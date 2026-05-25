/சென்னையில் நாளை (மே 26) மின்தடை.. எந்தெந்த பகுதிகளில்? லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பு!

Chennai Powercut May 26th: சென்னையில் நாளை (மே 26, செவ்வாய்கிழமை) பல்வேறு இடங்களில மின்தடை செய்யப்படுகிறது. பராமரிப்பு பணிகள் காரமணாக, 5 மணி நேரத்திற்கு சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை ஏற்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
Chennai Powercut May 26th: கோடை வெயில் கொளுத்தி எடுத்து வரும் நிலையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் முன் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு ஏற்படுவதாக மக்கள் புகார்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில், பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை ஏற்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் நாளை (மே 26, செவ்வாய்கிழமை) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை ஐந்து மணி நேரத்திற்கு சென்னையின் பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பராமரிப்பு பணிகள் முடிந்ததும் மதியம் 2 மணிக்கு வழக்கம் போல் மின் விநியோகம் இருக்கும். எனவே, மக்கள் அதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் பணிகளை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என மின்வாரியம் முன்கூட்டியே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, நாளை எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என்று இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
அதன்படி, தி.நகர் பகுதியில் பஜூல்லா சாலை, சாரி தெரு, பார்த்தசாரதிபுரம், உண்ணாமலை அம்மாள் தெரு, ஹபீபுல்லா சாலை, ரங்கன் தெரு, துரைசாமி சாலை, ராஜன் தெரு, அருளாம்பாள் தெரு, காந்தி தெரு, ஜவஹர்லால் நேரு தெரு, ராமச்சந்திர ஐயர் தெரு, ராஜபிள்ளை தோட்டம், மாம்பலம் நெடுஞ்சாலை, கோடம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலை, வடக்கு உஸ்மான் சாலை, ரங்கராஜபுரம், அஜீஸ் நகர், அக்பராபாத், பராங்குசபுரம், சிஆர்பி கார்டன், மங்கேஷ் தெரு. ரயில்வே பார்டர் சாலை, ஸ்டேஷன் வியூ சாலை, பாரதி தெரு, திலக் தெரு ஆகிய இடங்களில் நாளை (மே 26) மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், தசரதபுரம் பகுதியில் காவேரி ரங்கன் நகர், கே.கே. சாலை, லோகையா காலனி, பாலாஜி நகர், பாஸ்கர் காலனி, மதியழகன் நகர், வெங்கடேச நகர், அருணாசலம் சாலை ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. சாலிகிராமம் பகுதியில் குமரன் காலனி, காந்தி நகர், தேவராஜ் நகர், எஸ்.எஸ்.ஆர். பங்கஜம் சாலை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும்.
மின் நிறுத்த அறிவிப்பு | 26.05.2026— TANGEDCO Official (@TANGEDCO_Offcl) May 25, 2026
பராமரிப்பு பணிகளின் காரணமாக சென்னை பகுதிகளான தி.நகர், கே.கே.நகர், சாலிகிராமம், விருகம்பாக்கம், திருவேற்காடு, ஐயப்பன்தாங்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.
பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன்… pic.twitter.com/Lxv8Us2TCj
கே.கே. நகர் பகுதியில் பரணி காலனி, காவேரி மருத்துவமனை. சூரியா தெரு, 80 அடி சாலை, எம்.ஜி. சக்கரபாணி தெரு, பிக் பஜார், பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. விருகம்பாக்கம் பகுதியில் ஆற்காடு சாலை, என்.எஸ்.கே. லேன், ஷ்யாமளா டவர் பகுதியில் மின்தடை செய்யப்பட உள்ளது. சின்மயா நகர் பகுதியில் முனுசாமி தெரு. கஸ்தூரி தெரு, விநாயகம் தெரு, காமராஜர் சாலை பகுதியில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், திருவேற்காடு பகுதியில் ஆனந்தன் நகர், சக்கரேஸ்வரி நகர், மகாலட்சுமி நகர், விஜிஎன், அன்பு நகர், ஐயப்பன்தாங்கல்: மவுண்ட் பூந்தமல்லி சாலை, பிள்ளையார் கோவில் தெரு, முருகன் கோவில் தெரு,ஜெ.ஜெ நகர், அம்மன் நகர், பி.ஜி அவென்யு, இந்திரா நகர், ஜானகியம்மாள் நகர், சாய் நகர், விநாயகபுரம், சொர்ணபுரி நகர் பகுதியில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
சென்னையில் நாளை (மே 26) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவிப்பு
பராமரிப்பு நடைபெறுவதை முன்னிட்டு, மின்வாரியம் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. இதற்கான அறிவிப்பை முன்கூட்டியே வெளியிடுகிறது.
தி.நகர், தசரதபுரம், சாலிகிராமம், கே.கே.நகர், விருகம்பாக்கம், திருவேற்காடு, ஐயப்பன்தாங்கல் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.