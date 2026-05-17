/TASMAC இரவு 10 மணிக்கு மூடாவிட்டால்... காவலர்களுக்கு கமிஷனர் எச்சரிக்கை - முழு பின்னணி

Chennai Police News : டாஸ்மாக் கடைகளை இரவு 10 மணிக்கு உரிய நேரத்தில் மூட வேண்டும் என்றும் விதிமுறைகள் மீறப்பட்டால் அதிகாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் சென்னை காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Chennai Police Latest News Updates : தமிழ்நாட்டில் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அமைந்திருக்கும் சூழலில், சட்டம் ஒழுங்கு சார்ந்த நடவடிக்கைகளை கடுமையாக இருக்கும் என பொதுமக்களால் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. கடந்த காலங்களில் காவல்துறையின் மேல் பல்வேறு அவப்பெயர்கள் இருந்த நிலையில், அதை போக்கும் பொருட்டு முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்த்தனர்.
இந்நிலையில், சென்னையில் பிரபல ரவுடிக்கு சலுகை காட்டிய காவல் ஆய்வாளர்கள் உட்பட மூன்று பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். ரவுடி வெள்ளைக்காளியை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும்போது சலுகை காட்டியதாக புகார் எழுந்திருந்தது.
இதனால், ஆயுதப்படை காவல் ஆய்வாளர் மாரிமுத்து, காவலர்கள் திருமுருகன், செல்லதுரை சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர். காவல் அதிகாரிகள் நடத்திய விசாரணையில் ரவுடியிடம் பணம் பெற்றது உறுதியானதால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.
இதுமட்டுமின்றி, சென்னை காவல் ஆணையர் அபின் தினேஷ் மோதக் டாஸ்மாக் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு நடவடிக்கை சார்ந்து பல உத்தரவுகளை காவலர்களுக்கு இன்று (மே 17) பிறப்பித்துள்ளார்.
அதில், "டாஸ்மாக் மற்றும் எலைட் மதுபான கடைகள் (FL1) இரவு 10 மணிக்குள் மூடப்பட வேண்டும். தனியார் கிளப்புகள் (FL2) மற்றும் ஸ்டார் ஹோட்டல்கள் (FL3) கடைகள் முறையே இரவு 11 மற்றும் நள்ளிரவு 12 மணிக்குள் மூடப்பட வேண்டும்.
மேற்கண்ட FL1, FL2, FL3 கடைகள் முறையாக, உரிய நேரத்தில் மூடப்பட்டுவிட்டதா என்பதை Patrol, Gipsy Patrol, Additional Patrol மற்றும் Sector Beat Officers கண்காணித்து, புகைப்படங்களை குழுவில் பதிவிட வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே இவை நடைமுறையில் இருந்ததுதான் என்றாலும், டாஸ்மாக் திறக்கப்படுவதற்கு முன்னரும், மூடியதற்கு பின்னரும் கள்ளைச் சந்தையில் மதுபானம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது என குற்றச்சாட்டுகள் எழுவதை தொடர்ந்து, இதை கடுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் என சென்னை காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
FL2 & FL3 கடைகள் அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்கள் மற்றும் நேரத்தைத் தவிர, வேறு எங்கும் விற்பனை செய்யக்கூடாது என்றும் காவல் ஆணையர் கடுமையாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். Loose Selling முற்றிலும் தடை செய்யப்படுகிறது என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் சென்னை ஆணையரின் அந்த உத்தரவில், "விதிமுறைகள் மீறப்பட்டால், அதற்கான பொறுப்பு Patrol, Gipsy Patrol, Additional Patrol மற்றும் Sector Beat Officers மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை காவல் ஆணையரின் உத்தரவில் காவல்துறையினருக்கு பல்வேறு வழிகாட்டுதல்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவை:
- 90 நாட்களுக்கு மேலாக கொலை வழக்குகள் விசாரணையில் இருக்கக் கூடாது.
- POCSO வழக்குகளில் விசாரணையை எக்காரணம் கொண்டும் 60 நாட்களுக்கு மேல் நிலுவையில் வைக்கக் கூடாது.
- குண்டாஸ் சட்டத்தின் கீழ் அனுப்பப்படும் முன்மொழிவுகளை உதவி காவல் ஆணையர் முறையாக ஆய்வு செய்து, Advisory Board மற்றும் உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலைத்திருக்கும் வழக்குகள் மீது மட்டுமே முன்னெடுப்புகளை செய்ய வேண்டும்.
- A+ மற்றும் A- Rowdies மீதான விசாரணையில் இருக்கும் வழக்குகளில் தண்டனை கிடைக்கக்கூடிய வழக்குகளைத் தேர்வு செய்து, முறையாக தொடர்ந்து தண்டனை பெறச் செய்ய வேண்டும்.
- போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவின் (ANIU) எச்சரிக்கை மூலம் கண்டறியப்பட்ட போதைப்பொருள் மற்றும் மனநோய் பொருள்கள் சட்டத்தின் (NDPS) கீழ் வரும் குற்றவாளிகளுக்கு சுயவிவரங்களை (Profiling) தயாரிக்க வேண்டும்.
- NDPS Commercial Quantity வழக்குகளில் 60 நாட்களுக்குள் கிடைக்கும் அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். பின்னர் வரும் அறிக்கைகள் கூடுதலாக சமர்ப்பிக்கலாம்.
- குற்றவாளிகள் கைதாகாத வழக்குகளில் விரைந்து கைது செய்து பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
- பட்டியல் சமூகம்/பட்டியல் பழங்குடியினம் சார்ந்த வழக்குகள் காவல் ஆணையரால் அடிக்கடி ஆய்வு செய்யப்படும்.
- சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை மற்றும் போதைப்பொருள் தடுப்பு படை உள்ளிட்ட குழுக்களின் செயல்பாடுகளை முறையாக கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்.
- காவல் நிலையத்தில் Sentry மற்றும் Writer தவிர மற்றவர்கள் மாலை 6 மணிக்கு பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் ரோந்து பணியில் இருக்க வேண்டும்.
- ரவுடிகளின் இயக்கங்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்.
- காவல் நிலையத்திற்கு வரும் பொதுமக்களை Receptionist மற்றும் Sentry மரியாதையுடன் அணுகி, புகார்களை பெற்று உடனடியாக அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். புகாராளரை அலைக்கழித்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
- புகார்களின் மீது தாமதமின்றி சமுதாய சேவை பதிவேடு (CSR)/ முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- Tripod கேமராக்களை காவல் நிலைய வரவேற்பறைக்கு வழங்கும் செயல்முறை நடைபெற்று வருகிறது.
- Pink Patrol வாகனங்களை அதன் குறிப்பிட்ட ரோந்து பணிகளுக்காகச் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும்.
மேலதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்களை அனைத்து காவலர்களுக்கும், ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்தின் காவல் ஆய்வாளரும் விளக்க வேண்டும் என்றும் காவல் நிலைய வளாகம் சுத்தமாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த உத்தரவுகளை முறையாகக் கடைபிடித்து, பொதுமக்கள் மத்தியில் காவல்துறைக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கச் செய்து, ஒழுங்குடனும் திறமையுடனும் பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கும் காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்