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சென்னை மக்களே அலர்ட்.. நாளை இந்த முக்கிய பகுதிகளில் மின்தடை! உங்க ஏரியா லிஸ்டுல இருக்கா?

Chennai Power Cut July 02: சென்னையில் நாளை (ஜூலை 2, 2026) பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக திருவேற்காடு மற்றும் பள்ளிக்கரணை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 01, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:12 PM IST
சென்னை மக்களே அலர்ட்.. நாளை இந்த முக்கிய பகுதிகளில் மின்தடை! உங்க ஏரியா லிஸ்டுல இருக்கா?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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