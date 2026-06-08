/CM விஜய் வீட்டருகே பெண் விபரீத முயற்சி.. நீலாங்கரையில் பரபரப்பு.. நடந்தது என்ன?

Chennai Crime News: சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை நீலாங்கரையில் சிவன் கோயில் தெருவில் உஷா அவரது 14 வயது மகனுடன் வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகிறார். உஷா கடந்த எட்டு மாதங்களாக வீட்டு வாடகை செலுத்தவில்லை என்பதால் ஆத்திரமடைந்த வீட்டின் உரிமையாளர் உஷாவை தாக்கியதாகத் கூறப்படுகிறது. இந்த தாக்குதல் சம்பவம் குறித்து பாதிக்கப்பட்ட உஷா தனக்கு நேர்ந்த அநீதிக்கு நியாயம் கேட்கவும் உஷா அருகில் உள்ள நீலாங்கரை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
புகாரை பெற்ற ஆய்வாளர் கொடிராஜ் தலைமையிலான போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமலும், உஷாவை தங்கிய வீட்டின் உரிமையாளர்க்கு சாதகமாகவும், அலட்சியமாகவும் செயல்பட்டு வந்ததால் மிகுந்த மனவுளைச்சலுக்கு ஆளானார். புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி பலமுறை காவல்நிலையம் சென்று வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனை அடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட உஷா தன்னை தாக்கியவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதால் ஈசிஆர் சாலை அக்கரை பகுதியில் உள்ள செல்போன் டவரில் ஏறி தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட்டுள்ளார்.
நீதி கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கையில் தான், காவல் நிலையம் சென்று புகார் அளித்தேன் என்றும் ஆனால், போலீசார் அலட்சியமாக செயல்பட்டு வருதாக குற்றம்சாட்டினர். இதனால், பெண் உஷா செல்போன் டவர் மீது ஏறி தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற நீலாங்கரைஆய்வாளர் கொடிராஜ் உள்ளிட்ட போலீசார் டவர் மீது ஏறி தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட உஷாவை சமாதானப்படுத்தி கீழே இறங்கி வரும்படி தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
இருப்பினும் அவர் கீழே இறங்க மறுத்து டவர் மீது இருந்து கீழே குதித்து தற்கொலை செய்து கொள்ள போவதாகவும், தனது தற்கொலைக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் நீலாங்கரை ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட போலீசார் தான் என்று கூறி கீழே இறங்க மறுத்தார். பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு தீயணைப்புத் துறையினர் வரவைக்கப்பட்டு தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் டவர் மீது ஏறி உஷாவை மீட்க முயற்சி செய்தனர்.
ஆனால் யாராவது மேலே வந்தால் கீழே குதித்துவிடுவேன் என உஷா மிரட்டல் விடுத்ததால் தீயணைப்பு வீரர்கள் தற்காலிகமாகப் பின்வாங்கினர். தீயணைப்பு வீரர்கள் டவர் மீது ஏற முற்படும் போதெல்லாம் உஷா மேலும் உயரத்திற்கு ஏறிச் சென்றதால் அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றம் நிலவியது. இதற்கிடையில், செல்போன் டவரின் கீழே அமர்ந்திருந்த உஷாவின் 14 வயது மகன் அம்மா கீழே இறங்கி வர வேண்டாம் எனக் கூச்சலிட்டது அங்கிருந்தவர்களிடையே அதிர்ச்சியடைய வைத்தது. தீயணைப்பு வீரர்களும், போலீசாரும் இணைந்து உஷாவை பாதுகாப்பாக கீழே இறக்குவதற்கான மாற்று வழியை தேடி வருகின்றனர்.
சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக செல்போன் டவர் மீது பெண் ஏறி நீலாங்கரை போலீசாரை கண்டித்து தற்கொலை செய்து கொள்ள போவதாக கூறி வரும் சம்பவம் காவல் துறை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. செய்தி சேகரிக்க சென்ற நிருபரை வலுக்கைட்டாயமாக இழுத்து சென்று ஏசி பரத் மற்றும் நீலாங்கரை ஆய்வாளர் கொடிராஜ் அராஜகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். காவல்துறையின் இச்செயலுக்கு செய்தியாளர்கள் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்தனர்.