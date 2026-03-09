English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
  • பல்லாவரத்தில் பயங்கரம்.. வீடு புகுந்து இரண்டு பேர் கொலை.. பகீர் பின்னணி

பல்லாவரத்தில் பயங்கரம்.. வீடு புகுந்து இரண்டு பேர் கொலை.. பகீர் பின்னணி

Chennai Pallavaram Double Murder: சென்னை பல்லாவரத்தில் நடந்த இரட்டை கொலை சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 9, 2026, 06:45 PM IST
  • பல்லாவரத்தில் இரட்டை கொலை
  • 8 பேர் கொண்ட கும்பல் வெறிச் செயல்
  • நடந்தது என்ன?

பல்லாவரத்தில் பயங்கரம்.. வீடு புகுந்து இரண்டு பேர் கொலை.. பகீர் பின்னணி

Chennai Pallavaram Double Murder: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, இன்று (மார்ச் 9) மட்டும் தமிழகத்தில் மூன்று இடங்களில் கொலை சம்பவங்கள் அரங்கேறி இருக்கிறது. அந்த தலைநகர் சென்னையில் இன்று இரட்டை கொலை சம்பவம் நடந்துள்ளது.

பல்லாவரத்தில் இரட்டை கொலை

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் முடிச்சூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம் (வயது 20). பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய இவர் சிறையில் இருந்து அண்மையில் தான் வெளியே வந்தார். இதனை அடுத்து, மணலி பகுதியில் தலைமறைவாக தங்கி இருந்தார். அதன் பிறகு, திரிசூலம் பகுதியில் உள்ள மணி என்பவருடைய குடிசை வீட்டில் ஆறுமுகம் தங்கி இருந்தார். ஆறுமுகம் அவருடன்  நண்பர்  17 வயதுடைய சதீஷ் என்பவருன் ஒன்றாக தங்கி இருந்தனர். 

இந்த நிலையில், இன்று (மார்ச் 9) காலை 8 மணியளவில் எட்டு பேருக்கு மேற்பட்ட கும்பல், சதீஷ் மற்றும் அவரது நண்பர் தங்கி இருந்த வீட்டிற்குள் வந்து சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துவிட்டு தப்பி சென்றுள்ளனர்.   இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் உடலை கைப்பற்றி குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த நிலையில் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

முதற்கட்ட விசாரணையில் முன் விரோதம் காரணமாக இரண்டு நபர்களும் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கொலை செய்ய பட்டவர்கள் மீது ஏற்கனவே குற்ற வழக்குகள் உள்ளதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும்,  தடையியல் அதிகாரிகள் தடயங்களை சேகரித்து வருகின்றனர். கடந்த ஒரு மாதமாக குடிசை வீட்டில் நான்கு பேர் ஐந்து பேர் என அடிக்கடி கும்பல் கும்பலாக தங்கி போதை பொருட்களை பயன்படுத்தி வந்த நிலையில், இரண்டு நபர்கள் இருக்கும் பொழுது வந்த மர்ம நபர்கள்  சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்தது தெரியவந்தது. 

ஒருவரின் முகம் முற்றிலும்  சிதைக்கப்பட்ட நிலையில் யார் என அடையாளம் காணு முயற்சியில் காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கொலை செய்யப்பட்ட ஆறுமுகத்தின் மீது சுங்குவார்சத்திரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆல்பர்ட் என்பவரை கொலை செய்த வழக்கும், பீர்க்கங்கரணை காவல் நிலையத்தில் அடிதடி வழக்கும் உள்ளது என போலீசார் தெரிவித்தனர். 

கிருஷ்ணகிரியில் மற்றொரு சம்பவம்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அடுத்த ஓபகவலசை கிராமத்தை சேர்ந்த கண்ணப்பன் (வயது 70) மற்றும் அவருடைய மனைவி சென்னம்மாள் (வயது 60). இருவரும் தங்களது தோட்டத்தில் தனியாக வசித்து வந்துள்ளனர். இரவு கண்ணப்பன் வெளியேயும், செல்லம்மா வீட்டுக்குள்ளேயும் உறங்கி இருந்துள்ளனர். அப்போது மர்ம நபர் ஒருவர் வெளியே உறங்கி இருந்த கண்ணப்பனை தலையில் பலமாக தாக்கியுள்ளார். கண்ணப்பனின் அலறல் சத்தம் கேட்டு சென்னம்மாள் வெளியே வந்துள்ளார்  .

வெளியே வந்த சென்னம்மாவை மர்ம நபர் வீட்டுக்குள்ளே தூக்கிச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். இருவரின் அலறல் சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம் பக்கத்தினர் கண்ணப்பனை பார்த்தபோது, அவர் ரத்த வெள்ளத்தில்  இருந்துள்ளார். பின்னர் சென்னம்மா மற்றும் கண்ணப்பனை மீட்டு ஊத்தங்கரை அரசு மருத்துவ மனைக்கு சிகிச்சைக்காக  அழைத்து சென்றனர். பின்னர் கண்ணப்பன் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். சென்னம்மாவை மேல் சிகிச்சைக்காக கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதுகுறித்து சிங்காரப்பேட்டை காவல் துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அடையாளம் தெரியாத நபர் குறித்து தீவிரமாக போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். தனியாக இருந்த முதியோரை கொலை செய்துவிட்டு மூதாட்டியை பாலியல் வன்புணர்வு செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஒரே நாளில் நடந்த கொலை, பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்திற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். 

மேலும் படிக்க: வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி.. அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு வெளுக்கப்போகும் மழை! வானிலை அப்டேட்

மேலும் படிக்க: வெறும் 10,000 ரூபாயில் பீச் வெட்டிங்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்.. காதலர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Chennaichennai MurderChennai crime newsPallavaram Double Murdertamil nadu crime

