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சென்னையில் நாளை (ஜூன் 30) மின்தடை.. 5 மணி நேரம் பவர்கட்.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Chennai Power Cut June 30: பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, சென்னையில் நாளை (ஜூன் 30) பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. கிண்டி, பல்லாவரம், அண்ணாநகர், ஈஞ்சம்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை 5 மணி நேரம் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 29, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:01 PM IST
சென்னையில் நாளை (ஜூன் 30) மின்தடை.. 5 மணி நேரம் பவர்கட்.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?
Image Credit: Chennai Power Cut June 30Source: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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