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CM விஜய் வீட்டருகே பெண் விபரீத முயற்சி.. நீலாங்கரையில் பரபரப்பு.. நடந்தது என்ன?

Chennai Crime News: சென்னை நீலாங்கரையில் செல்போன் டவரில் ஏறி பெண் ஒருவர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் மன உளைச்சலில் அந்த பெண் தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 08, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:50 AM IST
CM விஜய் வீட்டருகே பெண் விபரீத முயற்சி.. நீலாங்கரையில் பரபரப்பு.. நடந்தது என்ன?
Image Credit: Chennai Crime News

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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