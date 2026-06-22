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சென்னை மக்களுக்கான 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்! மாணவர்கள், மூத்த குடிமக்களுக்கு குட் நியூஸ்

Chennai latest news : சென்னை மக்களுக்கு மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. உதவித்தொகை டூ முதியோர் சிறப்பு முகாம் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 22, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:03 PM IST
சென்னை மக்களுக்கான 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்! மாணவர்கள், மூத்த குடிமக்களுக்கு குட் நியூஸ்
Image Credit: Chennai latest news Today

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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