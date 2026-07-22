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சென்னையில் நாளை (23-07-2026) மின்தடை.. 5 மணி நேரம் பவர் கட்! எந்தெந்த பகுதிகள்

Chennai Power Cut July 23: நாளை (ஜூலை 23) பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாகச் சென்னையின் தாம்பரம், பல்லாவரம், கே.கே. நகர், ஆவடி உள்ளிட்ட பல முக்கிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 22, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:27 PM IST
சென்னையில் நாளை (23-07-2026) மின்தடை.. 5 மணி நேரம் பவர் கட்! எந்தெந்த பகுதிகள்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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