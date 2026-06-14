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பட்டா விண்ணப்பம் - சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுத்துள்ள மாவட்ட ஆட்சியர்

Chennai Patta Application Update: பட்டா கேட்டு கொடுக்கப்படும் மனுக்கள் மீது வட்டாட்சியர்கள் விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 14, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:34 AM IST
பட்டா விண்ணப்பம் - சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுத்துள்ள மாவட்ட ஆட்சியர்
Image Credit: சென்னை பட்டா மாறுதல் மற்றும் பெயர் மாற்றம் விண்ணப்பம் மீதான வட்டாட்சியர் அதிரடி நடவடிக்கை

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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