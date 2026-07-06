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Chennai Power Cut Tomorrow: நாளை சென்னையில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு பட்டியல்!

Chennai Power Cut July 07: நாளை (ஜூலை 07) சென்னை செங்குன்றம், திருவான்மியூர், தாம்பரம், பல்லாவரம் மற்றும் முகலிவாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 முதல் மதியம் 2 மணி வரை மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி காரணமாக மின்தடை ஏற்படும் என மின் பகிர்மான கழகம் அறிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 06, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:38 PM IST
Chennai Power Cut Tomorrow: நாளை சென்னையில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு பட்டியல்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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