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சென்னை மக்களே அலர்ட்! நாளை இந்த பகுதிகளில் மின்தடை.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

Chennai Power Cut June 09: சென்னையில் நாளை ஜூன் 9 அன்று பராமரிப்பு பணி காரணமாக கோவூர், பல்லாவரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை 9 முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை 5 மணி நேரம் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 08, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:51 PM IST
சென்னை மக்களே அலர்ட்! நாளை இந்த பகுதிகளில் மின்தடை.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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சென்னை மக்களே அலர்ட்! நாளை இந்த பகுதிகளில் மின்தடை.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!
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