/Chennai Power Cut Tomorrow: நாளை சென்னையில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு பட்டியல்!

சென்னையின் சில பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 07) செவ்வாய்க்கிழமை மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருக்கிறது. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மதியம் 02 மணி வரை மின்தடை இருக்கும் என மின் பகிர்மான கழகம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி, நாளை செங்குன்றம், திருவான்மியூர், தாம்பரம், பல்லாவரம், முகலிவாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின்சார விநியோகம் இருக்காது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
செங்குன்றம்: புதுநகர் 3 முதல் 5-ஆவது தெரு, நாரவாரிகுப்பம், தர்காஸ் சாலை, கோமதியம்மன் நகர், ஜே.ஜே.நகர், தீர்த்தக்கிரியம்பட்டு, பால விநாயகர் நகர், விவேக் அக்பர் அவென்யு, பாடியநல்லூர், ஆர்.ஜே.என்.காலனி, கும்மனூர், சிருங்காவூர், பெருங்காவூர், புதுநகர், பாலாஜி கார்டன், ஆரண் உல்லாச சிட்டி, சோத்துப்பாக்கம் சாலை, நியூ ஸ்டார் சிட்டி, கள்ளிக்குப்பம், அழிஞ்சிவாக்கம், வடகரை, ஜெயதுர்கா நகர், பாலவாயல், மணீஷ் நகர், கண்ணம்பாளையம், சென்றம்பாக்கம், காந்தி நகர், மகாராஜா நகர், எம்.எச்.சாலை, விஷ்ணு நகர், திருவிக நகர், டிஎன்கே நகர், அன்பு நகர், விளங்காடுபாக்கம், மல்லிமாநகர், டி.எச்.நெடுஞ்சாலை, ஆலமரம்,
திருவான்மியூர்: சாஸ்திரி நகர் கிழக்கு, வடக்கு மற்றும் தெற்கு மாட வீதி, பாரதிதாசன் தெரு, இசிஆர், லலிதா கார்டன் குப்பம் கடற்கரை சாலை, மேற்கு மேடங்க் தெரு, சந்நநதி தெரு, மேட்டு தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகள்.
பல்லாவரம்: பாத்திமா நகர், முத்துசாமி நகர், ஓம்சக்தி நகர், பஜனை கோயில் தெரு, நன்மங்கலம் பிரதான சாலை, சாய் அவென்யு, பாலசுப்பிரமணியன் தெரு, ஏஜிஎஸ் காலனி, ஏகே நகர், பவானி நகர், போஸ்டல் நகர், பெல் அவென்யு, கண்ணம்மாள் நகர், பெரிய தெரு, வேம்புலியம்மன் நகர், தனலட்சுமி தெரு, நாயுடு தெரு, ராதா நகர் பிரதான சாலை, திருமுருகன் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகள்.
தாம்பரம்: கடப்பேரி மெப்ஸ் ஏரியா, மௌலானா நகர், சிங்காரவேலன் தெரு,
திருநீர்மலை பிரதான சாலை, ரங்கநாதபுரம், காதர்பாய் தெரு, கண்ணன் தெரு, ஜிஎன்டி சாலையின் ஒரு பகுதி, ரமேஷ் நகர், ஆர்.வி.கார்டன், துரைசாமி பிள்ளை தெரு, எம்.ஆர்.திரையரங்கம், முடிச்சூர் சர்வீஸ் சாலை, ஜட்ஜ் காலனி, கார்ப்பரேஷன், மார்க்கெட் ஏரியா, கார்ப்பரேஷன் தெரு, காந்தி சாலை, வள்ளுவர் குருகுலம் உள்ளிட்ட பகுதிகள்.
முகலிவாக்கம்: சாந்தி நகர், சபரி நகர், சுபஸ்ரீ நகர், குமுதம் நகர், கார்த்திக் பாலாஜி நகர், சந்திரா நகர், லலிதாம்பாள் நகர், ஆதிகேசவன் நகர், ஆறுமுகம் நகர், திருவள்ளுவர் நகர், எஸ்எஸ் கோயில் தெரு, ஈஸ்வரன் கோயில் தெரு, காசா கிராண்ட் உள்ளிட்ட பகுதிகள்.
எனவே இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். அதாவது தங்களின் வேலைகளை மின்தடைக்கு ஏற்றவாறு திட்டமிட்டு கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக அதியாவசிய தேவையான தண்ணீரை முன்கூட்டியே தொட்டியில் நிறப்பி வைத்துக்கொள்ளவும்.