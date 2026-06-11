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சென்னை மக்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு! ரூ.30 லட்சம் வரை தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

Chennai latest News : சென்னை மக்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. 30 லட்சம் ரூபாய் வரை தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். குறைந்த வட்டி மற்றும் மானியம் உண்டு. யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்ற விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 11, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:54 AM IST
சென்னை மக்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு! ரூ.30 லட்சம் வரை தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
Image Credit: Chennai Latest News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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சென்னை மக்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு! ரூ.30 லட்சம் வரை தொழில் கடன் - விண்ணப்பிக்கவும
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