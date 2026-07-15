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சென்னை மக்களே அலர்ட்! நாளை (ஜூலை 16) முக்கிய பகுதிகளில் மின்தடை.. முழு லிஸ்ட் இதோ!

Chennai Power Cut July 16: சென்னையில் நாளை (ஜூலை 16) மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பூந்தமல்லி, ஆவடி, போரூர், தாம்பரம், சோழிங்கநல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை ஏற்படும்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 15, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:38 PM IST
சென்னை மக்களே அலர்ட்! நாளை (ஜூலை 16) முக்கிய பகுதிகளில் மின்தடை.. முழு லிஸ்ட் இதோ!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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