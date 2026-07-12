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சென்னையில் நாளை மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Chennai Power Cut July 13: சென்னையில் ஆவடி, அனகாபுத்தூர், பம்மல், ஐடி காரிடார், பெசன்ட் நகர் உள்ளிட்ட முக்கியப் பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 13) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 12, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:16 PM IST
சென்னையில் நாளை மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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