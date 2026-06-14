/பட்டா விண்ணப்பம் - சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுத்துள்ள மாவட்ட ஆட்சியர்

சென்னை மாவட்ட ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில் மாவட்ட வருவாய் நிருவாகக் குழுக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மாலதி ஹெலன், இ.ஆ.ப., அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. தமிழக அரசின் உத்தரவிற்கிணங்க ஒவ்வொரு மாதமும் சென்னை மாவட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் நிருவாகக் குழுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில் மே மாதத்திற்கான மாவட்ட வருவாய் நிருவாகக் குழுக் கூட்டம் இன்றைய தினம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் வருவாய்த்துறை, நில அளவைத்துறை, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர், கனிம வளம், பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மை நலத்துறை உள்ளிட்ட தொடர்புடைய அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இக்கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன், பொதுமக்கள் கொடுக்கும் மனுக்கள் மீது வட்டாட்சியர்கள் விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார். குறிப்பாக பட்டா கேட்டு கொடுக்கப்படும் மனுக்கள் மீது காலதாமதம் செய்யக்கூடாது என அவர் கூறினார்.
வருவாய்த்துறையின் மூலம் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான சான்றிதழ்கள் கோரி வரப்பெற்றுள்ள விண்ணப்பங்களின் தற்போதைய நிலை, எத்தனை பேருக்கு குறித்த காலத்திற்குள் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது, எத்தனை மனுக்கள் நிலுவையில் உள்ளது, நிலுவைக்கான காரணங்கள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் விரிவாக ஆய்வு செய்தார்.
மேலும், மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்வுகளில் பட்டா மாற்றம், பெயர் மாற்றம், நில அளவை, உதவித்தொகை உள்ளிட்ட வருவாய்த்துறை சார்ந்த கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் வழங்கியுள்ள விபரம், அம்மனுக்களின்மீது எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதன்பிறகு பேசிய அவர் இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தெரிவித்தாவது: வட்டாட்சியர்கள் தங்களுக்கு வரும் கோரிக்கைகள் மீது காலதாமதமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், பட்டா மாறுதல், பெயர் மாற்றம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை காலம் தாழ்த்தாமல் உரிய காலத்திற்குள் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், நீண்ட காலம் நிலுவையில் உள்ள மனுக்களுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் திருமதி.சு.கீதா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) திருமதி ஜெ. ஹஸ்ரத்பேகம், துணை ஆணையர் (ஆயத்தீர்வை) திரு.வே.மணிகண்டன், மாவட்ட ஆட்சியரின் கூடுதல் நேர்முக உதவியாளர் (நிலம்) திருமதி புனிதவதி, மாவட்ட நில அளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறை (உதவி இயக்குநர்) திரு.ஆர்.ராஜ்குமார் மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.