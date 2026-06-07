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சென்னையில் நாளை (ஜூன் 08) மின்தடை.. 5 மணி நேரம் பவர் கட்! எங்கெல்லாம்?

Chennai Power Cut June 08: சென்னையின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 08) மின் பராமரிப்பு காரணமாக காலை 09 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.   

Written ByR Balaji
Published: Jun 07, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:52 PM IST
சென்னையில் நாளை (ஜூன் 08) மின்தடை.. 5 மணி நேரம் பவர் கட்! எங்கெல்லாம்?
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R Balaji

R Balaji

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