மாத இறுதிக்குள் பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையிலான மெட்ரோ சேவை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | இனி ரயில்கள் மாற வேண்டியதில்லை... ஆலந்தூரில் வருகிறது பெரிய மாற்றம்!

மேலும் படிக்க | சென்னை மக்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்... அண்ணா சாலை புதிய பாலம் ரெடி - எப்போது திறப்பு?

மேலும் படிக்க | சென்னை மக்களே... குத்தம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் ரெடி - சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ChennaiCMRLMRTSVelacherryInfrastructure

Trending News