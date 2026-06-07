/சென்னையில் நாளை (ஜூன் 08) மின்தடை.. 5 மணி நேரம் பவர் கட்! எங்கெல்லாம்?

Chennai Power Cut June 08: மாதாந்திர பராமரிப்பு காரணமாக சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் நாளை ஜூன் 08 திங்கள்கிழமை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. அவை எந்தெந்த இடங்கள் மின்தடை செய்யப்படும் நேரம் உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு விரிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சென்னையில் நாளை (ஜூன் 08) திங்கள்கிழமை காலை 09 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் பராமரிப்பு பணி காரணமாக மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது. மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் பின் வருமாறு:
திருமுருகன் சாலை, ராகவேந்திர சாலை, கண்ணம்மாள் தெரு, ரமணர் தெரு, பொன்னியம்மன் கோயில் தெரு, சேதுநாராயணா தெரு, ஜெயேந்திரர் தெரு, குலோத்துங்கன் தெரு, என்எஸ்என் பள்ளி, மார்ட்டின் லூதர் தெரு, ராஜராஜேஸ்வரி தெரு, பவானி தெரு, லெனின் தெரு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவையான தொட்டியில் தண்ணீர் நிறப்புதல், மின்சாதனங்களை சார்ஜ் செய்தல் போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு முடித்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும், பணிகள் முன்னதாகவே நிறைவடைந்தால், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே மின் விநியோகம் திரும்ப வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.