/சென்னை மக்களுக்கான 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்! மாணவர்கள், மூத்த குடிமக்களுக்கு குட் நியூஸ்

Chennai latest news : தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் கீழ் இயங்கும் வட சென்னை அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் தற்போது 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான பயிற்சியாளர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. 8-ம் வகுப்பு மற்றும் 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று வட சென்னை அரசு தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் சேர விரும்புவோர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பபடிவங்களை 30.06.2026 வரை www.skilltraining.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக, நேரடியாகவோ, அல்லது வட சென்னை அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு நேரில்வந்தோ விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்யலாம்.
இந்த நிலையத்தில் இரண்டு ஆண்டு தொழிற்பிரிவுகளாக சிவில் என்ஜினியரிங் அசிஸ்டண்ட், டிராப்ட்ஸ்மேன் சிவில், டிராப்ட்ஸ்மேன் மெக்கானிக்கல் (கட்டிடப் பட வரைவாளர் மற்றும் இயந்திரப் பட வரைவாளர்), பிட்டர், டர்னர், மெஷினிஸ்ட், லிப்ட்மெக்கானிக், எலக்ட்ரீஷியன், ஏசி மற்றும் ரெப்ரிஜிரேசன் டெக்னிசியன், வயர்மேன் ஆகிய பிரிவுகள் உள்ளன.
மேலும், ஓராண்டு தொழிற்பிரிவுகளாக பிளம்பர், வெல்டர், இன்டீரியர் டிசைன் அண்ட் டெக்கரேஷன் ஆகிய பிரிவுகளும், ஆறு மாத தொழிற்பிரிவாக ட்ரோன் பைலட் பிரிவும் என பல்வேறு தொழிற்பிரிவுகளில் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டுவருகிறது.
10-வது தேர்ச்சி மற்றும் +2, டிப்ளமோ மற்றும் அதற்கு மேல் கலை அறிவியல், பொறியியல் படித்தவர்களும் வேலைவாய்ப்பினை உடனடியாக தொழிற் நிறுவனங்களிலும், மத்திய மாநில அரசு நிறுவனங்களிலும் பெறும் வகையில் அனைத்து கல்வி சான்றிதழ்களுடன் நேரில் வருகை தந்து பயிற்சியில் சேர்ந்து கொள்ளலாம்.
மேலும் தமிழ்நாடு அரசு TATA டெக்னாலஜி நிறுவனத்துடன் இணைந்து நடத்தும் தொழில் 4.0 தொழில்நுட்பத்துடன் (Industry 4.0 Technology Centre) கூடிய ஓராண்டு மற்றும் ஈராண்டு தொழிற் பிரிவுகளிலும் தற்போது சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஓராண்டு தொழிற்பிரிவான 'Industrial Robotics & Digital Manufacturing Technician' படிப்பிற்கும், ஈராண்டு தொழிற்பிரிவுகளான 'Mechanic Electric Vehicle', 'Basic Designer & Virtual Verifier (Mechanical)', மற்றும் 'Advanced CNC Machining Technician' ஆகிய படிப்புகளுக்கும் கல்வித் தகுதியாக 10-வது தேர்ச்சி, +2, டிப்ளமோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு (Any Degree) நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்காணும் பயிற்சிகள் முடிந்தவுடன் வளாக நேர்காணல் நடத்தி தொழில் நிறுவனங்களில் 100% வேலைவாய்ப்பு பெற்றுத்தரப்படும். பயிற்சியின் போது மாதம் ரூ.750/- உதவித்தொகை, NIMI பாடப் புத்தகங்கள், வரைபடக் கருவி, தையல் கட்டணத்துடன் 2 செட் சீருடைகள், பஸ் பாஸ், மற்றும் மூடுகாலணி ஆகியவை தமிழ்நாடு அரசால் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
பயிற்சியில் சேருபவர்களுக்கு பயிற்சிக்கட்டணம் முற்றிலும் கிடையாது. மேலும், பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் தங்கிப் பயில உணவுடன் கூடிய இலவச விடுதி வசதியும் உண்டு. இப்பயிற்சிகளுக்கான நேரடி சேர்க்கைக்கு துணை இயக்குநர் / முதல்வர், அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம் வட சென்னை (மிண்ட்) என்ற முகவரியில் நேரில் தொடர்பு கொள்ளலாம். கூடுதல் விவரங்களுக்கு 9499055653 மற்றும் 9499055658 ஆகிய தொடர்பு எண்களை அழைக்கலாம்.
சென்னை மாவட்டத்தைச் சார்ந்த முன்னாள் படைவீரர்கள் மற்றும் படையில் பணிபுரிவோரைச் சார்ந்தோர்களுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 29.06.2026 அன்று நடைபெறவுள்ளது என, சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார். சென்னை மாவட்ட முன்னாள் படைவீரர்கள் மற்றும் படையில் பணிபுரிவோரைச் சார்ந்தோர்களுக்கான குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களால் 29.06.2026 அன்று மாலை 2.30 மணிக்கு சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடத்தப்படவுள்ளது.
சென்னை மாவட்டத்தைச் சார்ந்த முன்னாள் படைவீரர்கள் அவர்களைச் சார்ந்தோர் மற்றும் படையில் பணிபுரிவோர்களைச் சார்ந்தோர் குறைகள் ஏதும் இருப்பின் தங்களது அடையாள அட்டை நகலுடன் தங்கள் குறைகளை மனுக்கள் வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களிடம் நேரில் சமர்ப்பித்து பயனடையுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மாலதி ஹெலன் மாவட்ட சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தின் சார்பாக உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற உறுப்பினர்களுக்கு இருசக்கர வாகனம் வாங்குவதற்கு மானிய தொகைக்கான காசோலையினை வழங்கினார். உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற 18 வயது முதல் 60 வயது வரை உள்ள உலமாக்களுக்கு புதிய இரு சக்கர வாகனம் வாங்க மானியத் தொகை ரூ.50,000/- வழங்க தமிழ்நாடு அரசால் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில், சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திருமதி. மாலதி ஹெலன் இ.ஆ.ப., அவர்கள் மாவட்ட சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தின் சார்பாக உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற உறுப்பினர்களுக்கு இருசக்கர வாகனம் வாங்குவதற்கான மானிய தொகையாக 3 நபர்களுக்கு தலா ரூபாய் 50,000 வீதம் என மொத்தம் 1 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கான காசோலையினை வழங்கினார்.