  • Tamil News
  • Chennai
  • ஒயின் ஷாப் மோதல், குடிமகன்கள் கையில் சிக்கிய உதவி ஆய்வாளர்: வண்ணாரப்பேட்டையில் பரபரப்பு

ஒயின் ஷாப் மோதல், குடிமகன்கள் கையில் சிக்கிய உதவி ஆய்வாளர்: வண்ணாரப்பேட்டையில் பரபரப்பு

Chennai News: குடிமகன்கள் செய்யும் அட்டகாசம் வண்ணாரப்பேட்டையில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது. குடி போதையில் சில நபர்கள் காவல்துறை உதவி ஆய்வாளரை அடித்த வீடியோ காட்சிகள் வைரலாகி வருகின்றன.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 3, 2026, 12:18 PM IST
  • வண்ணாரப்பேட்டையில் காவல் உதவி ஆய்வாளரை தாக்கிய போதை ஆசாமிகள்.
  • வைரல் ஆன வீடியோ.
  • சம்பவத்தால் பீதியில் பொது மக்கள்,

ஒயின் ஷாப் மோதல், குடிமகன்கள் கையில் சிக்கிய உதவி ஆய்வாளர்: வண்ணாரப்பேட்டையில் பரபரப்பு

Chennai News: சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில், ஒயின் ஷாப் ஒன்றில் குடிமகன்கள் இருவருக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலை தடுக்க வந்த உதவி ஆய்வாளருக்கு அடி உதை கிடைத்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவல் உதவி ஆய்வாளர் என்றும் பாராமல் குடி போதையில் இருந்த நபர்பள் அவரை அடித்தது பலரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. இந்த சம்பவம் குறித்த முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

வண்ணாரப்பேட்டையில் நடந்தது என்ன?

சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் காவல் உதவி ஆய்வாளரை போதை ஆசாமிகள் தாக்கும் வீடியோ வெளியாகி வைரலாக பரவி வருகிறது. சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் பாம்பே ஓட்டல் அருகே உள்ள மதுபான கடையில் குடிமகன்கள் மூன்று பேர் சண்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது அவ்வழியாக வந்த கொருக்குப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வரும் உதவி ஆய்வாளர் தனசேகர் என்பவர் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்த மூவரையும் தடுக்க சென்றுள்ளார்.

ஆனால், மதுபோதையில் இருந்த நபர்கள், தடுக்க முயல்பவர் காவல் உதவி ஆய்வாளர் என்றும் பாராமல், அவர் சீருடையில் இருப்பதையும் கவனியாமல், உதவி ஆய்வாளர் தானசேகர் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். இதில் அவர் நிலைக்குலைந்து போனார். அதன் பிறகு, கூடுதல் போலீசார் வரவழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் குடி போதையில் அட்டூழியம் செய்துகொண்டிருந்த நபர்கள் 3 பேரையும் கைது செய்தனர். தற்போது விசாரணை நடைப்பெற்று வருகிறது.

கள்ளசந்தையில் மது விற்பனை 

இரவு நேரங்களிலும் கள்ளசந்தையில் இங்கு மது விற்பனை நடைப்பெறுவதாகவும், மதுபோதையில் இது போல பலர் தகராறில் ஈடுப்படுவதாகவும் பொது மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். மேலும் அடிக்கடி இந்த மது கடையில் சண்டைகள் அதிகம் நடைபெறுவதாகவும், இதனால் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பல வகையான பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர். இரவு நேரத்தில் மது விற்பனை நடைபெற்று வருவதால், இரவு முழுதும் இப்பகுதியில் நடமாடுவதற்கே பொது மக்கள் அச்சப்படுவதாக அங்கு பல குற்றச்சாட்டுகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன.

Chennai News

கஞ்சா, போதை பிரச்சனை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், போதை கலாச்சாரத்தில் வடசென்னை மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் கவலையுடன் தெரிவிக்கின்றனர். காவலருக்கே இங்கே பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையில், பொது மக்களை பற்றி நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியவில்லை. நிலைமை பெரிய அளவில் மோசமடைந்துள்ளதற்கு இந்த சம்பவமே சாட்சியாக அமைந்துள்ளது.

Chennai News

மதுக்கடையில் குடித்துவிட்டு, குடி போதையில் சண்டையிட்டுக்கொண்டிருந்த இருவரை விலக்கி விட சென்ற காவல்துறை உதவி ஆய்வாளருக்கு அடி உதை  விழுந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

