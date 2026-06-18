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வண்டலூர் உள்பட 3 பூங்காவில் இலவச அனுமதி.. எப்போது தெரியுமா? அதிரடி அறிவிப்பு

Chennai Latest News: முதல்வர் விஜய் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னையில் வண்டலூர் பூங்கா  உள்பட 3 உயிரியில் பூங்காவில் பொதுமக்களுக்கு இரண்டு நாட்கள் இலவசமாக அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 18, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:17 AM IST
வண்டலூர் உள்பட 3 பூங்காவில் இலவச அனுமதி.. எப்போது தெரியுமா? அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Chennai Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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வண்டலூர் உள்பட 3 பூங்காவில் இலவச அனுமதி.. எப்போது தெரியுமா? அதிரடி அறிவிப்பு
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