  • பூந்தமல்லி டூ வடபழனி மெட்ரோவுக்கு கிரீன் சிக்னல்.. எப்போது இயக்கம்? எங்கெங்கும் நிற்கும்?

பூந்தமல்லி டூ வடபழனி மெட்ரோவுக்கு கிரீன் சிக்னல்.. எப்போது இயக்கம்? எங்கெங்கும் நிற்கும்?

Chennai  Poonamallee Vadapalani Metro Update: சென்னை பூந்தமல்லி - வடபழனி வரை மெட்ரோ ரயில் இயக்குவதற்கான அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.    

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 28, 2026, 01:08 PM IST
  • பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ அப்டேட்
  • அனுமதி கிடைத்தது
  • எப்போது மெட்ரோ இயக்கப்படும்?

பூந்தமல்லி டூ வடபழனி மெட்ரோவுக்கு கிரீன் சிக்னல்.. எப்போது இயக்கம்? எங்கெங்கும் நிற்கும்?

Chennai  Poonamallee Vadapalani Metro Update: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோவில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். தற்போது இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.  பச்சை வழித்டத்தில் சென்ட்ரல் - பரங்கிமலை, நீல வழித்தடத்தில் விம்கோ நகர் - விமான நிலையம் இடையே மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. 

Poonamallee Vadapalani Metro: பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவை

இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில் மாதவரம் முதல் சிறுசேரி சிப்காட், பூந்தமல்லி முதல் சென்னை கலங்கரை விளக்கம், மாதவரம் முதல் சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது. இதில் பூந்தமல்லி முதல்  கலங்கரை விளக்கம் வழித்தடத்தில் வடபழனி வரை மெட்ரோ ரயில் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.  இந்த வழித்தடத்தில் கிட்டதட்ட அனைத்து பணிகளும் முடிவடைந்தன. 

சோதனை ஓட்டமும் நடத்தப்பட்டது. மேலும், ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர்  தலைமையில் சோதனையும் நடத்தப்பட்டது. அதாவது, பூந்தமல்லி முதல் போரூர் வரை ரயில்கள் மணிக்கு 40 கிமீ மற்றும் 80 கிமீ வேகத்திலும், போரூரில் இருந்து வடபழனி வரை மணிக்கு 40 கிமீ வேகத்திலும் சோதனை செய்யப்பட்டன. மேலும், பாதை அமைப்பு, உயர்மட்ட பாதை, சிக்னல், தானியங்கி கட்டுப்பாடு, பிரேக் வசதி, பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து அம்சங்களும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டன. 

Poonamallee Vadapalani Metro: முக்கிய அப்டேட்

இந்த நிலையில், பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையே மெட்ரோ ரயில்களை இயக்க அதிகாரப்பூர்வ அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர்  ஏ.எம்.சவுத்ரியின் 4 நாட்கள் ஆய்வை தொடர்ந்து, மெட்ரோ ரயிலை இயக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பூந்தமல்லி வடபழனி வழித்தடத்தில் ஓட்டுநர் இல்லாத மெட்ரோ ரயில் சோதனை ஓட்டமும் நடத்தப்பட்டது.

அனுமதி கிடைத்ததை அடுத்து, பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையே விரைவில் மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது.  இந்த வழித்தடத்தில் போரூர் முதல் வடபழனி வரை எந்த ஒரு ரயில் நிலையங்களும் இல்லை. இதனால், நேரடியாக போரூர் முதல் வடபழனி வரை மெட்ரோ ரயில்கள் எங்கும் நிற்காமல் செல்லும். பூந்தமல்லி - வடபழனி வழித்தடத்தில் பூந்தமல்லி, முல்லைதோட்டம், கரையன்சாவடி, குமணன்சாவடி, காட்டுப்பாக்கம், ஐயப்பன்தாங்கல், போரூர் வழியாக செல்லும். போரூரில் இருந்து  ஆளப்பாக்கம், காரம்பாக்கம், வளசரவாக்கம், சாளிகிராம், வடபழனி வழியாக செல்லும்.

ஆனால், போரூர் முதல் எந்த ஒரு ரயில் நிலையமும் முழுமையாக கட்டப்படவில்லை. எனவே, போரூரில் இருந்து நேரடியாக வடபழனிக்கு மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்படும்.  தற்போது பூந்தமல்லி - போரூர் வரை மெட்ரோ ரயில் இயக்க அனுமதி கிடைத்த நிலையில், தேர்தலுக்கு முன்பாக மெட்ரோ ரயிலை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். 

மேலும் படிக்க: சென்னை மக்களுக்கு சந்தோஷ செய்தி... பறக்கும் ரயில், மெட்ரோ - வந்தது புதிய அப்டேட்

 

மேலும் படிக்க: மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மூலம் அதிக வருவாய்... CMRL போட்டுள்ள ஸ்பெஷல் திட்டம் என்ன?

