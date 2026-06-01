/Chennai Power Cut: சென்னையில் நாளை மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளான அண்ணாசாலை மற்றும் திருவேற்காடு ஆகிய இடங்களின் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 02 - செவ்வாய்க்கிழமை) மாதாந்திரப் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின் விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட உள்ளது. பொதுமக்களின் வசதிக்காக மின் வாரியம் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் விவரங்களை முன்கூட்டியே அறிவித்துள்ளது.
அண்ணாசாலை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்: அண்ணாசாலையின் முக்கியப் பகுதிகளான கதவு எண் 1 முதல் 154 வரை மற்றும் 784 முதல் 829 வரை உள்ள இடங்கள், பூதபெருமாள் தெரு, பெருமாள் தெரு, இபி லிங்க் தெரு, எல்லிஸ் ரோடு, ஜி.பி.ரோடு, பூபேகம் தெரு, எல்.என்.ஜி. சாலை மற்றும் மோகன்தாஸ் சாலை ஆகியவற்றில் நாளை மின்தடை ஏற்படும்.
மேலும், பார்டா தோட்டம், பேகம் சாகிப் தெரு, சாமி ஆச்சாரி தெரு, சுபேதரல் 1வது தெரு, சையது அப்துல் தெரு, பங்காரு நாய்கன் தெரு, குப்பமுத்து தெரு, வாலர்ஸ் சாலை, டேம்ஸ் சாலை மற்றும் கரிம் மொய்தિન தெரு ஆகிய குடியிருப்புப் பகுதிகளிலும் மின்சாரம் இருக்காது.
இதுமட்டுமின்றி, அண்ணாசாலை தலைமை தபால் நிலையம், பிஎஸ்என்எல் அலுவலகம், பிளாகர்ஸ் சாலை, டெலிபோன் நிலையம், ஸ்டேட் பேங்க் தெரு, ஆறுமுகம் தெரு, வெல்டர்ஸ் தெரு, பஜ்ரங்கன் பகதூர் தெரு, ஆதித்தனார் சாலை, சந்திர பானு தெரு, சி.பி.எம். தெரு, சாமி செட்டி தெரு, புதுபேட்டை காவலர் குடியிருப்பு மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள அனைத்துப் பகுதிகளிலும் நாளை மின் விநியோகம் தடைபடும்.
திருவேற்காடு பகுதி: திருவேற்காடு துணை மின் நிலையத்திற்குட்பட்ட சின்ன கோளாடி, கோலடி சாலை, திருவேங்கட நகர், செல்லியம்மன் நகர், ஸ்ரீனிவாச நகர், தேவி கருமாரியம்மன் நகர், லட்சுமி நகர் மற்றும் புகழ்பெற்ற திருவேற்காடு சன்னதி தெரு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.
நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை இந்த மின்தடை இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பராமரிப்பு பணிகள் முன்கூட்டியே நிறைவடைந்தால், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே மின் விநியோகம் மீண்டும் வழங்கப்படும் என மின் வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். எனவே, இப்பகுதி பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய தேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
