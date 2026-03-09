English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சென்னைக்கு ஸ்வீட் செய்தி... அசுர வேகத்தில் ரெடியாகும் 10 வழிச்சாலை... எப்போது திறக்கப்படும்?

Chennai Peripheral Ring Road Project: சென்னையில் மாமல்லபுரம் முதல் எண்ணூர் வரையில் ரெடியாகி வரும் பெரிபெரல் ரிங் ரோடு திட்டம் குறித்தும், அது எப்போது மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்பதையும் இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 9, 2026, 06:26 PM IST
  • இத்திட்டம் 133 கி.மீ., தூரம் ஆகும்.
  • இது 10 வழிச்சாலை திட்டமாகும்.
  • பயண நேரம் பாதியாக குறையும்.

Chennai Peripheral Ring Road Project Latest News Updates: சென்னை மக்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்துக் காத்துக்கொண்டிருக்கும் திட்டம் என்றால், சென்னை பெரிபெரல் ரிங் ரோடு திட்டத்தை சொல்லலாம். 10 வழிச்சாலை என்றும் இதை அழைக்கலாம். தற்போது இந்த சாலை திட்டத்தின் பணிகள் அசுர வேகத்தில் நடந்து வருகிறது. இதனால் சென்னைவாசிகள் படுகுஷியாகி உள்ளனர்.

அக்ஸஸ் கன்ட்ரோல்டு சாலை என்றால் என்ன?

சென்னையில் எண்ணூரில் இருந்து மாமல்லபுரத்திற்கு செல்வதற்கு சுமார் மூன்று அல்லது மூன்றரை மணிநேரம் ஆகும். ஆனால், தமிழக நெடுஞ்சாலைத் துறையின் முதல் 'அக்ஸஸ் கன்ட்ரோல்டு' (Access Controlled) விரைவுச் சாலையாக இந்த பெரிபெரல் ரிங் ரோடு திட்டம் உருவெடுத்து வருகிறது. சென்னையின் போக்குவரத்தில் முக்கிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது.

அக்ஸஸ் கன்ட்ரோல்டு சாலையை, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுகல் சாலை என்று அழைக்கலாம். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுகல் சாலை என்பது சாதாரண சாலைகள் போல் இன்றி, ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவமைப்புடன் உருவாக்கப்பட்ட அதிவேக நெடுஞ்சாலை ஆகும். அனைவரும் புரியும்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால், இந்தச் சாலையில் நீங்கள் நினைத்த இடத்தில் உள்ளே நுழையவோ அல்லது வெளியே செல்வவோ முடியாது. சாதாரண சாலைகளில் தெருக்களும், சந்துகளும் வந்து போகும். ஆனால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுகல் சாலையில் குறுக்கே எந்த பாதையோ, இடையூறோ இருககாது. இதற்காகவே மேம்பாலங்கள் அல்லது அண்டர்-பாஸ்கள்  கட்டப்படும்.

இடையூறுகள் இருக்காது

போக்குவரத்து நெரிசல் போன்ற இடையூறுகள் ஏதுமின்றி, வாகனங்கள் மணிக்கு 100 முதல் 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தடையின்றிச் செல்லும். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுகல் சாலையின், இருபுறமும் வேலிகள் அல்லது தடுப்புச் சுவர்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதனால் உள்ளூர் போக்குவரத்து மற்றும் அதிவேகப் போக்குவரத்து என தனித்தனியாகப் பிரிக்கப்படும். அதிவேக போக்குவரத்தில் பயண நேரமும் பாதியாகக் குறைகிறது. 

பெரும் பகுதி நிறைவடைந்துவிட்டன

அந்த வகையில், சென்னை மாமல்லபுரம் அருகே உள்ள பூஞ்சேரியில் தொடங்கி காட்டுப்பள்ளி துறைமுகம் வரை இந்த பெரிபெரல் ரிங் ரோடு அமைக்கப்பட உள்ளது. சுமார் 133 கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சாலை 10 வழிச்சாலையாகும். சமீபத்திய தகவல்களின்படி, ஒட்டுமொத்தப் பணிகளில் பெரும் பகுதி நிறைவடைந்துள்ளன என்றும் குறிப்பாக சிங்கப்பெருமாள் கோவில் முதல் ஸ்ரீபெரும்புதூர் வரையிலான பகுதியில் பெரும்பாலான பணிகள் முடிந்துவிட்டன என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

இப்போது சர்வீஸ் சாலைகள் மற்றும் சிறிய மேம்பாலப் பணிகள் மட்டுமே மீதமுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தச்சூர் முதல் எண்ணூர் வரையிலான பகுதியில், மின்சார டவர்கள் மற்றும் நீர்நிலைகளைக் கடக்கும் சவாலான பணிகளும் இப்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

உயரும் ரியல் எஸ்டேட்

தற்போது எண்ணூரில் இருந்து மாமல்லபுரத்திற்கு சென்றால் குறைந்தது 3 மணி நேரம் எடுக்கும் என்றும் ஆனால், இந்த சாலை பயன்பாட்டுக்கு வந்தால் வெறும் 60 முதல் 70 நிமிடங்களில் செல்லலாம் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். திருவள்ளூர், ஸ்ரீபெரும்புதூர், சிங்கப்பெருமாள் கோவில் என இந்த சாலைகள் செல்லும் பகுதிகளில் ரியல் எஸ்டேட் மதிப்பு எக்குத்தப்பாக உயர்ந்துள்ளது. 

தொழிற்சாலைகள் மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் வரத் தொடங்கி உள்ளன. சென்னை பெரிபெரல் ரிங் ரோடு திட்டத்தின் பணிகள் அசுரவேகமாக நடைபெறும் நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அல்லது 2027ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ChennaiChennai infrastructureChennai NewsChennai Peripheral Ring RoadTamil News

