/சென்னை மக்களே அலர்ட்.. நாளை இந்த முக்கிய பகுதிகளில் மின்தடை! உங்க ஏரியா லிஸ்டுல இருக்கா?

Chennai Power Cut July 02: சென்னையில் தங்குதடையற்ற மின் விநியோகத்தை உறுதி செய்வதற்காக, தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் (TNEB) சார்பில் மாதந்தோறும் பல்வேறு துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், நாளை ஜூலை 02 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்று சென்னை மாநகரின் ஒருசில முக்கிய பகுதிகளில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்பட உள்ளதாக மின்சார வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
மின் பராமரிப்பு செய்யப்படும் பகுதிகள் நாளை காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 02 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் மின் கம்பிகள், மின்மாற்றிகள் மற்றும் தூண்களில் உள்ள பழுதுகள் சரிசெய்யப்படும். பராமரிப்பு பணிகள் அனைத்தும் பிற்பகல் 2 மணிக்குள் முடிவடைந்தவுடன், வழக்கம் போல் மின் விநியோகம் மீண்டும் வழங்கப்படும். அதேசமயம் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பாக பணிகள் முடிந்தாலும் உடனே மின் விநியோகம் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1. திருவேற்காடு பகுதி:
2. பள்ளிக்கரணை பகுதி:
எனவே, இந்த பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களது அன்றாட அத்தியாவசிய தேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக்கொள்ளுமாறு மின்சார வாரியம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக குடிநீர் போன்றவற்றை வீட்டின் தொட்டியில் முன்னதாகவே நிறப்பி வைத்துக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.