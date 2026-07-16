Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /சென்னையில் நாளை (ஜூலை 17) 5 மணி நேரம் மின்தடை.. இந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் இருக்காது!

சென்னையில் நாளை (ஜூலை 17) 5 மணி நேரம் மின்தடை.. இந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் இருக்காது!

Chennai Power Cut July 17: மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி காரணமாக நாளை (ஜூலை 17) சென்னையில் உள்ள பெசன்ட் நகர், தரமணி, புழல், ஆவடி மற்றும் பல்லாவரம் ஆகிய பகுதிகளின் முக்கிய இடங்களில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 16, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:05 PM IST
சென்னையில் நாளை (ஜூலை 17) 5 மணி நேரம் மின்தடை.. இந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் இருக்காது!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
வாங்சுக் உண்ணாவிரத போராட்டம்: கட்டாய உணவு அளிக்கப்படுமா? மத்திய அரசின் பதில்!
Sonam Wangchuk8 min ago
2
Chennai Power Cut10 min ago
3
Edappadi Palaniswami31 min ago
4
Dharwad51 min ago
5
CM Vijay1 hr ago